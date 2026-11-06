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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 15:45

Один мотоцикл — две задачи: как в СССР делали грузовики из Уралов и Планет

Один мотоцикл — две задачи: как в СССР делали грузовики из Уралов и Планет

Как и зачем в СССР делали грузовики из Урала и Планеты — и почему они возили тонну вместо заявленной нагрузки

Один мотоцикл — две задачи: как в СССР делали грузовики из Уралов и Планет

Грузовой модуль превращал серийный мотоцикл в полноценную рабочую технику для хозяйства. «Урал» мог фактически увезти до тонны, а Ижевский грузовичок славился тягой. Ковровская «Кроха» брала на борт 200 кг.

Грузовой модуль превращал серийный мотоцикл в полноценную рабочую технику для хозяйства. «Урал» мог фактически увезти до тонны, а Ижевский грузовичок славился тягой. Ковровская «Кроха» брала на борт 200 кг.

В СССР мотоциклы нередко заменяли автомобили — особенно там, где нужна была дешевая и проходимая техника для перевозки небольших грузов. На базе серийных машин строили грузовые трициклы и «грузовички», которые при этом старались максимально унифицировать с обычными мотоциклами.

У МГ-350 цифра в названии обозначала допустимую нагрузку, но на деле трицикл мог увезти до тонны. Предел грузоподъемности ограничивала мягкая подвеска непрочной конструкции.

В основу «Урала» был заложен серийный ИМЗ 8.103-10, поэтому сам мотоцикл переделывали минимально. К задней части болтами крепили грузовой модуль на мосту от «Москвича-412». Подвеска оставалась независимой и пружинной: на ней стояли амортизаторы от «Урала», а привод передавал усилие кардан. Трицикл развивал скорость до 80 км/ч.

Практичной была и обратная сторона этой схемы: грузовую секцию можно было снять и установить серийную заднюю часть, снова превратив машину в одиночный мотоцикл. Для владельца это означало, что одна и та же машина могла сначала перевезти груз, а затем вернуться к обычной «мотоциклетной» формуле.

Была работа и для более легких грузовых мотоциклов — перевозка умеренного груза без тяжелого модуля. В Коврове для «3М» сделали вариант «Кроха». По характеристикам он не отличался от обычных моделей, вмещал 200 кг и мог ехать со скоростью до 80 км/ч. Источником этой нагрузки служили довольно оригинальные мешки с картошкой. Позже похожий транспорт построили на базе «Пилота», популярного благодаря низкой цене.

На одном из концов грузового ряда стоял «Урал», а между «светильником» и легкой стойкой размещался грузовичок на основе пятой серии «Планеты». Ижевские заводские решения появлялись и на передовых рынках — «Планета» и «Юпитер». Но самым популярным стал вариант с мотором пятой «Планеты»: двигатель хорошо тянул на низких оборотах, что было полезно при транспортировке.

Как и на «Урале», ижевский грузовичок во многом унифицировали с серийным мотоциклом: его можно было переделать обратно в двухколесную машину. Заднюю передачу собрали исключительно из деталей от «412-го» «Москвича», а привод сделали цепным. На этой основе выпускали и мотоциклы специального назначения для МЧС. Вопрос о категориях прав для мотоциклистов отдельно решен в материалах о допуске к управлению.

МГ-350 получил продолжение в виде «Геркулеса», который заметно выделялся среди исходной модели. Главное изменение касалось двигателя: его объем вырос до 750 куб. см. На трицикл поставили автомобильные колеса, а спереди установили дисковый тормоз. Грузоподъемность также увеличилась. Другие грузовые модули выпускали Минский завод и Киев, но в нашей стране подобные машины почти не встречались.

Упомянутые марки: Москвич
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