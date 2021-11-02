Как грамотно накачивать шины: правило «золотой середины»
Фото: focus.de
Но даже в этом банальном и легком, на первый взгляд, вопросе есть свои нюансы. А все потому, что давление в шинах влияет на многие параметры, среди них: управляемость автомобиля, состояние узлов ходовой части с подвеской, расход топлива, степень и равномерность износа шин (то есть их долговечность).
Определить, какое давление в шинах надо закачать, водитель может самым простым образом - взглянуть на любую из четырех покрышек. Богато этой информацией и Руководство по эксплуатации автомобиля. В общем, хотите узнать – узнаете. Далее – подъезжаете на автозаправочную станцию, находите пункт подкачки шин и действуете по манометру.
Вместе с тем давление в автомобильных шинах, в немалой степени, зависит от загруженности транспортного средства. Правильное значение влияет как на степень износа механизмов и комфорт передвижения, так и на общую безопасность находящихся в салоне машины. Главное в этом деле – найти золотую середину.
Если вы качали-качали и перекачали…
«Если колеса перекачать, у водителя появится целый ряд «приятных» моментов, который, однако, будет сопровождаться не меньшим количеством проблем, - говорит Роман Тимашов, директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево». – В этом случае, в соответствии с законами физики, расход топлива уменьшится. Чем меньше площадь соприкосновения, тем меньше трение, что уменьшает сопротивление качению. Благодаря повышению давления в шинах выше нормы на 0,5 бар расход топлива снизится примерно на 1,5%».
По словам эксперта, попутно повышается маневренность автомобиля на низких скоростях. Сказанное особо актуально в отношении твердых сухих покрытий - типа асфальта и бетона. Правда, замечает Роман Тимашов, это сработает лишь при условии, что подвеска автомобиля находится в рабочем состоянии. Если она расшатана, комфорт передвижения может пострадать, и водитель с пассажирами это непременно почувствуют.
Нельзя назвать однозначным влияние давления в шинах на маневренность автомобиля на высоких скоростях. «Его устойчивость на поворотах может снизиться, и это повышает риск потерять контроль со стороны водителя», - говорит сервисмен. - К однозначным недостаткам следует отнести жесткий ход, который проявляется на дороге с неровностями. Отсюда ухудшается плавность хода и акустический комфорт, в худшем случае можно повредить кузовные элементы автомобиля».
При перекачке шины становятся как бы более выпуклыми, а это непременно приводит к неравномерному износу, следовательно, повышает риск перегрева и выхода «баллонов» из строя.
«Если перекачать колеса, может сократиться общий ресурс работы подвески автомобиля, - отмечает Денис Назманов, владелец независимого пункта шиномонтажа. – тут все просто: высокое давление в шинах не позволяет элементам подвески в должной мере смягчать удары о те или иные неровности дорожного покрытия. Получается, что энергия удара невольно передается на подвеску, ходовую часть и, в итоге, в салон автомобиля. Если давление в шинах высокое, увеличивается тормозной путь, тем самым повышается риск возникновения ДТП. Чего уж тут говорить о высокоскоростном передвижении! Оно просто нежелательно».
Сворачиваешь на «пересеченку» - страви воздух
«Если давление в шинах ниже нормативного показателя, автомобиль неохотно слушается руля, - говорит Денис Назманов. – «Грехи» в процессе управляемости заметны не только в поворотах, но и на прямых участках дороги. При этом значительные перегрузки испытывают боковые корды покрышек. Как закономерный итог, шины изнашиваются с повышенной интенсивностью».
«При движении по песку и мягкому грунту рекомендуется снижать давление в шинах, - отмечает, в свою очередь, Роман Тимашов. - Именно так поступают гонщики на ралли-рейдах, где автомобилям приходится преодолевать песчаные, грязевые и грунтовые преграды, где важен каждый квадратный сантиметр пятна контакта протектора шины».
Давление измеряют на непрогретых шинах
Оптимально накачать колеса автомобиля – это, в своем роде, золотая середина. Эксперты советуют принять во внимание не только рекомендации и таблицы производителя, но и прочитать информацию на самих шинах. Как правило, производитель шин наносит на них значение максимального допустимого давления, а вот автопроизводители стараются указывать некий диапазон значений. Сопоставив два этих показания, как раз таки и можно получить золотую середину.
По большому счету, правильное давление в шинах получается тогда, когда водитель не превышает рекомендации шинопроизводителя, и вместе с тем не выходит за интервал минимума и максимума по таблице производителя транспортного средства.
Измерять давление в шинах разумнее всего, пока они холодные, то есть до выезда из гаража (с парковочного места). Ведь когда автомобиль едет по дороге, от происходящего трения шины естественным образом разогреваются. Согласно все тем же законам физики, воздух от нагрева в них расширяется, а давление идет вверх. Сервисмены рекомендуют проводить замер давления в шинах, как минимум, раз в месяц или, например, в момент сильных перепадов температуры воздуха, что выглядит логичным.
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