Как избавиться от запаха в салоне автомобиля
Причины запаха
Прежде, чем бороться с запахом, неплохо бы установить его причину. С новыми машинами понятно – материалы отделки салона могут источать запах, который не всем по душе. Тут остается только набраться терпения и обеспечить максимальное и долгое проветривание. Но есть и другие варианты появления неприятного запаха:
- Курение – машина заядлого курильщика всегда будет отличаться особым ароматом, который неприятен для людей некурящих. Проветривания тут не спасают, т.к. сигаретный дым пропитывает все ткани салона и избавиться от него можно только с помощью химчистки.
- Остатки пищи – завалившаяся под сиденье картошка фри, бутерброд, который ребенок сунул в задний карман сиденья, соус, пролитый на пол… Все это лежит и постепенно протухает в тепле салона. Не найденные вовремя они способны пропитать запахом все поверхности салона.
- Перевозка «пахучих» грузов. Это может быть что угодно – от мешка с мусором, который вы везли с собой из леса или с дачи, и не заметили, что он протек, до перевозки рыбы или дичи в багажнике.
- Дети и домашние питомцы – два источника загрязнения салона, которые способны на многое. Если у вас есть маленькие дети или собаки, то регулярная уборка салона с химией неизбежна.
- Затхлость – в сырую погоду может появиться в каждой машине, либо это тряпка, которой вы протирали стекла и бросили под сиденье, либо накопившаяся сырость на полу.
Избавляемся от запахов
Прежде всего нужно обнаружить источник запаха, проверить, не валяется ли где-то протухшая еда, а может вы не заметили, как ребенка стошнило на заднем сиденье, либо ваш огромный пес испачкал все слюнями. Найдя источник его надо устранить доступными способами – провести чистку салона, отмыть все поверхности, коврики, пропылесосить салон и, возможно, постирать чехлы сидений.
Если у вас имеется парогенератор, то неплохо обработать им мягкие поверхности и сиденья, пар убивает бактерии, пылевых клещей и прочую гадость, которая способна создавать запах в салоне. Некоторые добавляют дезинфицирующие растворы в бачок парогенератора, чтобы еще и с микробами и вирусами разделаться. Главное потом удалить излишки влаги и хорошо просушить салон машины.
В особо тяжелых случаях может потребоваться химчистка салона и озонирование – глубокая обработка поверхностей салона озоном. Процедура дорогостоящая, но довольно эффективная.
Кроме того, обязательно проверьте салонный фильтр, возможно, его пора менять: неприятный запах возникает из-за прохождения воздуха через этот «комок плесени и грязи».
Также не забывайте, что кондиционер и система вентиляции тоже нуждаются в периодической чистке, лучше всего проводить ее у специалистов, с использованием дезинфицирующих средств.
Не стоит прибегать к помощи всевозможных освежителей и ароматизаторов – они лишь маскируют запах, но не борются с его причинами.
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