Можно ли ехать медленнее знака в дождь и туман: где заканчивается ограничение 3.24

Почему в дождь можно ехать медленнее знака — и когда это не спасет от штрафа

Знак 3.24 задает верхнюю границу скорости, но не гарантирует, что ехать с ней безопасно: пункт 10.1 ПДД требует учитывать дорожную обстановку. Водителю также важно знать, где ограничение заканчивается и почему временный знак главнее постоянного.

Знак 3.24 задает верхнюю границу скорости, но не гарантирует, что ехать с ней безопасно: пункт 10.1 ПДД требует учитывать дорожную обстановку. Водителю также важно знать, где ограничение заканчивается и почему временный знак главнее постоянного.

В дождь или туман водитель вправе двигаться со скоростью ниже указанной на знаке. Пункт 10.1 ПДД требует выбирать скорость с учетом условий движения. Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» устанавливает лишь верхний предел, и поддерживать указанное на нем значение при любой погоде не рекомендуется.

При выборе скорости учитывайте интенсивность движения и состояние автомобиля. Имеют значение также видимость и состояние дорог: при скользком покрытии необходимо снизить скорость, даже если знак разрешает ехать быстрее.

Зона действия ограничения

На дорогах ограничение действует бесконечно. Обычно его зона заканчивается на пригородном перекрестке. Отменить его может знак 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости», а также снятие знака 3.31 «Конец зоны всех ограничений». Если ограничение установлено при въезде в населенный пункт, оно применяется до выезда из него.

Выезд из двора или зоны парковки ограничение не прерывает. То же правило касается и выезда с АЗС. Если под знаком размещена табличка с расстоянием, ограничение действует в заданных пределах: ориентироваться только на то, что знак уже остался сзади, недостаточно.

Временные знаки

Особого внимания требуют временные знаки. Если знак 3.24 установлен на желтом фоне и рядом есть постоянный знак с другим значением, приоритет имеет временный. Ограничения соблюдаются при ремонте дорог или схемах движения; считать знак неактуальным только потому, что работы визуально завершены, не стоит.

Практические выводы

Находясь за рулем необходимо оценить состояние окружающей среды: сначала учесть погоду и видимость, затем проверить ограничения на дороге и наличие таблички. Если инспектор остановит водителя, ему предлагается спокойное объяснение того, как выбиралась скорость. О возможных случаях, когда вместо штрафа выносится предупреждение, подробнее говорится в разъяснениях ; однако устное предупреждение не гарантируется и зависит от ситуации.