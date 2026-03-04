Не просто резина: как индексы скорости и нагрузки влияют на ваш кошелек

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 09:27

Индексы скорости и нагрузки шин: как не ошибиться при выборе

Индексы скорости и нагрузки шин: как не ошибиться при выборе

Не просто резина: как индексы скорости и нагрузки влияют на ваш кошелек

Индексы скорости и нагрузки шин: как не ошибиться при выборе

Правильный выбор шин - не просто вопрос комфорта, а залог безопасности и экономии. Индексы скорости и нагрузки напрямую влияют на управляемость, расход топлива и долговечность покрышек. Эксперт объясняет, как не ошибиться при покупке и что важно учитывать в 2026 году.

Правильный выбор шин - не просто вопрос комфорта, а залог безопасности и экономии. Индексы скорости и нагрузки напрямую влияют на управляемость, расход топлива и долговечность покрышек. Эксперт объясняет, как не ошибиться при покупке и что важно учитывать в 2026 году.

Выбор автомобильных шин давно перестал быть простым подбором по размеру, так как от индексов скорости и нагрузки теперь напрямую зависят комфорт, безопасность и даже расход топлива. В условиях российских дорог и переменчивого климата понимание этих параметров приобретает особое значение, поскольку они влияют на управляемость и долговечность покрышек. Индекс скорости, обозначенный буквой на боковине, указывает максимальную скорость, при которой шина сохраняет свои свойства, однако высокая скорость требует более жесткой конструкции, что снижает комфорт на неровных дорогах.

Индекс нагрузки, выраженный числом, показывает максимальный вес, который выдерживает одно колесо, и при выборе к снаряженной массе автомобиля рекомендуется добавлять 20-30% запаса прочности. Чем выше этот индекс, тем тяжелее и прочнее шина, что неизбежно ведет к увеличению расхода топлива, особенно важно это для владельцев внедорожников и коммерческого транспорта. Маркировку, например 91H, где буква отвечает за скорость, а цифра — за грузоподъемность (это означает, что шина выдерживает до 615 кг и рассчитана на скорость до 210 км/ч), можно найти на боковой поверхности покрышки, а для точной расшифровки существуют специальные таблицы соответствия. Индексом H рассчитан на 210 км/ч, а V - уже на 240 км/ч.

Разные типы автомобилей и сезоны предъявляют свои требования к шинам: грузовые машины нуждаются в усиленных диагональных покрышках, а внедорожники — в шинах, способных выдерживать значительные нагрузки на бездорожье. Сезонность также играет ключевую роль: летние шины рассчитаны на высокие скорости, но теряют грузоподъемность в жару, тогда как зимние, с их мягкой резиной, имеют более скромные скоростные ограничения. Эксперты подчеркивают, что неправильный выбор этих индексов может ухудшить управляемость, удлинить тормозной путь и привести к ускоренному износу резины.

При покупке шин важно учитывать не только рекомендации производителя, но и реальные условия эксплуатации: стиль вождения, тип дорожного покрытия и сезон. Соблюдение этих правил, включая регулярную проверку давления, поможет избежать аварийных ситуаций и продлить срок службы покрышек. В итоге, грамотный подход к выбору шин обеспечивает безопасность и экономию, делая поездки предсказуемыми и комфортными.

Напомним, ранее на 110 км был опубликован рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Тверь Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться