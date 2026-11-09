Можно ли ехать медленнее знака в дождь и туман: где заканчивается ограничение 3.24

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Avatr BAIC Baojun Belgee Bentley BMW Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan Lotus Luxgen Lynk & Co Maserati Mazda Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Saturn Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

9 ноября 2026, 18:10

Почему в дождь можно ехать медленнее знака — и когда это не спасет от штрафа

Почему в дождь можно ехать медленнее знака — и когда это не спасет от штрафа

Можно ли ехать медленнее знака в дождь и туман: где заканчивается ограничение 3.24

Почему в дождь можно ехать медленнее знака — и когда это не спасет от штрафа

Знак 3.24 задает верхнюю границу скорости, но не гарантирует, что ехать с ней безопасно: пункт 10.1 ПДД требует учитывать дорожную обстановку. Водителю также важно знать, где ограничение заканчивается и почему временный знак главнее постоянного.

Знак 3.24 задает верхнюю границу скорости, но не гарантирует, что ехать с ней безопасно: пункт 10.1 ПДД требует учитывать дорожную обстановку. Водителю также важно знать, где ограничение заканчивается и почему временный знак главнее постоянного.

В дождь или туман водитель вправе двигаться со скоростью ниже указанной на знаке. Пункт 10.1 ПДД требует выбирать скорость с учетом условий движения. Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» устанавливает лишь верхний предел, и поддерживать указанное на нем значение при любой погоде не рекомендуется.

При выборе скорости учитывайте интенсивность движения и состояние автомобиля. Имеют значение также видимость и состояние дорог: при скользком покрытии необходимо снизить скорость, даже если знак разрешает ехать быстрее.

Зона действия ограничения

На дорогах ограничение действует бесконечно. Обычно его зона заканчивается на пригородном перекрестке. Отменить его может знак 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости», а также снятие знака 3.31 «Конец зоны всех ограничений». Если ограничение установлено при въезде в населенный пункт, оно применяется до выезда из него.

Выезд из двора или зоны парковки ограничение не прерывает. То же правило касается и выезда с АЗС. Если под знаком размещена табличка с расстоянием, ограничение действует в заданных пределах: ориентироваться только на то, что знак уже остался сзади, недостаточно.

Временные знаки

Особого внимания требуют временные знаки. Если знак 3.24 установлен на желтом фоне и рядом есть постоянный знак с другим значением, приоритет имеет временный. Ограничения соблюдаются при ремонте дорог или схемах движения; считать знак неактуальным только потому, что работы визуально завершены, не стоит.

Практические выводы

Находясь за рулем необходимо оценить состояние окружающей среды: сначала учесть погоду и видимость, затем проверить ограничения на дороге и наличие таблички. Если инспектор остановит водителя, ему предлагается спокойное объяснение того, как выбиралась скорость. О возможных случаях, когда вместо штрафа выносится предупреждение, подробнее говорится в разъяснениях ; однако устное предупреждение не гарантируется и зависит от ситуации. 

Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Дилеры получили обновленную Lada Vesta с новым мотором: все подробности и цены
Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Самара Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться