Вписать в страховку друга или родственника — просто? Узнаем все нюансы и подводные камни

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 декабря 2025, 15:46

Как добавить нового водителя в ОСАГО и сколько это стоит в 2025 году

Как добавить нового водителя в ОСАГО и сколько это стоит в 2025 году

Вписать в страховку друга или родственника — просто? Узнаем все нюансы и подводные камни

Как добавить нового водителя в ОСАГО и сколько это стоит в 2025 году

Добавление водителя в ОСАГО - задача несложная, но есть нюансы. Стоимость зависит от возраста и стажа. Онлайн-внесение стало доступнее, но не всегда дешевле. Разберемся, как не переплатить и избежать ошибок.

Добавление водителя в ОСАГО - задача несложная, но есть нюансы. Стоимость зависит от возраста и стажа. Онлайн-внесение стало доступнее, но не всегда дешевле. Разберемся, как не переплатить и избежать ошибок.

Владельцы автомобилей часто сталкиваются с необходимостью внести в полис ОСАГО еще одного водителя. Причины бывают разные: в семье появился новый шофер, машину временно доверяют другу или родственнику, либо просто изменились обстоятельства. В 2025 году процедура осталась достаточно простой, но есть детали, которые важно учитывать, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами.

По информации Autonews, действующее законодательство разрешает корректировать список водителей в полисе ОСАГО в любой момент срока его действия. Для этого достаточно обратиться к страховщику с соответствующим заявлением. Однако, если у потенциального водителя нет действующих прав, внести его в страховку не получится - это строго запрещено.

Интересно, что ограничений по количеству вписываемых в полис лиц не существует. Можно добавить хоть десять человек, если это необходимо. Но если список становится слишком длинным, страховщики советуют оформить «открытый» полис, где число водителей не ограничено вовсе. Такой вариант часто оказывается выгоднее, чем постоянное внесение изменений.

Стоимость внесения нового водителя напрямую зависит от его возраста, стажа и истории безаварийной езды. При расчете цены страховщики используют несколько коэффициентов. Некоторые из них - например, регион регистрации или мощность двигателя - не изменятся. А вот коэффициент бонус-малус (КБМ) и коэффициент возраста и стажа (КВС) могут существенно повлиять на итоговую сумму.

Если у добавляемого водителя КБМ выше, чем у остальных, стоимость полиса увеличится. Молодые и неопытные водители также делают страховку дороже: для них КВС максимален. Даже если основной владелец - опытный шофер с безупречной историей, появление новичка в списке приведет к перерасчету и, скорее всего, к доплате.

В случае, когда новый водитель - человек со стажем и низким КБМ, стоимость может остаться прежней. Но если у него были аварии или он недавно получил права, готовьтесь к увеличению расходов. Иногда выгоднее оформить открытый полис: тогда применяется фиксированный повышающий коэффициент, а индивидуальные показатели новых водителей не учитываются.

Чтобы добавить водителя в ОСАГО, потребуется стандартный набор документов: паспорт страхователя, действующий полис, документы на автомобиль и данные прав нового участника. В офисе страховой компании нужно заполнить заявление, после чего страховщик пересчитает стоимость и, при необходимости, выставит счет на доплату. Изменения вносятся в базу данных в течение пяти дней, после чего выдается обновленный полис.

Современные страховые компании предлагают внести изменения и онлайн. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении, выбрать нужный полис и заполнить данные нового водителя. Если потребуется доплата, оплатить ее можно сразу же, а обновленный документ придет на электронную почту.

Многие интересуются, влияет ли вписание в страховку на водительский стаж. Ответ однозначный: стаж считается с момента получения прав, а не с момента внесения в полис. Управлять автомобилем без вписания в ОСАГО запрещено - за это предусмотрены штрафы. Даже если владелец находится рядом, передавать руль человеку, не указанному в страховке, нельзя.

В целом, процедура добавления водителя в ОСАГО не вызывает сложностей, если заранее подготовить все документы и учесть возможные изменения в стоимости. Важно помнить: чем моложе и менее опытен новый водитель, тем выше будет итоговая цена страховки. А если список водителей часто меняется, стоит рассмотреть вариант с открытым полисом - это может оказаться выгоднее и удобнее.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
город Орёл Республика Башкортостан Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться