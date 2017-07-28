28 июля 2017, 08:18

Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды

Календарное лето перевалило экватор, а жители многих регионов страны так и не успели насладиться его теплом. Причина хорошо известна – частые дожди, зачастую на грани ураганов. Сами понимаете: передвижение в таких «мокрых» условиях спряжено с рядом трудностей, итогом которых иногда являются ДТП.
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  Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды
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фото
  

Скопившиеся на дороге песок и пыль с началом дождя превращаются в грязь и ухудшают сцепление колес с асфальтом. Оказываясь между шинами и поверхностью дорожного полотна, грязь становится этакой «смазкой». Скольжение может увеличивать и масло, вытекающее из проезжающих автомобилей, - именно оно образует опасную пленку. Наиболее «вредно» в этом отношении самое начало дождя, ведь потом, если дождь идет какое-то время, грязь смывается, так что сцепление шин увеличивается.

Удивительно, но мелкий моросящий дождь для автомобиля намного вреднее, чем ливень «стеной». А все потому, что коэффициент сцепления в таких условиях намного меньше, чем на мокром асфальте после сильного дождя.

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Тормозной путь во время дождя увеличивается, а потому начинать торможение лучше заранее. Заблаговременное торможение позволит автомобилям, едущим сзади, также своевременно сориентироваться и сбросить скорость.

Если идет сильный и частый дождь, то все предметы видны нечетко, даже те, что находятся рядом. Не говоря уже о череде поворотов, подъемов и спусков. Просматриваемость трассы также ухудшается из-за падающих на ветровое стекло капель дождя и брызг грязи из-под колес едущих впереди машин. В такой ситуации главными помощниками водителя являются омыватели и стеклоочистители, желательно с плотно прилегающей к стеклу кромкой резины (на стекле не должно оставаться «слепых» мест).

Еще одна опасность, которую провоцирует дождь, - мокрые тормозные колодки.  Когда они намокают, неизбежно снижается эффективность тормозов. Чтобы высушить колодки, много ума не потребуется: необходимо проехать небольшое расстояние, слегка нажимая на тормозную педаль несколько раз подряд. Таким образом тормоза согреются, и вода испарится сама собой.

Пожалуй, самый опасный дождь – тот, что идет в темное время суток. Попадая на стекло ночью, капли образуют слой «маленьких линз». Они сильно преломляют свет встречных фар и слепят водителя. Подобно туману, сильные потоки дождя под лучом света создают перед автомобилем отсвечивающую стену. В таких случаях рекомендуется по возможности ехать с включенными «противотуманками».

Наконец, банальные лужи, которых на наших дорогах пруд пруди. Перед ними правильнее будет снижать скорость, и вот почему. Кто знает, возможно, под лужей расположена яма или люк. Вода может попасть на тормозные колодки. Ко всему прочему, запросто может возникнуть эффект аквапланирования.

Для тех, кто не в курсе, что это такое: попадая под колеса, вода как бы приподнимает их. Ровный водяной слой отделяет колеса от поверхности дороги, и те не успевают выдавливать из-под себя воду. В это время у водителя возникает ощущение плавного движения – автомобиль будто бы «не ощущает» неровности дороги. Почувствовав вдруг, что автомобиль скользит по воде, не стоит крайне резко тормозить – это небезопасно и  может вызвать занос задних колес. Увидев на пути своего следования лужу, лучше всего  сбросить газ и, не меняя траектории, проехать водную преграду.

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Как грамотно передвигаться в условиях дождливой погоды
Скопившиеся на дороге песок и пыль с началом дождя превращаются в грязь и ухудшают сцепление колес с асфальтом. Оказываясь между шинами и поверхностью дорожного полотна, грязь становится этакой «смазкой». Скольжение может увеличивать и масло, вытекающее из проезжающих автомобилей, - именно оно образует опасную пленку. Наиболее «вредно» в этом отношении самое начало дождя, ведь потом, если дождь идет какое-то время, грязь смывается, так что сцепление шин увеличивается. Удивительно, но мелкий моросящий дождь для автомобиля намного вреднее, чем ливень «стеной». А все потому, что коэффициент сцепления в таких условиях намного меньше, чем на мокром асфальте после сильного дождя.{{material_117500}} Тормозной путь во время дождя увеличивается, а потому начинать торможение лучше заранее. Заблаговременное торможение позволит автомобилям, едущим сзади, также своевременно сориентироваться и сбросить скорость.Если идет сильный и частый дождь, то все предметы видны нечетко, даже те, что находятся рядом. Не говоря уже о череде поворотов, подъемов и спусков. Просматриваемость трассы также ухудшается из-за падающих на ветровое стекло капель дождя и брызг грязи из-под колес едущих впереди машин. В такой ситуации главными помощниками водителя являются омыватели и стеклоочистители, желательно с плотно прилегающей к стеклу кромкой резины (на стекле не должно оставаться «слепых» мест).Еще одна опасность, которую провоцирует дождь, - мокрые тормозные колодки.  Когда они намокают, неизбежно снижается эффективность тормозов. Чтобы высушить колодки, много ума не потребуется: необходимо проехать небольшое расстояние, слегка нажимая на тормозную педаль несколько раз подряд. Таким образом тормоза согреются, и вода испарится сама собой.Пожалуй, самый опасный дождь – тот, что идет в темное время суток. Попадая на стекло ночью, капли образуют слой «маленьких линз». Они сильно преломляют свет встречных фар и слепят водителя. Подобно туману, сильные потоки дождя под лучом света создают перед автомобилем отсвечивающую стену. В таких случаях рекомендуется по возможности ехать с включенными «противотуманками».Наконец, банальные лужи, которых на наших дорогах пруд пруди. Перед ними правильнее будет снижать скорость, и вот почему. Кто знает, возможно, под лужей расположена яма или люк. Вода может попасть на тормозные колодки. Ко всему прочему, запросто может возникнуть эффект аквапланирования. Для тех, кто не в курсе, что это такое: попадая под колеса, вода как бы приподнимает их. Ровный водяной слой отделяет колеса от поверхности дороги, и те не успевают выдавливать из-под себя воду. В это время у водителя возникает ощущение плавного движения – автомобиль будто бы «не ощущает» неровности дороги. Почувствовав вдруг, что автомобиль скользит по воде, не стоит крайне резко тормозить – это небезопасно и  может вызвать занос задних колес. Увидев на пути своего следования лужу, лучше всего  сбросить газ и, не меняя траектории, проехать водную преграду.
2017-07-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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