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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

19 июня 2026, 05:55

Как энтузиаст из Кунгура построил мотодом на базе трицикла за 125 тысяч рублей

Как энтузиаст из Кунгура построил мотодом на базе трицикла за 125 тысяч рублей

Дом на колесах за 125 тысяч: как мастер из Кунгура превратил китайский трицикл в мотодом

Как энтузиаст из Кунгура построил мотодом на базе трицикла за 125 тысяч рублей

В условиях роста цен на автодома и популярности самостоятельных путешествий, житель Кунгура собрал уникальный мотодом из китайского трицикла. Его проект уже прошел испытания на дорогах России и вызвал интерес среди автолюбителей, ищущих доступные решения.

В условиях роста цен на автодома и популярности самостоятельных путешествий, житель Кунгура собрал уникальный мотодом из китайского трицикла. Его проект уже прошел испытания на дорогах России и вызвал интерес среди автолюбителей, ищущих доступные решения.

В последние годы спрос на доступные и мобильные решения для путешествий в России только растёт. На фоне подорожания готовых автодомов всё больше энтузиастов ищут альтернативные варианты, позволяющие передвигаться без крупных вложений. Один из таких примеров — проект Сергея Ильченко из Кунгура, который решил не ждать подходящего случая и самостоятельно построить мотодом на базе китайского трицикла 2012 года выпуска.

Вместе с отцом Сергей восстановил старый трицикл: заменил изношенные детали, установил современный аккумулятор, камеру заднего вида и запаску. Все доработки и покупка техники обошлись в 65 тысяч рублей — это выглядит особенно скромно на фоне рыночных цен на новые автодома. Такой подход позволил не только сэкономить, но и получить ценный опыт самостоятельной сборки и эксплуатации.

Жилой модуль собран из соснового бруса и берёзовой фанеры, утеплён пеноплексом и усилен алюминиевыми уголками. Особое внимание уделялось лёгкости и герметичности конструкции. Модуль сделан съёмным — это упрощает обслуживание и хранение. Внутри разместились раскладной диван, газовая плита, полки, шкафчики, биотуалет и даже шкаф с выдвижной лейкой. Несмотря на компактные размеры, нашлось место для гитары и одноколёсного велосипеда.

Для автономности предусмотрены солнечная панель, аккумулятор и генератор — это позволяет не зависеть от стационарных источников энергии. В модуле есть окно и люк на крыше, через который можно наблюдать за ночным небом, лёжа на диване. За год эксплуатации Сергей и его спутник проехали тысячи километров по югу России, проверяя мотодом в самых разных климатических условиях — от жары до дождя.

Для справки: самодельные мотодома и мини-караваны становятся всё популярнее среди российских автолюбителей, особенно в регионах, где инфраструктура для кемпинга развита слабо. Такой подход позволяет не только экономить, но и подстроить транспорт под собственные нужды. Важно помнить, что любые переделки требуют соблюдения технических норм и регистрации изменений в ГИБДД.

Общая стоимость проекта составила чуть более 125 тысяч рублей. Сейчас Сергей уже работает над новой, более совершенной моделью мотодома с учётом опыта первого путешествия. Его история показывает, что даже при ограниченном бюджете можно реализовать мечту о собственном доме на колёсах, если не бояться экспериментов и искать нестандартные решения. Кстати, интерес к необычным форматам путешествий в России растёт: например, РЖД недавно запустила семейный железнодорожный круиз, о котором подробно рассказано в отдельном материале о новых возможностях внутреннего туризма .

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