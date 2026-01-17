Секреты ускоренной сборки и цифровых симуляций — что скрывает новый проект Ford

Как Ford за три года создал двигатель для Формулы-1 и готовится к возвращению

Ford возвращается в Формулу-1 с уникальным подходом к разработке моторов. Компания внедрила 3D-печать и инновационное ПО. Инженеры работают на пределе возможностей. Что ждет болельщиков в 2026 году?

Автогигант, готовящийся к громкому возвращению в Формулу-1 в 2026 году, оказался в ситуации, где каждая неделя на счету. Инженерам предстояло в сжатые сроки создать не просто мощный, но и предельно надежный мотор для партнера — шестикратного чемпиона Red Bull. Давление было колоссальным. Работа над силовым агрегатом началась еще в 2023 году, и по мере приближения дебюта в Мельбурне задача лишь усложнялась, заставляя удивляться темпам, которые демонстрировала команда.

Ключевым вызовом стала скорость производства. Изготовление даже простой детали традиционными методами занимало до 16 дней, что в условиях жесткого графика было неприемлемо. Форд радикально изменил подход, внедрив 3D-печать, что позволило сократить цикл до пяти дней. Эта технология дала инженерам в Мичигане и Милтон-Кинсе возможность быстро создавать прототипы, оперативно вносить изменения и проводить больше стендовых испытаний, превращая время в стратегическое преимущество.

Серьезным испытанием стал и переход на новые технические регламенты 2026 года, согласно которым моторы будут наполовину состоять из электрической составляющей. Для ускорения разработки гибридной системы Ford создал мощную симуляционную платформу XROM. Она способна моделировать работу двигателя в тысячу раз быстрее реального времени, позволяя виртуально тестировать поведение силовой установки, отрабатывать калибровки управления и даже давать гонщикам возможность заранее почувствовать отдачу мотора еще до сборки физического образца.

Получаемые технологии всегда находят отражение в серийных автомобилях. Форд рассматривает Формулу-1 как передовой полигон, особенно для развития гибридных систем и аккумуляторов. Компания уже открыла специальную лабораторию для тестирования батарей, чтобы знания, добытые в гонках, воплотились в более эффективных и долговечных силовых установках для обычных автомобилей.

Таким образом, возвращение Форда в Формулу-1 — это не просто спортивный камбэк. Это комплексная стратегия, где скорость создания мотора достигается за счет аддитивных технологий, сложности гибридной эры преодолеваются с помощью цифровых двойников, а гоночные инновации целенаправленно переводятся в технологии для дорог общего пользования, меняя будущее автомобилей.