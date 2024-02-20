Как идет подготовка к возобновлению производства Lada Largus. Первое официальное фото
Одновременно на Ижеский автозавод активно набирают новый персонал, с тем чтобы в мае приступить к «полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля», – заявил Максим Соколов. Также в 2024 году линейка Lada Largus должна пополниться новой электрической модификацией.
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Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
14.02.2024, 16:07
Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в Ленобласти
Утром в среду, 14 февраля, в Ленинградской области на автодороге Сланцы – Кингисепп – Краколье произошло ДТП. Водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
16.01.2024, 15:05
Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов выступил с докладом, в котором подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024 год. Отдельное внимание руководитель региона уделил судьбе автозавода Лада Ижевск.Читать далее
-
15.01.2024, 13:12
Глава АвтоВАЗа рассказал, как «убил двух зайцев»
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках итоговой пресс-конференции объяснил, как удалось «убить двух зайцев», решившись на перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск.Читать далее
-
23.12.2023, 18:53
Трехкратный чемпион России по боксу погиб в ДТП на Кубани
В Краснодарском крае погиб в ДТП талантливый молодой боксер Альберт Родионов, сообщили в Федерации России по боксу. Журналисты выяснили обстоятельства трагедии.Читать далее
- 1 035 000 РВАЗ (Lada) Ларгус 2018 в Москве
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