Почему моторы выходят из строя летом - неожиданные причины и простые решения

14 мая 2026, 16:47
Как летом избежать критического перегрева двигателя: главные ошибки и советы экспертов
С наступлением лета водители все чаще сталкиваются с проблемой перегрева мотора. Симптомы перегрева могут быть незаметны. Эксперты раскрывают неожиданные причины поломок. Узнайте, как защитить двигатель от серьезных последствий.
В жаркое время года автомобилисты все чаще сталкиваются с проблемой перегрева двигателя. Многие уверены, что достаточно следить только за уровнем охлаждающей жидкости, однако специалисты предупреждают: причина серьезных неисправностей часто кроется в другом.
По информации NewsInfo, первые признаки критического перегрева проявляются в виде сильного жара под капотом, нестабильной работы мотора и изменения цвета выхлопа. Если вовремя не обратить внимание на эти сигналы, последствия могут оказаться катастрофическими - вплоть до полной замены силового агрегата.
Одна из главных причин перегрева - проблемы со смазкой. Использование старого масла или его утечка приводят к тому, что двигатель теряет способность эффективно охлаждаться. В результате температура быстро выходит за пределы нормы, а детали начинают изнашиваться с удвоенной скоростью. Эксперты советуют регулярно проверять уровень масла и не затягивать с его заменой, особенно перед длительными поездками.
Не менее важно следить за состоянием системы охлаждения. Летом радиатор часто забивается пылью и грязью, что снижает его эффективность. Если вовремя не провести чистку, охлаждающая жидкость может закипеть, а избыточное давление приведет к повреждению бачка или крышки. В таких случаях специалисты рекомендуют не только доливать антифриз, но и обязательно удалять воздушные пробки, чтобы восстановить циркуляцию.
Если стрелка температуры начинает быстро расти, необходимо немедленно остановиться на обочине. Не стоит сразу глушить мотор - лучше дать ему поработать на холостых оборотах с включенной печкой, чтобы снизить температуру. Если после возобновления движения ситуация повторяется или из-под капота появляется пар, безопаснее вызвать эвакуатор и обратиться в сервис.
Часто перегрев случается в пробках, когда отсутствует поток встречного воздуха. В таких условиях вся нагрузка ложится на вентилятор и чистоту радиатора. Поэтому регулярная профилактика и своевременное обслуживание - залог долгой службы двигателя.
Косвенными признаками серьезных повреждений после перегрева могут стать появление эмульсии в масле, белый дым из выхлопной трубы и потемнение охлаждающей жидкости. Эти симптомы указывают на возможные проблемы с прокладкой головки блока цилиндров и требуют немедленного обращения к специалистам.
Соблюдение простых правил и внимательное отношение к техническому состоянию автомобиля помогут избежать дорогостоящего ремонта и сохранить двигатель в рабочем состоянии даже в самые жаркие дни.
