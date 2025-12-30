Вписать в страховку друга или родственника — просто? Узнаем все нюансы и подводные камни

Как добавить нового водителя в ОСАГО и сколько это стоит в 2025 году

Добавление водителя в ОСАГО - задача несложная, но есть нюансы. Стоимость зависит от возраста и стажа. Онлайн-внесение стало доступнее, но не всегда дешевле. Разберемся, как не переплатить и избежать ошибок.

Владельцы автомобилей часто сталкиваются с необходимостью внести в полис ОСАГО еще одного водителя. Причины бывают разные: в семье появился новый шофер, машину временно доверяют другу или родственнику, либо просто изменились обстоятельства. В 2025 году процедура осталась достаточно простой, но есть детали, которые важно учитывать, чтобы не столкнуться с неожиданными расходами.

По информации Autonews, действующее законодательство разрешает корректировать список водителей в полисе ОСАГО в любой момент срока его действия. Для этого достаточно обратиться к страховщику с соответствующим заявлением. Однако, если у потенциального водителя нет действующих прав, внести его в страховку не получится - это строго запрещено.

Интересно, что ограничений по количеству вписываемых в полис лиц не существует. Можно добавить хоть десять человек, если это необходимо. Но если список становится слишком длинным, страховщики советуют оформить «открытый» полис, где число водителей не ограничено вовсе. Такой вариант часто оказывается выгоднее, чем постоянное внесение изменений.

Стоимость внесения нового водителя напрямую зависит от его возраста, стажа и истории безаварийной езды. При расчете цены страховщики используют несколько коэффициентов. Некоторые из них - например, регион регистрации или мощность двигателя - не изменятся. А вот коэффициент бонус-малус (КБМ) и коэффициент возраста и стажа (КВС) могут существенно повлиять на итоговую сумму.

Если у добавляемого водителя КБМ выше, чем у остальных, стоимость полиса увеличится. Молодые и неопытные водители также делают страховку дороже: для них КВС максимален. Даже если основной владелец - опытный шофер с безупречной историей, появление новичка в списке приведет к перерасчету и, скорее всего, к доплате.

В случае, когда новый водитель - человек со стажем и низким КБМ, стоимость может остаться прежней. Но если у него были аварии или он недавно получил права, готовьтесь к увеличению расходов. Иногда выгоднее оформить открытый полис: тогда применяется фиксированный повышающий коэффициент, а индивидуальные показатели новых водителей не учитываются.

Чтобы добавить водителя в ОСАГО, потребуется стандартный набор документов: паспорт страхователя, действующий полис, документы на автомобиль и данные прав нового участника. В офисе страховой компании нужно заполнить заявление, после чего страховщик пересчитает стоимость и, при необходимости, выставит счет на доплату. Изменения вносятся в базу данных в течение пяти дней, после чего выдается обновленный полис.

Современные страховые компании предлагают внести изменения и онлайн. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении, выбрать нужный полис и заполнить данные нового водителя. Если потребуется доплата, оплатить ее можно сразу же, а обновленный документ придет на электронную почту.

Многие интересуются, влияет ли вписание в страховку на водительский стаж. Ответ однозначный: стаж считается с момента получения прав, а не с момента внесения в полис. Управлять автомобилем без вписания в ОСАГО запрещено - за это предусмотрены штрафы. Даже если владелец находится рядом, передавать руль человеку, не указанному в страховке, нельзя.

В целом, процедура добавления водителя в ОСАГО не вызывает сложностей, если заранее подготовить все документы и учесть возможные изменения в стоимости. Важно помнить: чем моложе и менее опытен новый водитель, тем выше будет итоговая цена страховки. А если список водителей часто меняется, стоит рассмотреть вариант с открытым полисом - это может оказаться выгоднее и удобнее.