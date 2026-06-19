Дом на колесах за 125 тысяч: как мастер из Кунгура превратил китайский трицикл в мотодом

19 июня 2026, 05:55
Как энтузиаст из Кунгура построил мотодом на базе трицикла за 125 тысяч рублей
Как энтузиаст из Кунгура построил мотодом на базе трицикла за 125 тысяч рублей
В условиях роста цен на автодома и популярности самостоятельных путешествий, житель Кунгура собрал уникальный мотодом из китайского трицикла. Его проект уже прошел испытания на дорогах России и вызвал интерес среди автолюбителей, ищущих доступные решения.
В последние годы спрос на доступные и мобильные решения для путешествий в России только растёт. На фоне подорожания готовых автодомов всё больше энтузиастов ищут альтернативные варианты, позволяющие передвигаться без крупных вложений. Один из таких примеров — проект Сергея Ильченко из Кунгура, который решил не ждать подходящего случая и самостоятельно построить мотодом на базе китайского трицикла 2012 года выпуска.
Вместе с отцом Сергей восстановил старый трицикл: заменил изношенные детали, установил современный аккумулятор, камеру заднего вида и запаску. Все доработки и покупка техники обошлись в 65 тысяч рублей — это выглядит особенно скромно на фоне рыночных цен на новые автодома. Такой подход позволил не только сэкономить, но и получить ценный опыт самостоятельной сборки и эксплуатации.
Жилой модуль собран из соснового бруса и берёзовой фанеры, утеплён пеноплексом и усилен алюминиевыми уголками. Особое внимание уделялось лёгкости и герметичности конструкции. Модуль сделан съёмным — это упрощает обслуживание и хранение. Внутри разместились раскладной диван, газовая плита, полки, шкафчики, биотуалет и даже шкаф с выдвижной лейкой. Несмотря на компактные размеры, нашлось место для гитары и одноколёсного велосипеда.
Для автономности предусмотрены солнечная панель, аккумулятор и генератор — это позволяет не зависеть от стационарных источников энергии. В модуле есть окно и люк на крыше, через который можно наблюдать за ночным небом, лёжа на диване. За год эксплуатации Сергей и его спутник проехали тысячи километров по югу России, проверяя мотодом в самых разных климатических условиях — от жары до дождя.
Для справки: самодельные мотодома и мини-караваны становятся всё популярнее среди российских автолюбителей, особенно в регионах, где инфраструктура для кемпинга развита слабо. Такой подход позволяет не только экономить, но и подстроить транспорт под собственные нужды. Важно помнить, что любые переделки требуют соблюдения технических норм и регистрации изменений в ГИБДД.
Общая стоимость проекта составила чуть более 125 тысяч рублей. Сейчас Сергей уже работает над новой, более совершенной моделью мотодома с учётом опыта первого путешествия. Его история показывает, что даже при ограниченном бюджете можно реализовать мечту о собственном доме на колёсах, если не бояться экспериментов и искать нестандартные решения. Кстати, интерес к необычным форматам путешествий в России растёт: например, РЖД недавно запустила семейный железнодорожный круиз, о котором подробно рассказано в отдельном материале о новых возможностях внутреннего туризма .
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