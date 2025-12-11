Маленький Smart Fortwo превратился в дом на колесах для бездорожья – удивительная доработка

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 19:08

Удивительный проект: как из городского Smart сделать внедорожный кемпер для путешествий и ночевок

Необычный проект на базе Smart Fortwo удивляет подходом к тюнингу. Автомобиль получил внедорожные доработки и стал пригоден для ночевок вдали от города. Узнайте, как компактная машина может стать полноценным кемпером. Вдохновляющий пример для любителей автопутешествий.

Когда речь заходит о кемперах, большинство представляет себе массивные внедорожники, пикапы или просторные фургоны. Однако, как показывает опыт энтузиастов, даже самый компактный городской автомобиль способен удивить, если подойти к делу с фантазией и инженерной смекалкой.

На канале Silverline Tools появился рассказ о необычном проекте, где в качестве основы для кемпера был выбран Smart Fortwo. Этот крошечный автомобиль, изначально рассчитанный на городские улицы, после ряда доработок превратился в настоящий мини-дом на колесах, способный справляться с бездорожьем и обеспечивать комфортную ночевку вдали от цивилизации.

Фото: autoevolution.com

Владелец Smart начал с того, что серьезно изменил подвеску, увеличив клиренс на 50 миллиметров. Для этого пришлось подрезать крылья, чтобы установить колеса с массивной внедорожной резиной. Благодаря этим изменениям автомобиль стал гораздо увереннее чувствовать себя на пересеченной местности, а его внешний вид приобрел черты настоящего экспедиционного транспорта.

Особое внимание было уделено крыше. Поскольку у выбранной версии Smart Fortwo отсутствовала жесткая крыша, а владелец хотел разместить на ней палатку, пришлось изготовить внешний каркас безопасности. Этот элемент не только повысил прочность конструкции, но и стал основой для крепления лебедки и дополнительного освещения, что особенно важно при ночных выездах.

Фото: autoevolution.com

Палатка для ночевки выбрана складная, с жестким полом, который опирается на каркас автомобиля лишь наполовину. Для подъема в импровизированное жилище предусмотрена встроенная лестница. В багажнике разместился вместительный ящик для хранения бытовых принадлежностей, включая оборудование для приготовления пищи. Однако из-за увеличившейся высоты машины пользоваться газовой плиткой стало не так удобно, как раньше. В багажную дверь были интегрированы столовые приборы, что позволило сэкономить место и сделать доступ к ним максимально простым.

Этот проект наглядно демонстрирует, что даже самый маленький автомобиль можно превратить в средство для путешествий и отдыха на природе. Главное — не бояться экспериментировать и искать нестандартные решения. Smart Fortwo, который обычно ассоциируется с городскими пробками и тесными парковками, теперь способен отправиться в настоящее приключение, доказывая: размер — не главное, когда речь идет о мечте о свободе и новых горизонтах.

Упомянутые марки: Smart
