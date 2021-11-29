Как должна пахнуть «незамерзайка»: водители сказали своё слово
Фото из архива 110km.ru
С ее выбором проблем не предвидится – разнообразием банок и канистр радуют автозаправочные станции, автомагазины, обычные гипермаркеты и, конечно же, «рыцари обочин». Цвета и запахи, что называется, на любой вкус. А нужен ли он, вкус-то? Об этом решили узнать сотрудники Авто Mail.ru, которые провели опрос 11 000 человек (водителей и пассажиров) и выяснили, как мы с вами относимся к «химии», которой доверяем чистоту лобового стекла.
Интересно и другое замечание: приличное количество россиян не стали бы возражать, если вместо резкого химического амбре «омывайка» начала отдавать фруктами или жевательной резинкой. Такой запах респонденты считают «вкусным», за него проголосовало 43% опрошенных (почти 16% – за фруктовую «начинку», больше 11% - за варианты типа «жвачки» и еще 16% – за любую «не противную»).
В ходе проведенного опроса также было выявлено, что 31% жителей страны приобретают канистры с незамерзающей жидкостью в специализированных автомагазинах. В гипермаркеты за «омывайкой» ходят 19% автовладельцев, 9% отдают предпочтение автозаправкам, а 18% обращаются к частникам, которые стоят и торгуют разноцветными банками на обочинах дорог.
При этом велик процент водителей, которым все едино – покупать в проверенных местах или где попало, лишь бы «орошала» стекла, - таковых набралось 23%. Такие беспечные люди (30%) не видят никакого вреда в «незамерзайке» сомнительного происхождения, приобретенной где придется.
Смерть не имеет запаха
Вопрос несложный, но требует повторения ответа. Основа такой «химии» - спирты: либо метиловый (метанол), либо этиловый (этанол), либо изопропиловый (пропанол). Первый использовать для производства омывающей жидкости в нашей стране запрещено законом, однако он самый дешевый, поэтому «подпольщики» не считают зазорным иметь с ним дело.
И вот те 30%, кому «все равно», в прямом смысле слова, рискуют жизнью, покупая метаноловую «омывайку». Достаточно всего 30 граммов, чтобы этот яд вызвал смерть человека. А мы, пардон, дышим грязью, которую купили на свои кровные, вдыхая ее пары, проникнувшие в салон автомобиля через вентиляцию. Если будут симптомы в виде головной боли и головокружения, считайте, что легко отделались.
У чешского писателя Габриэля Лауба есть фраза: «Чем дешевле духи, тем сильнее запах». В случае с «незамерзайкой» все наоборот. Чем коварен метанол? Да тем, что практически не издает запаха. По сути, невидимый убийца. В свою очередь, у этанола слабо выраженный запах алкоголя, у пропанола то же самое, разве что «амбре» чуть интенсивнее. На поверку выходит следующее: если жидкость стеклоомывателя не пахнет, то, скорее всего, она приготовлена из метанола.
Поверхностно-активные вещества
Вы, наверное, знаете, как расшифровать эту аббревиатуру ПАВ - поверхностно-активные вещества. Они являются важным компонентом стеклоомывающей жидкости: способствуют очищению стекла и своеобразному «обволакиванию» песчинок грязи, слегка подавляя их разрушительное абразивное воздействие на поверхность стекла.
Как SLS помогает зубной пасте образовывать пену, так и ПАВы обеспечивают пенообразование «незамерзайкам». Это, в своем роде, является подспорьем в работе стеклоочистителей - они быстрее и легче удаляют грязь со стекла, уменьшая вероятность «разводов».
Как убедиться, что в составе жидкости присутствуют ПАВы, и продукт при этом качественный? Да элементарно: встряхните канистру. Если на поверхности появилась пена, значит, все окей. Правда, перед этим посмотрите на дно канистры - нет ли там осадка. Это первый признак того, что в составе жидкости присутствует качественный красящий компонент. И еще: не смотрите, что у вас «омывайка» голубого цвета, а у соседа, скажем, зеленая. Мол, у него лучше или, наоборот: разницы ровным счетом никакой.
Многие, как известно, не прочь увеличить объем дорогостоящей «незамерзайки» путем долива в нее воды. Мол, морозы на улице небольшие, ничего страшного, если к «-30» добавлю немного H2O. Специалисты говорят, что такая процедура не возбраняется, другое дело, что рекомендуют использовать не водопроводную воду, а дистиллированную, которая имеет не столь высокую жесткость и не содержит соли кальция и магния, образующие при реакции со спиртом алколяты/этилаты. Эти соединения больше способствуют загрязнению секла, нежели его очистке.
Сколько стоит
Объявлений о продаже жидкости стеклоомывателя в Интернете пруд пруди, как бы не запутаться. Есть как с указанием «без запаха», так и ароматизированные, с «ароматом фруктов». Ценник, сами понимаете, самый различный, все зависит от состава продукта, имени производителя или, если хотите от его жадности. Жидкости всемирно известных марок предлагаются преимущественно в 4-литровой таре и на основе изопропилового спирта. Температура замерзания этих продуктов от -5 до -27 градусов. Продавцы просят от 340 до 600 рублей за упаковку.
Более простые варианты идут, в основном, в 5-литровых канистрах. Как правило, все они гарантируют работу жидкости при 30-градусном морозе. Заявленный состав тот же – на основе изопропилового спирта. Цена товара: 250 – 360 рублей. Доступна доставка на дом, стоимость услуги – от 50 рублей.
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