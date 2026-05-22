Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 07:57

Как избежать перегрева и поломок в автопутешествии летом: советы экспертов

Термоудар: почему аномальная жара в начале сезона может привести к критическим поломкам машины

Летние поездки на автомобиле могут обернуться неприятностями, если не учесть особенности эксплуатации в жару. Эксперты делятся практическими советами по подготовке машины и водителя, чтобы избежать перегрева, сбоев и лишних затрат в пути.

Летние автопутешествия становятся все популярнее, но высокая температура может быстро превратить долгожданную поездку в череду проблем. Перегрев салона, сбои в работе двигателя и кондиционера, износ тормозов — всё это реальные риски, если не уделить внимание подготовке машины к жаре.

Эксперт советует использовать светоотражающие экраны с фольгированным покрытием для защиты салона от перегрева и выцветания пластика. Сиденья и приборную панель лучше накрывать светлой тканью, чтобы избежать их нагрева. Важно также убирать из салона предметы, которые могут сфокусировать солнечные лучи, и во время остановок оставлять окно слегка приоткрытым. По возможности стоит парковаться в тени — это простое правило часто игнорируют зря.

Планирование маршрута с учетом возможных пробок и закладывание дополнительного времени — залог спокойствия. В жару особенно важно избегать резких ускорений и торможений: плавный стиль вождения обеспечивает низкий расход топлива и снижает нагрузку на двигатель. Перед длительной дорогой обязательно проверяйте уровень и состояние всех рабочих жидкостей — это поможет избежать неприятных сюрпризов на трассе.

Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рекомендует не экономить на замене моторного масла и других смазочных материалов перед поездкой. Старое масло быстрее меняет свои свойства именно в жару. Если тормозная жидкость давно не менялась — обновите её. Антифриз стоит заменить, если с последней замены прошло более трех лет. Не забудьте продуть радиаторы масла и кондиционера — даже незначительное загрязнение может привести к перегреву.

Система охлаждения — ключевой элемент для сохранения работоспособности двигателя летом. Даже легкое загрязнение радиатора или недостаточный уровень антифриза могут привести к перегреву, особенно в пробках, когда поток воздуха минимален. При температуре выше +25°C перегрев может начаться неожиданно быстро. Если стрелка температуры уходит в красную зону, появляется предупреждающий индикатор, падает мощность или возникает запах антифриза — немедленно остановитесь в тени, откройте капот и дайте мотору остыть. Это поможет избежать серьезных повреждений, таких как деформация головки блока цилиндров или пробой прокладки.

Климатическая система также испытывает серьезную нагрузку. Проверьте уровень фреона — от него зависит эффективность охлаждения. Засоренный салонный фильтр снижает производительность кондиционера и создает условия для размножения бактерий. Если фильтр давно не меняли — замените его, а при необходимости заправьте систему. Это обеспечит комфорт в салоне и уменьшит нагрузку на вентилятор.

Владельцам автомобилей с полным приводом стоит проверить масло в мостах, раздатке и коробке передач. Особое внимание уделите тормозам: в жару они перегреваются быстрее всего. Перед поездкой проверьте износ дисков и колодок. В багажнике всегда должны находиться: трос, крюк, домкрат, запасное колесо, компрессор, канистра с топливом, герметик, запасные лампы, масло и тормозная жидкость для долива. Трансмиссионные жидкости лучше долить заранее — на трассе сделать это будет сложно.

Для тех, кто планирует ночевать в машине или проводить в пути много времени, полезно ознакомиться с советами по организации комфортного отдыха в автомобиле — подробные рекомендации можно найти в материале о правилах безопасных ночевок по этой ссылке .

