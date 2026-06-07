Проверка VIN не спасет - что делать, чтобы не стать жертвой мошенников

7 июня 2026, 15:52
Как избежать покупки автомобиля с криминальным прошлым из Европы
Как избежать покупки автомобиля с криминальным прошлым из Европы
Покупка авто из Европы может быть рискованной. Стандартные проверки не всегда эффективны. Важно знать, как снизить риск покупки угнанного автомобиля. Эксперты делятся советами для покупателей.
Покупка подержанного автомобиля из Европы кажется многим россиянам простым и безопасным процессом. Обычно достаточно проверить VIN-номер по доступным базам, чтобы убедиться в чистоте сделки. Однако, как сообщает Quto.ru, даже самые тщательные проверки не всегда способны выявить скрытые риски, которые могут проявиться спустя месяцы после регистрации машины в России.
Одной из популярных мошеннических схем остается оформление автомобиля на юридическое лицо, созданное специально для лизинга. После получения машины фирма быстро перепродает ее, и через несколько рук автомобиль оказывается за пределами Евросоюза, в том числе и в России. На момент покупки у нового владельца все документы в порядке, а стандартные проверки не выявляют проблем - машина не числится в розыске, нет ограничений, все бумаги действительны.
Проблемы начинаются позже, когда фирма-однодневка прекращает выплаты по лизингу. Кредитор пытается вернуть долг, но спустя несколько месяцев объявляет автомобиль в розыск, и он попадает в международные базы, включая Интерпол. В этот момент российский владелец может столкнуться с серьезными трудностями, вплоть до изъятия машины.
Ситуацию осложняет то, что с 2022 года европейские структуры перестали отвечать на запросы российских правоохранителей по автомобилям, находящимся в международном розыске. Проверка по VIN-номеру отражает только текущее состояние, но не позволяет предсказать будущие риски. Поэтому эксперты советуют уделять особое внимание истории владения и происхождению автомобиля, а не ограничиваться только базовой проверкой.
На сегодняшний день не существует универсальной базы данных, которая бы гарантировала выявление подобных схем на ранней стадии. Ключевым становится прозрачность всей цепочки поставки: важно выяснить, кто был первым владельцем, как происходила покупка, кто занимался экспортом, через какие руки проходила машина и может ли поставщик подтвердить весь путь автомобиля от автосалона до конечного покупателя. Чем больше неясных звеньев, тем выше риск столкнуться с неприятностями.
Даже несмотря на изменения в российском законодательстве, которые позволяют временно эксплуатировать проблемные автомобили из «недружественных стран», регистрация может быть аннулирована при поступлении новых данных, а владельцу грозят судебные разбирательства.
Наибольшую опасность представляют не те машины, которые уже числятся в розыске, а те, что пока не имеют ограничений, но могут попасть в международные базы спустя несколько месяцев после покупки. Единственный способ минимизировать риски - тщательно проверять прозрачность истории автомобиля и контролировать все этапы сделки, начиная с покупки у официального дилера.
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