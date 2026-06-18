Важные советы для водителей - что делать при встрече с глубокой лужей

Как избежать серьезных проблем с двигателем во время сильных дождей

Многие водители сталкиваются с опасностями в непогоду. Не все знают, как защитить авто. Эксперт делится рекомендациями для безопасности. Узнайте, как минимизировать риски.

Многие водители сталкиваются с опасностями в непогоду. Не все знают, как защитить авто. Эксперт делится рекомендациями для безопасности. Узнайте, как минимизировать риски.

С наступлением сезона ливней автомобилисты все чаще сталкиваются с неожиданными трудностями на дорогах. Одна из наиболее опасных ситуаций - попадание воды в двигатель, что может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Как сообщает 360.ru, подобная проблема возникает, когда вода проникает в мотор через воздухозаборные отверстия, расположенные в нижней части переднего бампера большинства современных машин.

Если автомобиль оказывается в глубокой луже, существует риск, что двигатель «захватит» воду. Это приводит к гидроудару - явлению, при котором вода, попавшая в цилиндры, не сжимается, вызывая повреждение внутренних деталей мотора. В результате автовладельцу грозит не только вынужденная остановка, но и значительные финансовые затраты на восстановление силового агрегата.

Чтобы избежать подобных последствий, специалисты рекомендуют не пытаться преодолевать участки дороги, где уровень воды превышает дорожный просвет автомобиля. Обычно безопасная глубина составляет не более 12-14 сантиметров. Если вода доходит до середины колеса, лучше отказаться от попытки проехать - риск слишком велик.

В случае, если объезд невозможен, важно двигаться медленно и равномерно, поддерживая постоянные обороты двигателя. Это поможет предотвратить попадание воды в выхлопную систему и снизит вероятность гидроудара. Резкие ускорения и торможения в таких условиях крайне нежелательны.

Эксперты также советуют заранее оценивать глубину лужи, обращая внимание на другие автомобили и их поведение. Если видите, что впереди идущая машина замедляется или останавливается, стоит насторожиться и, возможно, выбрать другой маршрут.

После преодоления водной преграды рекомендуется проверить работу тормозов, аккуратно нажав на педаль несколько раз. Это позволит удалить влагу с тормозных колодок и восстановить их эффективность.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить не только техническое состояние автомобиля, но и ваше спокойствие в сложных погодных условиях. Внимательность и осторожность на дороге - залог безопасности и экономии на ремонте.