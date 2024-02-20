Как идет подготовка к возобновлению производства Lada Largus. Первое официальное фото

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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил озвученные ранее планы перезапустить производство Lada Largus на Ижевском автозаводе в мае 2024 года. Оборудование полностью перевезли из Тольятти в Ижевск, провели пуско-наладочные работы и приступили к сборке первой опытной партии из 80 «Ларгусов». До конца текущей недели рассчитывают собрать пять коммерческих фургонов. На них отработают технологии производства полного цикла, обучат персонал и проведут финальную калибровку оборудования.

Одновременно на Ижеский автозавод активно набирают новый персонал, с тем чтобы в мае приступить к «полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля», – заявил Максим Соколов. Также в 2024 году линейка Lada Largus должна пополниться новой электрической модификацией.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

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