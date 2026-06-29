Что скрывается за ценником на колонке - удивительные детали

29 июня 2026, 07:51
Как формируется стоимость бензина на АЗС в 2026 году: подробный разбор
Как формируется стоимость бензина на АЗС в 2026 году: подробный разбор
Многие водители не понимают, почему топливо на автозаправках в России стоит так дорого. В статье раскрыта структура розничной цены. Узнайте, куда уходят ваши деньги. Откройте для себя неожиданные факты.
Вопрос о том, почему бензин в России стоит так дорого, несмотря на огромные запасы нефти, волнует многих автомобилистов. В 2026 году стоимость литра АИ-95 на заправках вновь стала предметом обсуждения. Разберемся, из каких компонентов складывается итоговая цена и кто получает основную часть прибыли, пишет Abn.agency.
Формирование цены начинается с добычи нефти. Далее сырье отправляется на переработку, проходит через логистические цепочки, поступает к оптовикам и только потом попадает на розничные АЗС. На каждом этапе добавляются свои расходы, а также обязательные платежи в бюджет.
По актуальным данным, около 65-70% стоимости литра бензина составляют различные налоги и сборы. Оставшиеся 30-35% - это затраты на сырье, переработку, транспортировку, хранение и прибыль компаний, участвующих в процессе.
Если рассматривать среднюю цену в 70 рублей за литр АИ-95, то структура выглядит следующим образом. На налоги на добычу полезных ископаемых и дополнительный доход приходится примерно 28-32% (19-22 рубля). Акцизные сборы, включая демпфирующую надбавку, занимают 20-22% (14-15,5 рубля). НДС вносит еще 17-18% (11-12,5 рубля).
Себестоимость добычи и переработки нефти обычно не превышает 13% от итоговой суммы. Логистика и хранение - значимая статья расходов, особенно с учетом протяженности страны. Чистая прибыль автозаправочных станций редко превышает 4-7% от цены литра, а основной доход крупных сетей формируется за счет продажи сопутствующих товаров.
Налоги на добычу нефти напрямую зависят от мировых цен и курса рубля. В 2026 году их доля остается самой весомой. Акциз на бензин пятого класса увеличился до 17 959 рублей за тонну, а демпфер помогает сглаживать разницу между внутренними и экспортными ценами, что влияет на стабильность рынка.
НДС начисляется на каждом этапе движения топлива от скважины до колонки. В результате этот налог составляет значительную часть розничной стоимости. Себестоимость добычи и переработки остается относительно небольшой, но логистика по России требует серьезных затрат из-за огромных расстояний.
Маржа автозаправок минимальна, и многие владельцы АЗС вынуждены делать ставку на дополнительные услуги и товары. Таким образом, большая часть денег, которые платит водитель за литр бензина, уходит в бюджет страны, а не в карман нефтяных компаний или владельцев заправок.
Понимание структуры цены помогает лучше ориентироваться в вопросах ценообразования и объясняет, почему стоимость топлива в России не может быть низкой даже при собственных запасах нефти.
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