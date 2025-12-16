История развития масел для двигателей - неожиданные факты и современные стандарты

16 декабря 2025, 16:47
Как эволюционировали смазочные материалы: от жира до современных моторных масел
Узнайте, как менялись смазочные материалы для техники. Погрузитесь в историю масел. Откройте неожиданные детали развития стандартов. Поймите, почему выбор масла так важен сегодня.
Современный автомобиль сложно представить без качественного масла, но путь к привычным нам продуктам был долгим и насыщенным открытиями. Как сообщает Pravda.Ru, еще задолго до появления первых двигателей люди искали способы уменьшить трение между деталями механизмов. В древности для этой цели использовали натуральные компоненты: вавилоняне применяли животные жиры, а на Руси смазывали ступицы телег дёгтем. Египтяне же смешивали воду, оливковое масло и ил, чтобы облегчить перемещение тяжелых грузов.
С развитием техники и появлением паровых машин потребность в эффективных смазках только росла. В начале XX века в промышленности и транспорте использовали как животные, так и растительные масла, но постепенно их вытеснили минеральные составы. Уже в 1920-х годах производители начали добавлять специальные компоненты, чтобы улучшить свойства масел. После Второй мировой войны появились присадки, защищающие детали от коррозии и окисления, что стало настоящим прорывом для отрасли.
Моторное масло выполняет сразу несколько важных задач. Оно создает тонкую пленку между металлическими поверхностями, снижая трение и предотвращая перегрев. Кроме того, масло защищает двигатель от коррозии, очищает его от загрязнений и помогает уплотнять зазоры между поршневыми кольцами и цилиндрами. Вода, несмотря на свою доступность, не справляется с этими функциями из-за низкой вязкости и склонности вызывать ржавчину.
В советские годы выбор масла был ограничен несколькими вариантами, которые подбирались по сезону. Например, зимой использовали один тип, летом - другой. Для улучшения характеристик применяли различные присадки, а названия вроде АСп-6 или ЦИАТИМ-33 были знакомы каждому водителю. Сегодня подобрать подходящий продукт стало проще: достаточно воспользоваться онлайн-сервисом, указав марку и модель машины.
Регламент замены масла также менялся с годами. В 1930-х годах масло в легковых автомобилях меняли каждые 750 километров, а в более поздних моделях - примерно раз в 2000 километров. Сейчас современные двигатели требуют обновления масла каждые 10-15 тысяч километров, но точные сроки всегда указываются в инструкции по эксплуатации.
В 1990-х годах в России началось активное развитие производства смазочных материалов. К середине 2000-х отечественные компании уже обладали собственными лабораториями и могли быстро реагировать на изменения мировых стандартов. Когда в 2020 году Американский институт нефти обновил требования к маслам для турбированных двигателей, российские производители оперативно выпустили продукты, соответствующие новым нормам. Благодаря этому на рынке появились масла, способные защищать современные моторы от опасных явлений вроде LSPI и соответствовать международным стандартам качества.
