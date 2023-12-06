Как ГЛОНАСС поможет найти угнанный автомобиль?

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Как рассказал РИА Новости генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, за последний год компания получила несколько тысяч запросов о помощи в поиске угнанных автомобилей. Но пока базовый функционал блока ЭРА-ГЛОНАСС такую функцию не предусматривает. Специалисты компании изучили возможности системы и разработали новый сервис, который не требует установки дополнительного оборудования.

Помощь в поиске угнанных автомобилей запустят в 2024 году. Для доступа к новой функции потребуется лишь обновить прошивку устройства вызова экстренных оперативных служб (кнопки SOS). Тогда с согласия владельца система сможет отслеживать автомобиль и в случае угона передаст его координаты. В компании подчеркнули, что система ЭРА-ГЛОНАСС глубоко интегрирована в автомобиль и быстро отключить ее преступники не смогут. Кроме того, владельца немедленно проинформируют о попытках искусственного глушения кнопки SOS.

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