Как должен выглядеть правильный Rolls-Royce: фото
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Фото: Mansory
Капот изготовлен из карбона с нестандартным рисунком, карбоновая окантовка красуется вокруг лобового стекла. По периметру появились черные «юбки», а на дверях – черные ручки. Завершают образ карбоновая крышка багажника, спойлер и диффузор. Комплект 22-дюймовых колес специально разработали для автомобилей Rolls-Royce.
Также Mansory предлагает владельцам Rolls-Royce Dawn и Wraith доработать 6,6-литровый битурбомотор V12, снабдив его новым блоком управления двигателем, который увеличивает мощность до 730 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент – до 1 000 Нм.
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