История развития масел для двигателей - неожиданные факты и современные стандарты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

16 декабря 2025, 16:47

Как эволюционировали смазочные материалы: от жира до современных моторных масел

Как эволюционировали смазочные материалы: от жира до современных моторных масел

История развития масел для двигателей - неожиданные факты и современные стандарты

Как эволюционировали смазочные материалы: от жира до современных моторных масел

Узнайте, как менялись смазочные материалы для техники. Погрузитесь в историю масел. Откройте неожиданные детали развития стандартов. Поймите, почему выбор масла так важен сегодня.

Узнайте, как менялись смазочные материалы для техники. Погрузитесь в историю масел. Откройте неожиданные детали развития стандартов. Поймите, почему выбор масла так важен сегодня.

Современный автомобиль сложно представить без качественного масла, но путь к привычным нам продуктам был долгим и насыщенным открытиями. Как сообщает Pravda.Ru, еще задолго до появления первых двигателей люди искали способы уменьшить трение между деталями механизмов. В древности для этой цели использовали натуральные компоненты: вавилоняне применяли животные жиры, а на Руси смазывали ступицы телег дёгтем. Египтяне же смешивали воду, оливковое масло и ил, чтобы облегчить перемещение тяжелых грузов.

С развитием техники и появлением паровых машин потребность в эффективных смазках только росла. В начале XX века в промышленности и транспорте использовали как животные, так и растительные масла, но постепенно их вытеснили минеральные составы. Уже в 1920-х годах производители начали добавлять специальные компоненты, чтобы улучшить свойства масел. После Второй мировой войны появились присадки, защищающие детали от коррозии и окисления, что стало настоящим прорывом для отрасли.

Моторное масло выполняет сразу несколько важных задач. Оно создает тонкую пленку между металлическими поверхностями, снижая трение и предотвращая перегрев. Кроме того, масло защищает двигатель от коррозии, очищает его от загрязнений и помогает уплотнять зазоры между поршневыми кольцами и цилиндрами. Вода, несмотря на свою доступность, не справляется с этими функциями из-за низкой вязкости и склонности вызывать ржавчину.

В советские годы выбор масла был ограничен несколькими вариантами, которые подбирались по сезону. Например, зимой использовали один тип, летом - другой. Для улучшения характеристик применяли различные присадки, а названия вроде АСп-6 или ЦИАТИМ-33 были знакомы каждому водителю. Сегодня подобрать подходящий продукт стало проще: достаточно воспользоваться онлайн-сервисом, указав марку и модель машины.

Регламент замены масла также менялся с годами. В 1930-х годах масло в легковых автомобилях меняли каждые 750 километров, а в более поздних моделях - примерно раз в 2000 километров. Сейчас современные двигатели требуют обновления масла каждые 10-15 тысяч километров, но точные сроки всегда указываются в инструкции по эксплуатации.

В 1990-х годах в России началось активное развитие производства смазочных материалов. К середине 2000-х отечественные компании уже обладали собственными лабораториями и могли быстро реагировать на изменения мировых стандартов. Когда в 2020 году Американский институт нефти обновил требования к маслам для турбированных двигателей, российские производители оперативно выпустили продукты, соответствующие новым нормам. Благодаря этому на рынке появились масла, способные защищать современные моторы от опасных явлений вроде LSPI и соответствовать международным стандартам качества.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Краснодар Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться