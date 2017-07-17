17 июля 2017, 18:20

Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?

Тихой сапой «95-й» бензин перевалил за отметку 40 рублей. Согласен: накладно. Тем более далеко не у всех в распоряжении автомобили, которые радуют своих владельцев скромным аппетитом. А, значит, самое время сообща вспомнить, каким образом можно экономить бензин, не жертвуя главным - передвижением.
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  Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений? Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений? Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений? Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
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Путей решения проблемы несколько. Вспомним основные. Аксиома из аксиом: бороться с чрезмерной прожорливостью можно только на технически исправном автомобиле. Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в норме, системы питания и зажигания отлажены, подшипники ходовой части должны легко вращаться, а фрикционные накладки тормозных колодок при движении автомобиля не шкрябать вхолостую по дискам и барабанам.

Не стоит заливать двигатель бензином. То есть пользоваться педалью акселератора следует аккуратно. Если для поддержания скорости достаточно прижать педаль газа на четверть хода, совершенно не обязательно вдавливать ее на треть. Приучите себя к тому, чтобы работать правой ногой с меньшей, чем обычно, амплитудой. Вскоре вы поймете, что до сих пор педалировали с чрезмерным усердием.

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Второй момент: чем меньше ходов совершают поршни на единицу расстояния, пройденного автомобилем, тем меньше бензина попадет в камеры сгорания. Мы говорим о пользе скорейшего перехода на высшие передачи. Самый оптимальный вариант – когда 5-я (или на ряде современных машин 6-я) передача плюс безусловное выполнение первого условия. О высоких оборотах,  скорости и резвом разгоне придется забыть.

Блюдо третье: движущийся автомобиль накопил кинетическую энергию, а ее выгоднее поддерживать, чем набирать заново. Поэтому тормозить следует как можно реже, и тогда не придется жечь бензин на разгоне.

В ряде случаев пригодится движение «пилой». Это ничто иное, как непрерывный разгон-накат, спуск под горку с выключенным двигателем с последующим пуском мотора на передаче, езда «внатяг». Оговоримся: для участия в новомодных экоралли схема точно подходит, а вот для повседневного применения с большой натяжкой – опасно. К тому же, повышенный износ ряда узлов автомобиля сводит на нет экономию. Не говоря об изнуряющей нагрузке на водителя.

Двигаясь в потоке, желательно из него не выпадать, дабы не создавать помех себе и окружающим. При этом дорожную ситуацию лучше просчитывать на много ходов вперед. Таким образом можно сократить число разгонов, торможений и ехать более или менее равномерно. Обгон лучше не затягивать - жизнь дороже. Желательно отказаться от гоночных амбиций - отсутствие резких ускорений и высоких скоростей благоприятно отразится на содержимом бака.

По возможности научитесь использовать накат – без глушения мотора, на нейтрале. Свободно катясь с горки, автомобиль наберет ход. Перед подъемом включите высшую передачу и, плавно нажимая на газ, вперед - к вершине.

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Ну вот может поэтому и не ставили на Хавал варик, потому что по кашкаю уже знаю, что мужики их за 50 тыс пробега разрывали буквально, не любит он внедорожной езды. А на Хавале кстати механика и автомат немецкие ZF, ощущается, передачи переключать приятно, втыкаются четко и мягко.
arallov_85
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Как экономить топливо, не отказываясь от ежедневных передвижений?
Путей решения проблемы несколько. Вспомним основные. Аксиома из аксиом: бороться с чрезмерной прожорливостью можно только на технически исправном автомобиле. Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в норме, системы питания и зажигания отлажены, подшипники ходовой части должны легко вращаться, а фрикционные накладки тормозных колодок при движении автомобиля не шкрябать вхолостую по дискам и барабанам.Не стоит заливать двигатель бензином. То есть пользоваться педалью акселератора следует аккуратно. Если для поддержания скорости достаточно прижать педаль газа на четверть хода, совершенно не обязательно вдавливать ее на треть. Приучите себя к тому, чтобы работать правой ногой с меньшей, чем обычно, амплитудой. Вскоре вы поймете, что до сих пор педалировали с чрезмерным усердием.{{material_119906}} Второй момент: чем меньше ходов совершают поршни на единицу расстояния, пройденного автомобилем, тем меньше бензина попадет в камеры сгорания. Мы говорим о пользе скорейшего перехода на высшие передачи. Самый оптимальный вариант – когда 5-я (или на ряде современных машин 6-я) передача плюс безусловное выполнение первого условия. О высоких оборотах,  скорости и резвом разгоне придется забыть.Блюдо третье: движущийся автомобиль накопил кинетическую энергию, а ее выгоднее поддерживать, чем набирать заново. Поэтому тормозить следует как можно реже, и тогда не придется жечь бензин на разгоне.В ряде случаев пригодится движение «пилой». Это ничто иное, как непрерывный разгон-накат, спуск под горку с выключенным двигателем с последующим пуском мотора на передаче, езда «внатяг». Оговоримся: для участия в новомодных экоралли схема точно подходит, а вот для повседневного применения с большой натяжкой – опасно. К тому же, повышенный износ ряда узлов автомобиля сводит на нет экономию. Не говоря об изнуряющей нагрузке на водителя.Двигаясь в потоке, желательно из него не выпадать, дабы не создавать помех себе и окружающим. При этом дорожную ситуацию лучше просчитывать на много ходов вперед. Таким образом можно сократить число разгонов, торможений и ехать более или менее равномерно. Обгон лучше не затягивать - жизнь дороже. Желательно отказаться от гоночных амбиций - отсутствие резких ускорений и высоких скоростей благоприятно отразится на содержимом бака. По возможности научитесь использовать накат – без глушения мотора, на нейтрале. Свободно катясь с горки, автомобиль наберет ход. Перед подъемом включите высшую передачу и, плавно нажимая на газ, вперед - к вершине.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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