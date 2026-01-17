Секреты ускоренной сборки и цифровых симуляций — что скрывает новый проект Ford

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

17 января 2026, 16:13

Как Ford за три года создал двигатель для Формулы-1 и готовится к возвращению

Как Ford за три года создал двигатель для Формулы-1 и готовится к возвращению

Секреты ускоренной сборки и цифровых симуляций — что скрывает новый проект Ford

Как Ford за три года создал двигатель для Формулы-1 и готовится к возвращению

Ford возвращается в Формулу-1 с уникальным подходом к разработке моторов. Компания внедрила 3D-печать и инновационное ПО. Инженеры работают на пределе возможностей. Что ждет болельщиков в 2026 году?

Ford возвращается в Формулу-1 с уникальным подходом к разработке моторов. Компания внедрила 3D-печать и инновационное ПО. Инженеры работают на пределе возможностей. Что ждет болельщиков в 2026 году?

Автогигант, готовящийся к громкому возвращению в Формулу-1 в 2026 году, оказался в ситуации, где каждая неделя на счету. Инженерам предстояло в сжатые сроки создать не просто мощный, но и предельно надежный мотор для партнера — шестикратного чемпиона Red Bull. Давление было колоссальным. Работа над силовым агрегатом началась еще в 2023 году, и по мере приближения дебюта в Мельбурне задача лишь усложнялась, заставляя удивляться темпам, которые демонстрировала команда.

Ключевым вызовом стала скорость производства. Изготовление даже простой детали традиционными методами занимало до 16 дней, что в условиях жесткого графика было неприемлемо. Форд радикально изменил подход, внедрив 3D-печать, что позволило сократить цикл до пяти дней. Эта технология дала инженерам в Мичигане и Милтон-Кинсе возможность быстро создавать прототипы, оперативно вносить изменения и проводить больше стендовых испытаний, превращая время в стратегическое преимущество.

Серьезным испытанием стал и переход на новые технические регламенты 2026 года, согласно которым моторы будут наполовину состоять из электрической составляющей. Для ускорения разработки гибридной системы Ford создал мощную симуляционную платформу XROM. Она способна моделировать работу двигателя в тысячу раз быстрее реального времени, позволяя виртуально тестировать поведение силовой установки, отрабатывать калибровки управления и даже давать гонщикам возможность заранее почувствовать отдачу мотора еще до сборки физического образца.

Получаемые технологии всегда находят отражение в серийных автомобилях. Форд рассматривает Формулу-1 как передовой полигон, особенно для развития гибридных систем и аккумуляторов. Компания уже открыла специальную лабораторию для тестирования батарей, чтобы знания, добытые в гонках, воплотились в более эффективных и долговечных силовых установках для обычных автомобилей.

Таким образом, возвращение Форда в Формулу-1 — это не просто спортивный камбэк. Это комплексная стратегия, где скорость создания мотора достигается за счет аддитивных технологий, сложности гибридной эры преодолеваются с помощью цифровых двойников, а гоночные инновации целенаправленно переводятся в технологии для дорог общего пользования, меняя будущее автомобилей.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Ленинградская область Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться