Как избавиться от царапин на кузове: 3 простых метода
Фото: motorraka.com
Определяем глубину царапины
Прежде чем пытаться избавиться от царапины, важно оценить ее серьезность. Глубина автомобильной царапины определяет, насколько сложно ее будет исправить. Лакокрасочное покрытие (ЛКП), которое наносится на кузов автомобиля, состоит из трех основных слоев: грунт, базовая эмаль, прозрачный лак.
Чтобы определить глубину царапины, проведите по ней ногтем. Если глубина сопоставима с толщиной листа бумаги, то это легкая царапина и ее устранение не потребует особых навыков. Все остальные считаются глубокими царапинами. Прежде чем приступать к любым реставрационным действиям, необходимо тщательно вымыть кузов автомобиля.
Жидкость для удаления царапин
В интернете и магазинах автозапчастей продаются специальные наборы для удаления небольших царапин, состоящие из бутылочки с раствором и полировальной подушечки или салфетки из микрофибры. Раствор, обычно на основе ацетона, позволяет избавиться от легких царапин, достаточно смочить салфетку и протереть поврежденное место.
Не стоит тереть слишком усердно или захватывать чересчур большую площадь. По завершении процедуры, сотрите излишки раствора с кузова автомобиля и нанесите защитный слой воска. Если же раствор не помог, переходим к следующему способу.
Полироли
Полироли просты в использовании и очень похожи по методу нанесения на растворы для ремонта царапин. Необходимо нанести состав для полировки на полировальную подушечку, а затем втереть его в царапину.
В отличие от раствора, который проникает в царапину, полироль необходимо активно втирать в поцарапанную область круговыми движениями, чтобы удалить верхний слой краски вокруг проблемной области. Это требует больше времени и сноровки, но дает лучший результат. Абразивная полировка снимает часть лака, поэтому ее можно применять на одном месте не более 2 – 3 раз до полной перекраски автомобиля.
Краска
Можно пойти по простому пути и воспользоваться специальным реставрационным карандашом. Он выглядит, как обычный лак для ногтей, но в состав входят быстрозастывающие акриловые смолы, которые прекрасно заполняют царапины и сколы.
Для удаления больших царапин можно рискнуть воспользоваться наждачкой. Снимать верхний слой вокруг поцарапанного участка надо наждачной бумагой зернистостью 1500 – 2000. По окончании полировки промойте и просушите участок, а затем обработайте поверхность антикоррозийным грунтом и дайте ему подсохнуть. Далее нанесите слой обычного грунта, чтобы выровнять поверхность и подготовить основу для краски. Нанесите на грунтовку слой краски, дождитесь полного высыхания и нанесите второй. В финале нанесите слой прозрачного лака или воска.
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