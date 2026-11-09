Можно ли ехать медленнее знака в дождь и туман: где заканчивается ограничение 3.24

9 ноября 2026, 18:10
Почему в дождь можно ехать медленнее знака — и когда это не спасет от штрафа
Почему в дождь можно ехать медленнее знака — и когда это не спасет от штрафа
Знак 3.24 задает верхнюю границу скорости, но не гарантирует, что ехать с ней безопасно: пункт 10.1 ПДД требует учитывать дорожную обстановку. Водителю также важно знать, где ограничение заканчивается и почему временный знак главнее постоянного.
В дождь или туман водитель вправе двигаться со скоростью ниже указанной на знаке. Пункт 10.1 ПДД требует выбирать скорость с учетом условий движения. Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» устанавливает лишь верхний предел, и поддерживать указанное на нем значение при любой погоде не рекомендуется.
При выборе скорости учитывайте интенсивность движения и состояние автомобиля. Имеют значение также видимость и состояние дорог: при скользком покрытии необходимо снизить скорость, даже если знак разрешает ехать быстрее.
Зона действия ограничения
На дорогах ограничение действует бесконечно. Обычно его зона заканчивается на пригородном перекрестке. Отменить его может знак 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости», а также снятие знака 3.31 «Конец зоны всех ограничений». Если ограничение установлено при въезде в населенный пункт, оно применяется до выезда из него.
Выезд из двора или зоны парковки ограничение не прерывает. То же правило касается и выезда с АЗС. Если под знаком размещена табличка с расстоянием, ограничение действует в заданных пределах: ориентироваться только на то, что знак уже остался сзади, недостаточно.
Временные знаки
Особого внимания требуют временные знаки. Если знак 3.24 установлен на желтом фоне и рядом есть постоянный знак с другим значением, приоритет имеет временный. Ограничения соблюдаются при ремонте дорог или схемах движения; считать знак неактуальным только потому, что работы визуально завершены, не стоит.
Практические выводы
Находясь за рулем необходимо оценить состояние окружающей среды: сначала учесть погоду и видимость, затем проверить ограничения на дороге и наличие таблички. Если инспектор остановит водителя, ему предлагается спокойное объяснение того, как выбиралась скорость. О возможных случаях, когда вместо штрафа выносится предупреждение, подробнее говорится в разъяснениях ; однако устное предупреждение не гарантируется и зависит от ситуации.
Похожие материалы
-
09.11.2026, 21:10
Выезд за стоп-линию при пропуске скорой помощи: обязанность уступить и риск штрафа
Многие водители уверены: если нужно пропустить машину скорой с маячком и сиреной, можно пересечь стоп-линию на запрещающий сигнал. На деле закон различает обязанность уступить дорогу и разрешение продолжить движение — и второго в такой ситуации нет.Читать далее
-
09.11.2026, 20:37
Полный привод, клиренс и подогрев: какой автомобиль выбрать для зимней дороги
Для зимней езды важны ведущие колеса и дорожный просвет; оснащение для холодов также влияет на выбор. Внедорожники рассчитаны на сложные участки, а кроссоверы с полным приводом могут стать практичным вариантом для города и трассы.Читать далее
-
09.11.2026, 18:51
Правда о Mazda CX-5 из Китая: почему в 2026 году эта схема больше не экономит деньги
В 2026 году ввоз Mazda CX-5 из Китая перестал быть способом сэкономить: коммерческий утильсбор для атмосферных 2.0–2.5 л уравнял итоговую цену с российской розницей, а параллельный импорт уже освоен дилерами.Читать далее
-
09.11.2026, 17:47
От Jimny до Land Cruiser: подборка внедорожников с ключевыми параметрами
УАЗ Хантер и Haval H9 решают разные задачи; рядом с ними компактный Jimny и гибрид Esteo V27 стоимостью от 5,75 млн рублей. Разбираем, какие характеристики важны на российских маршрутах.Читать далее
-
09.11.2026, 12:23
ИИ нашел идеальный кроссовер до 2 млн рублей, но эксперты советуют ему полностью: в чем подвох
ИИ-агенты научились подбирать машины с пробегом, но слепо доверять им опасно. В ходе эксперимента нейросеть нашла свежие Haval Jolion и Hyundai Creta в рамках бюджета. Однако за красивыми цифрами пробега скрывались ошибки алгоритма, хитрые дилерские уловки со скидками и нестыковки в комплектации. Рассказываем, в каких деталях ИИ жестко просчитался и почему без ручной проверки VIN и документов вы рискуете купить кота в мешке.Читать далее
-
09.11.2026, 12:04
С какой температурой точно нельзя садиться за руль: в ГИБДД раскрыли жесткое правило, о котором спорят водители
Слабость и замедленная реакция за рулем повышают риск ДТП. Госавтоинспекция напомнила: ПДД запрещают поездку при болезни, если состояние угрожает безопасности. Осторожность нужна и с лекарствами, влияющими на внимание.Читать далее
-
09.11.2026, 11:57
Когда водителю грозит штраф за пешехода у края зебры: Верховный суд дал ответ
Верховный суд РФ связывает обязанность «уступить дорогу» с созданной автомобилем помехой, а штраф по статье 12.18 КоАП РФ составляет от 1500 до 2500 рублей. Разбираем, когда одного присутствия человека у перехода недостаточно и как защитить себя в спорной ситуации.Читать далее
-
09.11.2026, 11:10
Когда пересечение линии у обочины — не нарушение: разбор по цветам разметки
Белую разметку 1.2 у края проезжей части можно пересечь при остановке или съезде на прилегающую территорию, но езда по обочине обходится в 2250 рублей. Желтая линия 1.4 запрещает остановку; исключение - вынужденная ситуация.Читать далее
-
09.11.2026, 10:22
Когда движение после стоп-линии на красный грозит штрафом до 1500 рублей
Если автомобиль пересек стоп-линию на разрешающий сигнал, а впереди оказался затор, движение на красный может увеличить штраф с 800 до 1500 рублей. Разбираем, где остановиться и когда разрешено завершить проезд перекрестка.Читать далее
-
09.11.2026, 09:11
Кто заплатит штраф за непристегнутого пассажира в 2026 году — разъяснения ГАИ
За непристегнутого пассажира инспектор может привлечь и его самого, и водителя: автомобилисту грозит 1500 рублей, пассажиру - предупреждение или 500 рублей. Объяснение, что человек отказался застегнуть ремень, от ответственности водителя не освобождает.Читать далее
Похожие материалы
-
09.11.2026, 21:10
Выезд за стоп-линию при пропуске скорой помощи: обязанность уступить и риск штрафа
Многие водители уверены: если нужно пропустить машину скорой с маячком и сиреной, можно пересечь стоп-линию на запрещающий сигнал. На деле закон различает обязанность уступить дорогу и разрешение продолжить движение — и второго в такой ситуации нет.Читать далее
-
09.11.2026, 20:37
Полный привод, клиренс и подогрев: какой автомобиль выбрать для зимней дороги
Для зимней езды важны ведущие колеса и дорожный просвет; оснащение для холодов также влияет на выбор. Внедорожники рассчитаны на сложные участки, а кроссоверы с полным приводом могут стать практичным вариантом для города и трассы.Читать далее
-
09.11.2026, 18:51
Правда о Mazda CX-5 из Китая: почему в 2026 году эта схема больше не экономит деньги
В 2026 году ввоз Mazda CX-5 из Китая перестал быть способом сэкономить: коммерческий утильсбор для атмосферных 2.0–2.5 л уравнял итоговую цену с российской розницей, а параллельный импорт уже освоен дилерами.Читать далее
-
09.11.2026, 17:47
От Jimny до Land Cruiser: подборка внедорожников с ключевыми параметрами
УАЗ Хантер и Haval H9 решают разные задачи; рядом с ними компактный Jimny и гибрид Esteo V27 стоимостью от 5,75 млн рублей. Разбираем, какие характеристики важны на российских маршрутах.Читать далее
-
09.11.2026, 12:23
ИИ нашел идеальный кроссовер до 2 млн рублей, но эксперты советуют ему полностью: в чем подвох
ИИ-агенты научились подбирать машины с пробегом, но слепо доверять им опасно. В ходе эксперимента нейросеть нашла свежие Haval Jolion и Hyundai Creta в рамках бюджета. Однако за красивыми цифрами пробега скрывались ошибки алгоритма, хитрые дилерские уловки со скидками и нестыковки в комплектации. Рассказываем, в каких деталях ИИ жестко просчитался и почему без ручной проверки VIN и документов вы рискуете купить кота в мешке.Читать далее
-
09.11.2026, 12:04
С какой температурой точно нельзя садиться за руль: в ГИБДД раскрыли жесткое правило, о котором спорят водители
Слабость и замедленная реакция за рулем повышают риск ДТП. Госавтоинспекция напомнила: ПДД запрещают поездку при болезни, если состояние угрожает безопасности. Осторожность нужна и с лекарствами, влияющими на внимание.Читать далее
-
09.11.2026, 11:57
Когда водителю грозит штраф за пешехода у края зебры: Верховный суд дал ответ
Верховный суд РФ связывает обязанность «уступить дорогу» с созданной автомобилем помехой, а штраф по статье 12.18 КоАП РФ составляет от 1500 до 2500 рублей. Разбираем, когда одного присутствия человека у перехода недостаточно и как защитить себя в спорной ситуации.Читать далее
-
09.11.2026, 11:10
Когда пересечение линии у обочины — не нарушение: разбор по цветам разметки
Белую разметку 1.2 у края проезжей части можно пересечь при остановке или съезде на прилегающую территорию, но езда по обочине обходится в 2250 рублей. Желтая линия 1.4 запрещает остановку; исключение - вынужденная ситуация.Читать далее
-
09.11.2026, 10:22
Когда движение после стоп-линии на красный грозит штрафом до 1500 рублей
Если автомобиль пересек стоп-линию на разрешающий сигнал, а впереди оказался затор, движение на красный может увеличить штраф с 800 до 1500 рублей. Разбираем, где остановиться и когда разрешено завершить проезд перекрестка.Читать далее
-
09.11.2026, 09:11
Кто заплатит штраф за непристегнутого пассажира в 2026 году — разъяснения ГАИ
За непристегнутого пассажира инспектор может привлечь и его самого, и водителя: автомобилисту грозит 1500 рублей, пассажиру - предупреждение или 500 рублей. Объяснение, что человек отказался застегнуть ремень, от ответственности водителя не освобождает.Читать далее