Как формируется стоимость ОСАГО
Минимальная и максимальная базовая ставка устанавливаются Центробанком. На данный момент для легковых автомобилей физлиц установлен следующий диапазон: 2 471 – 5 436 рублей. Страховые компании могут определять свою ставку самостоятельно, не выходя за рамки данных ограничений. Для мотоциклов ставка меньше: 625 – 1 548 рублей.
Далее для расчёта стоимости используются следующие коэффициенты.
КБМ. Коэффициент бонус-малус. При получении прав каждый новый водитель получает КБМ равным 1. Далее, если водитель был вписан в полис и не допустил ДТП по своей вине, то КБМ уменьшается на 0,05. Если же ДТП есть, то тут всё зависит от их количества и текущего КБМ. В целом повышение происходит довольно резко. Минимальный КБМ равен 0,5.
КВС. Коэффициент возраста и стажа. Здесь учитывается возраст и стаж водителя. В отличие от КБМ, это "просто" стаж, общий, по правам. Количество ДТП и оформление страховок роли здесь не сыграют. Для молодых водителей КВС равен 1,93. Минимальный КВС – 0,93. Он применяется к автовладельцам старше 50 лет и со стажем более 14 лет.
КТ. Коэффициент территории. Он зависит от региона использования автомобиля. Колеблется от 0,64 до 1,99.
КМ. Коэффициент мощности. Минимум здесь – 0,6, но он распространяется на автомобили мощностью менее 50 л.с. Максимум – 1,6, причём действует он уже на машины более, чем со 150 "лошадями".
КО. Коэффициент ограничений. Как известно, полис ОСАГО может быть "ограниченным" – с указанием водителей, допущенных к управлению – и "неограниченным". В первом случае КО принимается равным 1, во втором – 1,97.
КС. Коэффициент продолжительности страхования. Для "обычного" годового полиса равен 1. Но автомобилист может указать периоды использования транспортного средства и уменьшить КС. Например, если человек не планирует ездить с середины ноября по середину марта, то период использования у него будет равен 8 месяцам, и КС несколько снизится: он будет равен 0,9.
- 530 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 895 000 РVolkswagen Polo 2016 в Москве
- 15 300 000 РBMW X6 M 2021 в Москве
- 3 290 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 600 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 3 730 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 550 000 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 630 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 470 000 РFord Transit 2005 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий