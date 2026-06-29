Узнайте, как снизить стоимость страховки до минимума - секреты КБМ

29 июня 2026, 16:29
Как добиться самой большой скидки на ОСАГО за безаварийную езду в 2026 году
Как добиться самой большой скидки на ОСАГО за безаварийную езду в 2026 году
В 2026 году правила расчета ОСАГО изменились. Водители могут получить значительную скидку. Важно знать, как формируется коэффициент бонус-малус. Следуйте советам, чтобы не переплачивать за страховку.
В 2026 году система расчета стоимости ОСАГО стала еще более гибкой и индивидуальной. Теперь каждая страховая компания самостоятельно определяет базовый тариф для каждого клиента, ориентируясь на государственный тарифный коридор. Для легковых автомобилей частных лиц этот диапазон составляет от 1 399 до 8 665 рублей. Итоговая цена складывается из множества факторов: стажа без аварий, места регистрации владельца, возраста и опыта водителя, типа страховки, мощности двигателя и даже сезонности использования машины.
Особое значение при формировании стоимости полиса имеет коэффициент бонус-малус (КБМ). Для новичков и при оформлении неограниченной страховки КБМ устанавливается на уровне 1,17, что увеличивает цену. Однако если водитель не становится виновником ДТП, его КБМ ежегодно автоматически уменьшается с 1 апреля, что приводит к снижению стоимости страховки. В случае аварии по вине водителя коэффициент, наоборот, возрастает, и полис становится дороже.
Минимальное значение КБМ в 2026 году - 0,46, а максимальное - 3,92. Как отмечает Avtospravochnaya.com, чтобы достичь самой выгодной скидки, необходимо не быть виновником ДТП на протяжении десяти лет подряд. При этом аварии, где водитель не виноват, на КБМ не влияют. Водители, которые аккуратно управляют автомобилем и не нарушают правила, получают максимальную выгоду - их страховка обходится значительно дешевле.
Статистика Российского Союза Автостраховщиков показывает, что в Москве более половины водителей уже пользуются максимальной скидкой за безаварийную езду. В Санкт-Петербурге этот показатель также превышает 50%. Высокие значения отмечаются и в Пермском крае, Московской и Рязанской областях. В среднем по стране минимальный КБМ имеют 42,9% автовладельцев, и эта доля продолжает расти.
Для получения самой большой скидки важно не только ездить аккуратно, но и следить за актуальностью своих данных. При смене водительского удостоверения или фамилии необходимо оперативно уведомить страховую компанию, чтобы избежать ошибок в базе ОСАГО. Иногда некорректный КБМ может быть результатом человеческого фактора - неправильного ввода информации сотрудником страховщика. В таких случаях рекомендуется обратиться в свою компанию или воспользоваться личным кабинетом на сайте Национальной страховой информационной системы для проверки и корректировки данных.
Сравнивайте предложения разных страховщиков перед покупкой полиса - даже при одинаковых коэффициентах стоимость может отличаться. Такой подход позволит выбрать наиболее выгодный вариант и не переплатить за обязательную страховку.
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