Как из утилизированной Honda сделать VW Beetle
Доусон не просто купил S2000 с намерением объединить его с Beetle. Volkswagen был куплен под реставрацию.
«Хороший друг, который работает в буксировочной компании, прислал мне фото разбитого AP2 S2000 2005 года, находящегося в Коннектикуте. Мой мозг сразу же начал вращаться, гуглил размеры», — рассказал Доусон. «Я пошел к Beetle с рулеткой, и вскоре собрал в уме все, что мне было нужно. Колесная база идеально подходит, 94,5 дюйма».
То, что началось как обновление Beetle, превратилось в нечто совершенно иное. Когда S2000 отбуксировали обратно в дом Доусона, начались работы, чтобы поместить японский спорткар под изогнутые арки классического VW. С каждой стороны S2000 было удалено девять дюймов материала, чтобы он поместился внутри корпуса Beetle, а также более фута металла спереди и сзади автомобиля. «Мне потребовалось всего два уик-энда, чтобы сделать их единым целым», — сказал Доусон. Доусон надеется, что проект будет завершен в ближайшее время.
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