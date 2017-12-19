19 декабря 2017, 13:47

Как Европа продавала в ноябре новые автомобили

В ноябре 2017 года рынок новых легковых автомобилей Евросоюза составил 1 216 702 ед. Это на 5,9% превысило АППГ прошлого года, главным образом благодаря тому факту, что в ноябре 2017-го был один дополнительный рабочий день.
^

Все крупнейшие рынки ЕС в минувшем месяце продемонстрировали положительные результаты. Лидерами здесь выступили Испания (+12,4%) и Франция (+10,3%). Хороший рост отмечен в Германии (+9,4%) и Италии (+6,8%). При этом автомобильный рынок Великобритании продолжает сокращаться который месяц подряд, а регистрация в ноябре снизились на 11,2%.

Самой крупной площадкой для реализации автомобилей в Европе остается Германия - за месяц на рынке ФРГ было реализовано 302636 новых легковых автомобилей. На второй строчке обосновалась Франция - 180005 проданных машин. На третьем месте все же распложилась  Великобритания - 163541 ед.

За 11 месяцев 2017 года в странах ЕС было зарегистрировано более 14 млн новых легковых автомобилей - это на 4,1% больше, чем за АППГ 2016 года.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Не показывает топливо
У меня Шкода Октавия Тур, 2008г., пробег чуть больше 110К. Я отдаю себе отчет, что машина не новая и что могут случаться проблемы. Но вот никак не ожидал, что выйдет из строя электроника. А именно при езде перестал работать индикатор, который показывает топливо. Меня это напрягает, потому что не всегда ...
Александр Пан
Вибрация двигателя
Я слежу за своей машиной и часто тестирую её в гараже на холостых оборотах. И в последнее время начал замечать что когда работает двигатель, то он не стоит, как прежде четко на месте, а вибрирует. Меня это стало настораживать. Почитал на форумах, где говорят о том, что это скорее всего подушки, на которых ...
Александр Пан
Стук в двигателе
Если машина попалась качественная и без заводского брака, то двигатель без капитального ремонта должен, как правило, работать не менее 200К км пробега. Это в идеале. А в реальности, на сегодняшний день во время езды я слышу характерный стук в двигателе и очень переживаю, что это может привести к полной ...
Алексей121
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
Вернули засады и знак «Ш». Итоги 2017-го, часть I
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Как Европа продавала в ноябре новые автомобили
Все крупнейшие рынки ЕС в минувшем месяце продемонстрировали положительные результаты. Лидерами здесь выступили Испания (+12,4%) и Франция (+10,3%). Хороший рост отмечен в Германии (+9,4%) и Италии (+6,8%). При этом автомобильный рынок Великобритании продолжает сокращаться который месяц подряд, а регистрация в ноябре снизились на 11,2%.Самой крупной площадкой для реализации автомобилей в Европе остается Германия - за месяц на рынке ФРГ было реализовано 302636 новых легковых автомобилей. На второй строчке обосновалась Франция - 180005 проданных машин. На третьем месте все же распложилась  Великобритания - 163541 ед.За 11 месяцев 2017 года в странах ЕС было зарегистрировано более 14 млн новых легковых автомобилей - это на 4,1% больше, чем за АППГ 2016 года.
2017-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Псков Ростов-на-Дону Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG