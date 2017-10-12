12 октября 2017, 16:34

Как избежать «автоподстав». ТОП-5 самых распространенных схем

«Есть машина, значит, есть и деньги», – так зачастую рассуждают преступники, которые устраивают «автоподставы» на дорогах. Злоумышленники виртуозно зарабатывают на юридической безграмотности и страхах водителей, а их главное оружие – наглость, натиск и неплохое знание человеческой психологии.
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  Как избежать «автоподстав». ТОП-5 самых распространенных схем Как избежать «автоподстав». ТОП-5 самых распространенных схем Как избежать «автоподстав». ТОП-5 самых распространенных схем Как избежать «автоподстав». ТОП-5 самых распространенных схем Как избежать «автоподстав». ТОП-5 самых распространенных схем Как избежать «автоподстав». ТОП-5 самых распространенных схем
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По данным столичного ГУВД, только в Москве инсценировками ДТП занимаются около 10 групп мошенников, причём некоторые весьма успешно работают в паре с коррумпированными полицейскими. В «группу риска» попадают, в первую очередь, водители-одиночки на иномарках, новички со знаком «У» на стекле, женщины (особенно с детьми) и пожилые люди. Таких водителей легче всего обвинить, запугать и заставить «решить проблему на месте».

Предлагаем ТОП-5 самых популярных схем, по которым работают «автоподставщики». Информирован – считай наполовину защищен.

Сбитый пешеход

Водители знают: за сбитого пешехода непременно придётся отвечать, даже если он сам нарушил ПДД. Этим и пользуются мошенники. Инсценировка, как правило, разворачивается рядом с пешеходным переходом, на узкой улочке, беспорядочно заставленной машинами. Автомобиль преступников отвлекает жертву, внезапно выезжая на дорогу, водитель переключает внимание, чтобы избежать столкновения, а «пешеход» в это время выскакивает под колёса, бьёт по капоту рукой и падает на «зебру».

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Дальше всё разворачивается как в плохом кино: «пешеход» изображает тяжкую травму, появляются свидетели, которые «всё видели» и знатоки, которые доходчиво объясняют жертве, что ей грозит уголовное преследование по ст. 264 УК РФ. В такой ситуации даже самые опытные водители соглашаются выплатить компенсацию «на месте», чтобы избежать судимости.

«Беда» на парковке

Парковки крупных торговых центров и супермаркетов – любимое место преступников всех мастей. Как правило, там довольно тесно и мало места для манёвра, а значит больше возможностей подставить машину под удар и перейти к обсуждению «компенсации». Кстати, здесь же могут и обокрасть, выманив водителя из машины.

Сценарий может быть любым: сосед по парковке, который просит показать дорогу, милая девушка со спущенным колесом, лист бумаги, приклеенный на заднее стекло… Цель у всех этих манипуляций одна – дать злоумышленникам возможность похитить из салона авто сумку с деньгами и документами. Засечь момент кражи практически невозможно.

Пешеход «без пешехода»

Одна из самых свежих, а значит, опасных схем «подставы». В ее основе всё тот же страх водителя перед сбитыми пешеходами. Правда, в этот раз никакого пешехода не будет, а будут две машины подставщиков. Из первой в заднюю часть машины жертвы кидают какой-нибудь тяжёлый предмет и тут же начинают преследование. Догнав водителя, подставщики рассказывают ему, что он сбил пешехода и скрылся. В этот момент появляется вторая машина со «свидетелями» и прессинг усиливается. Даже если жертва попытается уехать, преступники в «праведном гневе» этого не допустят – до тех пор, пока не получат «компенсацию» на месте.

Откат назад

На первый взгляд, простая и грубая схема, но ее нередко используют злоумышленники. Машина просто сдаёт назад на пригорке или светофоре, а потом в действие вступает принцип «кто сзади, тот и виноват». Возможная вариация – резкое торможение в потоке и последующие обвинения в несоблюдении дистанции. Если водитель в машине один и нет видеорегистратора, то доказать что-либо практически невозможно: даже беспристрастные полицейские, скорее всего, встанут на сторону преступников.

Автомобиль в «мёртвой зоне»

«Классика жанра». Преступники работают на двух машинах: одна держится в «мёртвой зоне» зеркал заднего вида, а вторая догоняет жертву сзади, вынуждая перестроиться. Водитель сдаёт вправо – и въезжает прямо в автомобиль мошенников. Дальше всё происходит по накатанной: запугивание, давление и попытки «решить вопрос на месте» с помощью наличных.

Есть несколько общих правил поведения для водителей, которые попали в ДТП с мошенниками. Главное, сохранять хладнокровие, ни в коем случае не соглашаться на предлагаемые условия, сразу же вызвать полицию (и «Скорую» при необходимости). Если давление со стороны злоумышленников слишком сильное, необходимо запереться в машине. Можно показать преступникам запись инцидента с экрана видеорегистратора (если он есть), но здесь следует проявить осторожность, поскольку видео - единственная улика и в интересах пострадавшего сохранить её до приезда полиции. Если всё сделано правильно, то, скорее всего, преступники сами не будут дожидаться полицейских – и тогда появятся все шансы привлечь их к ответственности за оставление места ДТП.

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Как избежать «автоподстав». ТОП-5 самых распространенных схем
По данным столичного ГУВД, только в Москве инсценировками ДТП занимаются около 10 групп мошенников, причём некоторые весьма успешно работают в паре с коррумпированными полицейскими. В «группу риска» попадают, в первую очередь, водители-одиночки на иномарках, новички со знаком «У» на стекле, женщины (особенно с детьми) и пожилые люди. Таких водителей легче всего обвинить, запугать и заставить «решить проблему на месте».Предлагаем ТОП-5 самых популярных схем, по которым работают «автоподставщики». Информирован – считай наполовину защищен. Сбитый пешеходВодители знают: за сбитого пешехода непременно придётся отвечать, даже если он сам нарушил ПДД. Этим и пользуются мошенники. Инсценировка, как правило, разворачивается рядом с пешеходным переходом, на узкой улочке, беспорядочно заставленной машинами. Автомобиль преступников отвлекает жертву, внезапно выезжая на дорогу, водитель переключает внимание, чтобы избежать столкновения, а «пешеход» в это время выскакивает под колёса, бьёт по капоту рукой и падает на «зебру».{{material_93134}} Дальше всё разворачивается как в плохом кино: «пешеход» изображает тяжкую травму, появляются свидетели, которые «всё видели» и знатоки, которые доходчиво объясняют жертве, что ей грозит уголовное преследование по ст. 264 УК РФ. В такой ситуации даже самые опытные водители соглашаются выплатить компенсацию «на месте», чтобы избежать судимости.«Беда» на парковкеПарковки крупных торговых центров и супермаркетов – любимое место преступников всех мастей. Как правило, там довольно тесно и мало места для манёвра, а значит больше возможностей подставить машину под удар и перейти к обсуждению «компенсации». Кстати, здесь же могут и обокрасть, выманив водителя из машины. Сценарий может быть любым: сосед по парковке, который просит показать дорогу, милая девушка со спущенным колесом, лист бумаги, приклеенный на заднее стекло… Цель у всех этих манипуляций одна – дать злоумышленникам возможность похитить из салона авто сумку с деньгами и документами. Засечь момент кражи практически невозможно.Пешеход «без пешехода»Одна из самых свежих, а значит, опасных схем «подставы». В ее основе всё тот же страх водителя перед сбитыми пешеходами. Правда, в этот раз никакого пешехода не будет, а будут две машины подставщиков. Из первой в заднюю часть машины жертвы кидают какой-нибудь тяжёлый предмет и тут же начинают преследование. Догнав водителя, подставщики рассказывают ему, что он сбил пешехода и скрылся. В этот момент появляется вторая машина со «свидетелями» и прессинг усиливается. Даже если жертва попытается уехать, преступники в «праведном гневе» этого не допустят – до тех пор, пока не получат «компенсацию» на месте.Откат назадНа первый взгляд, простая и грубая схема, но ее нередко используют злоумышленники. Машина просто сдаёт назад на пригорке или светофоре, а потом в действие вступает принцип «кто сзади, тот и виноват». Возможная вариация – резкое торможение в потоке и последующие обвинения в несоблюдении дистанции. Если водитель в машине один и нет видеорегистратора, то доказать что-либо практически невозможно: даже беспристрастные полицейские, скорее всего, встанут на сторону преступников.Автомобиль в «мёртвой зоне»«Классика жанра». Преступники работают на двух машинах: одна держится в «мёртвой зоне» зеркал заднего вида, а вторая догоняет жертву сзади, вынуждая перестроиться. Водитель сдаёт вправо – и въезжает прямо в автомобиль мошенников. Дальше всё происходит по накатанной: запугивание, давление и попытки «решить вопрос на месте» с помощью наличных.Есть несколько общих правил поведения для водителей, которые попали в ДТП с мошенниками. Главное, сохранять хладнокровие, ни в коем случае не соглашаться на предлагаемые условия, сразу же вызвать полицию (и «Скорую» при необходимости). Если давление со стороны злоумышленников слишком сильное, необходимо запереться в машине. Можно показать преступникам запись инцидента с экрана видеорегистратора (если он есть), но здесь следует проявить осторожность, поскольку видео - единственная улика и в интересах пострадавшего сохранить её до приезда полиции. Если всё сделано правильно, то, скорее всего, преступники сами не будут дожидаться полицейских – и тогда появятся все шансы привлечь их к ответственности за оставление места ДТП.
2017-10-12
Автор: По информации Mio Technology
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