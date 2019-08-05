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5 августа 2019, 00:01

Как дилерам избегать пропущенных звонков и не терять клиентов

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Потенциальные клиенты часто жалуются, что не могут дозвониться в автосалон. На первый взгляд, ничего страшного, ведь окончательное решение покупатель, чаще всего, принимает непосредственно в дилерском центре. Но в последнее время более 50% всех продаж на авторынке совершается по телефону. Пропущенные звонки ежегодно несут дилерам многомиллионные убытки. Компания Calltouch рассказала, как избежать финансовых потерь и сохранить лояльность клиентов.
Как дилерам избегать пропущенных звонков и не терять клиентов
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Покупка автомобиля – одно из наиболее важных приобретений в жизни. Ее можно сравнить лишь с покупкой недвижимости. Сумма, которую необходимо потратить на автомобиль, весьма ощутима для семейного бюджета. Перед принятием окончательного решения, покупатели тщательно взвешивают все «за» и «против». Клиент может по нескольку раз звонить в автосалон, задавая уточняющие вопросы. Изучая поведение потенциальных покупателей, специалисты компании Calltouch часто сталкивались с жалобами: «Я звонила, но мне не ответили».

По статистике, 50% людей считают, что скорость и качество коммуникации при первом звонке – ключевой фактор для принятия решения о «сотрудничестве», а 60% клиентов готовы сразу же отказаться от услуг компании из-за того, что не смогли дозвониться. Как итог: из-за неотвеченных звонков бизнес в лучшем случае теряет лояльность клиента, в худшем – клиент уходит навсегда, а компания несет большие убытки.

Наиболее часто покупатели обращаются в автосалон по телефону, чтобы уточнить наличие и цвет, комплектацию, условия приобретения, а также чтобы записаться на тест-драйв. Первый контакт покупателя с автодилером обычно происходит именно по телефону. Поэтому в данной нише особенно важно вовремя увидеть и устранить проблему неотвеченных звонков. Отметим, что в среднем 66% звонков менеджеры автосалонов пропускают в рабочее время. Таким образом, дилеры не только теряют деньги и клиента, но и портят репутацию своего бренда.

Автомобильный рынок характеризуется высокой стоимостью привлечения клиента. По данным Calltouch, средняя цена одного уникального звонка в данном сегменте составляет 2 525 рублей с Яндекс.Директа и 1 734 рублей с Google Ads. Соответственно, из-за пропущенных звонков автомобильные салоны теряют около 350 млрд рублей в год.

Сохранить лояльность клиентов и денежные средства компании поможет виджет прозвона пропущенных звонков от Calltouch. Инструмент «запоминает» звонок и, в соответствии с заданными вами настройками, перезванивает клиенту через коллбек. Таким образом, ни один звонок не будет потерян. Функционал позволяет оператору заранее понимать, что это именно пропущенный, а не обратный звонок. Это помогает более точно выстроить коммуникацию с потребителем, укрепить репутацию компании и увеличить продажи.

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Константин
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Цитата:| Кому: Станислав А. Вот поэтому я с трейд-ином не связываюсь, его единственный плюс скорость оформления, но по деньгам сплошные убытки. Лучше самому продать и эти деньги вложить в покупку новой. Я в прошлом году брал КИА Соренто, сделал большой первый взнос, получил низкую ставку по кредиту ...
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Цитата:| Сложно поверить, что у Мерседеса такое "качество" сервиса, но что есть, то есть. Ни одну задачу не выполнили качественно, даже простую замену масла. Все работы проводили без соблюдения технических требований, то есть, если нужно поменять герметик, они просто новый слой кладут поверх старого ...
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Как дилерам избегать пропущенных звонков и не терять клиентов
{{material_126807}}Покупка автомобиля – одно из наиболее важных приобретений в жизни. Ее можно сравнить лишь с покупкой недвижимости. Сумма, которую необходимо потратить на автомобиль, весьма ощутима для семейного бюджета. Перед принятием окончательного решения, покупатели тщательно взвешивают все «за» и «против». Клиент может по нескольку раз звонить в автосалон, задавая уточняющие вопросы. Изучая поведение потенциальных покупателей, специалисты компании Calltouch часто сталкивались с жалобами: «Я звонила, но мне не ответили».По статистике, 50% людей считают, что скорость и качество коммуникации при первом звонке – ключевой фактор для принятия решения о «сотрудничестве», а 60% клиентов готовы сразу же отказаться от услуг компании из-за того, что не смогли дозвониться. Как итог: из-за неотвеченных звонков бизнес в лучшем случае теряет лояльность клиента, в худшем – клиент уходит навсегда, а компания несет большие убытки.Наиболее часто покупатели обращаются в автосалон по телефону, чтобы уточнить наличие и цвет, комплектацию, условия приобретения, а также чтобы записаться на тест-драйв. Первый контакт покупателя с автодилером обычно происходит именно по телефону. Поэтому в данной нише особенно важно вовремя увидеть и устранить проблему неотвеченных звонков. Отметим, что в среднем 66% звонков менеджеры автосалонов пропускают в рабочее время. Таким образом, дилеры не только теряют деньги и клиента, но и портят репутацию своего бренда.Автомобильный рынок характеризуется высокой стоимостью привлечения клиента. По данным Calltouch, средняя цена одного уникального звонка в данном сегменте составляет 2 525 рублей с Яндекс.Директа и 1 734 рублей с Google Ads. Соответственно, из-за пропущенных звонков автомобильные салоны теряют около 350 млрд рублей в год.Сохранить лояльность клиентов и денежные средства компании поможет виджет прозвона пропущенных звонков от Calltouch. Инструмент «запоминает» звонок и, в соответствии с заданными вами настройками, перезванивает клиенту через коллбек. Таким образом, ни один звонок не будет потерян. Функционал позволяет оператору заранее понимать, что это именно пропущенный, а не обратный звонок. Это помогает более точно выстроить коммуникацию с потребителем, укрепить репутацию компании и увеличить продажи.
2019-08-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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