5 августа 2019, 00:01
Как дилерам избегать пропущенных звонков и не терять клиентов
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Потенциальные клиенты часто жалуются, что не могут дозвониться в автосалон. На первый взгляд, ничего страшного, ведь окончательное решение покупатель, чаще всего, принимает непосредственно в дилерском центре. Но в последнее время более 50% всех продаж на авторынке совершается по телефону. Пропущенные звонки ежегодно несут дилерам многомиллионные убытки. Компания Calltouch рассказала, как избежать финансовых потерь и сохранить лояльность клиентов.
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По статистике, 50% людей считают, что скорость и качество коммуникации при первом звонке – ключевой фактор для принятия решения о «сотрудничестве», а 60% клиентов готовы сразу же отказаться от услуг компании из-за того, что не смогли дозвониться. Как итог: из-за неотвеченных звонков бизнес в лучшем случае теряет лояльность клиента, в худшем – клиент уходит навсегда, а компания несет большие убытки.
Наиболее часто покупатели обращаются в автосалон по телефону, чтобы уточнить наличие и цвет, комплектацию, условия приобретения, а также чтобы записаться на тест-драйв. Первый контакт покупателя с автодилером обычно происходит именно по телефону. Поэтому в данной нише особенно важно вовремя увидеть и устранить проблему неотвеченных звонков. Отметим, что в среднем 66% звонков менеджеры автосалонов пропускают в рабочее время. Таким образом, дилеры не только теряют деньги и клиента, но и портят репутацию своего бренда.
Автомобильный рынок характеризуется высокой стоимостью привлечения клиента. По данным Calltouch, средняя цена одного уникального звонка в данном сегменте составляет 2 525 рублей с Яндекс.Директа и 1 734 рублей с Google Ads. Соответственно, из-за пропущенных звонков автомобильные салоны теряют около 350 млрд рублей в год.
Сохранить лояльность клиентов и денежные средства компании поможет виджет прозвона пропущенных звонков от Calltouch. Инструмент «запоминает» звонок и, в соответствии с заданными вами настройками, перезванивает клиенту через коллбек. Таким образом, ни один звонок не будет потерян. Функционал позволяет оператору заранее понимать, что это именно пропущенный, а не обратный звонок. Это помогает более точно выстроить коммуникацию с потребителем, укрепить репутацию компании и увеличить продажи.
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