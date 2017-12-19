Как Европа продавала в ноябре новые автомобили
Все крупнейшие рынки ЕС в минувшем месяце продемонстрировали положительные результаты. Лидерами здесь выступили Испания (+12,4%) и Франция (+10,3%). Хороший рост отмечен в Германии (+9,4%) и Италии (+6,8%). При этом автомобильный рынок Великобритании продолжает сокращаться который месяц подряд, а регистрация в ноябре снизились на 11,2%.
Самой крупной площадкой для реализации автомобилей в Европе остается Германия - за месяц на рынке ФРГ было реализовано 302636 новых легковых автомобилей. На второй строчке обосновалась Франция - 180005 проданных машин. На третьем месте все же распложилась Великобритания - 163541 ед.
За 11 месяцев 2017 года в странах ЕС было зарегистрировано более 14 млн новых легковых автомобилей - это на 4,1% больше, чем за АППГ 2016 года.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное