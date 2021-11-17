Как из Ford Transit сделать настоящий дом на колесах
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Skala Conversions снова вернулась к своей фирменной переделке кемперов, на этот раз за базу взяли Ford Transit. Переоборудованный кемпер Skala Aero Ford Transit вмещает пять человек, правда спальных мест только три. Поскольку это кабина для пассажиров, в салоне есть подушки безопасности, а сиденья оснащены трехточечными ремнями безопасности. Сиденья можно демонтировать на случай, если возникнет необходимость перевезти груз.
Несмотря на компактный размер, переоборудованный автодом Ford Transit уже поставляется с портативным кухонным гарнитуром, поворотным кухонным столом, холодильником, раковиной и микроволновой печью на 700 ватт. Здесь также есть душ с горячей и холодной водой.
Для хранения вещей предусмотрены шкафы-шейкеры, а под кроватью найдется место для двух велосипедов для взрослых. Также там спрятан портативный генератор. Есть и другие боковые отделения для мелких предметов.
Компактный переделанный дом на колесах также поставляется с резервуаром для сточной воды на 14 галлонов и резервуаром для пресной воды на 30 галлонов, которые размещены внутри кабины и оснащены 12-вольтовым водяным насосом Shurflo. Питание также поступает от литиевой батареи Lion Energy, которая питает кондиционер, обогреватели и вентилятор на крыше, а также пять розеток на 110 вольт и три порта USB на 12 вольт. Такой дом на колесах компания оценила в 55000 долларов.
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