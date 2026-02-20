Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

20 февраля 2026, 21:36

Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки

Уникальные технологии и гарантия — что скрывает новый внедорожник Haval для России

Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.

Флагманский внедорожник Haval H9, недавно появившийся на российском рынке, удивил автолюбителей не только обновленным дизайном, но и серьезным подходом к долговечности кузова. Производитель сделал ставку на комплексную защиту от коррозии, что особенно актуально для российских условий эксплуатации, выяснили Автоновости дня.

Кузов автомобиля полностью покрыт цинковым слоем, включая крышу и пороги. Такой подход обеспечивает устойчивость к агрессивным реагентам и влаге, которые часто становятся причиной преждевременного появления ржавчины. Дополнительно рама обработана специальным антикоррозийным составом, что увеличивает срок службы несущих элементов.

Особое внимание уделено днищу: на заводе на него наносится толстый слой мастики. Этот материал не только препятствует проникновению влаги и соли, но и защищает металл от механических повреждений, вызванных мелкими камнями и песком, летящими из-под колес. Кроме того, мастика снижает уровень шума в салоне, делая поездки более комфортными.

Для российских покупателей важным преимуществом стала шестилетняя гарантия на отсутствие сквозной коррозии. Такой срок редко встречается среди конкурентов и подчеркивает уверенность бренда в качестве своих технологий.

Интересно, что автомобили для России собираются в Китае. В 2026 году модель H9 доступна только с бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра, выдающим 218 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. В паре с этим двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, а полный привод реализован по схеме Torque-on-Demand с раздаточной коробкой и возможностью блокировки заднего дифференциала.

Внешне обновленный внедорожник отличается серой радиаторной решеткой и черными расширителями колесных арок. Среди новых опций - дополнительный ключ для багажного бокса, интеграция сервисов «Яндекс Авто» и VK Видео в мультимедийную систему, а также поддержка дистанционного обновления программного обеспечения и голосового управления функциями автомобиля.

Стоимость Haval H9 2026 года варьируется от 4 699 000 рублей за версию Elite до 5 199 000 рублей за комплектацию Premium. Таким образом, производитель делает ставку не только на технологичность, но и на долгосрочную надежность, что может стать решающим фактором для многих российских покупателей.

Упомянутые модели: Haval H9 (от 2 299 900 Р)
Упомянутые марки: Haval
