23 ноября 2026, 17:07
Как не угробить комплект резины при хранении в гараже: главные правила для шин и колес
Как не угробить комплект резины при хранении в гараже: главные правила для шин и колес
Шины без дисков хранят вертикально на ровной поверхности. Колеса в сборе разрешено складывать стопкой или подвешивать. Температуру хранения желательно удерживать в пределах 0...25°C. Влажность ограничивают 60%; давление проверяют перед хранением.
Сплющенная при хранении покрышка может осложнить монтаж и даже помешать накачать шину. Причина в положении, в котором она проводит межсезонье: правила для шин без дисков и колес в сборе различаются, подчеркивает журнал За рулем.
Шины без дисков ставят вертикально. Хранить их лежа нельзя, даже по одной, а укладка стопкой усиливает риск деформации. Она может повредить корд и протектор, а при установке на диск возникнут сложности. В некоторых случаях деформированную покрышку не удается накачать.
При вертикальном положении нагрузка от собственного веса минимальна, поэтому деформация почти отсутствует. Для равномерного хранения шины желательно время от времени поворачивать на 90 градусов. Это необязательное условие: их можно поставить на ровную поверхность или разместить на специальном стеллаже.
Для колес с дисками правило обратное: их можно складывать горизонтально стопкой или подвешивать. В первом случае нагрузка распределяется равномерно, во втором ее принимает на себя диск. Допустимы и специальные стеллажи, если опора приходится не на нижнюю часть колеса. При такой установке колеса желательно переворачивать раз в пару месяцев.
Оставлять колеса в сборе стоя не следует. Диск давит на покрышку и может повредить боковину с протектором. Отдельно страдает корд. Перед хранением давление устанавливают на рекомендованном производителем уровне или немного выше. Пониженное давление способно навредить. Балансировку колес обновляют раз в пару сезонов, лучше каждый сезон.
Шины можно оставить в собственном гараже или передать компании, которая хранит их на складе. При самостоятельном хранении желательно поддерживать температуру от 0 до 25°C и влажность не выше 60%. Эти же условия обычно соблюдают специализированные склады.
Неделю и год изготовления указывают на боковине. Срок службы зависит от типа резины: летняя жестче и стареет быстрее зимней. Примерно через десять лет на летних покрышках могут появиться усталостные трещины. Зимние модели переносят хранение лучше: их срок может составлять десять лет и более. Неправильное хранение может привести к замене комплекта, а шины дорожают ежегодно.
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