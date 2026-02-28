Почему провалился бренд Daewoo и куда он исчез: Главная ошибка, которая стоила автомобильному бренду репутации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

28 февраля 2026, 07:14

Как исчезла марка Daewoo: причины провала и последствия для автопрома

Марка Daewoo когда-то считалась символом корейского автопрома, но к 2011 году оказалась на грани исчезновения. Почему General Motors приняла решение отказаться от этого бренда и как это повлияло на рынок - разбираемся в деталях.

История исчезновения Daewoo - это не просто очередная смена вывески в автопроме. Это наглядный пример того, как даже крупные бренды могут потерять доверие покупателей и уступить место более успешным конкурентам. В начале 2011 года General Motors официально объявила о завершении истории марки Daewoo. Причины такого шага скрывались глубже, чем просто падение продаж.

В Южной Корее Daewoo серьезно ассоциировалась с масштабными скандалами и махинациями. Репутация компании была подорвана настолько, что даже после вливания средств и реанимации бренда с помощью новых моделей ситуация не улучшилась. Покупатели все чаще выбирали автомобили Hyundai и Kia, а Daewoo постепенно теряла позиции.

В 2002 году, когда General Motors взяла под контроль корейское подразделение, ожидания были высокими. Однако реальность оказалась суровой: несмотря на инвестиции и обновление модельного ряда, Daewoo не смогла вернуть себе славу на внутреннем рынке. Продажи продолжали снижаться, а имя бренда стало синонимом неудач и проблем.

В итоге к марту 2011 года руководство GM приняло решение по завершению использования названия Daewoo. Это был вынужденный шаг, продиктованный не только экономическими причинами, но и необходимостью дистанцироваться от негативного имиджа. На смену Daewoo пришли новые бренды, а сама компания стала частью глобальной структуры General Motors.

Судьба Daewoo – это урок для всего автомобильного рынка: даже ведущие игроки могут оказаться в аутсайдерах, если не учитывать репутационные риски и не реагировать на изменения в предпочтениях покупателей. Сегодня на месте Daewoo работают другие бренды, и сама история компании стала напоминать о том, как важно поддерживать доверие клиентов и своевременно меняться.

Упомянутые марки: Daewoo
