Как избежать встречи с эвакуатором и поездки на штрафстоянку
Следите за знаками
Знак «работает эвакуатор» появился в России в 2013 году, это простая белая табличка с черным графическим изображением машины. Но, важно помнить, что сам по себе этот знак ничего не значит, и работает только в паре с запрещающим знаком. Чаще всего это знак парковка запрещена. Под действие знака попадает только та сторона дороги, на которой он установлен.
В некоторых случаях, запрет на парковку может действовать только в определенные дни или часы. То есть если в выходные дни парковка допустима и проблем у вас не возникнет, вовсе не факт, что утром в понедельник вы обнаружите машину на месте. Поэтому внимательно смотрите, что указано на знаках.
Когда знаки не причем
Бывают ситуации, когда вашу машину забирает эвакуатор, хотя знака запрета парковки не было. Дело в том, что есть ряд ситуаций, в которых транспортное средство подлежит эвакуации, даже если соответствующего знака вы не обнаружили.
- В случае парковки на тротуаре или в зоне остановки общественного транспорта;
- Если машина, не имеющая соответствующего знака, припаркована на месте для инвалидов;
- Припаркованная машина создает препятствие для остальных участников дорожного движения;
- Машина встала в тоннеле, на путях, или во втором ряду.
Если вас остановил сотрудник ГИБДД, то он может вызвать эвакуатор в следующих случаях:
- У вас отсутствует водительское удостоверение или регистрация ТС;
- Вы находились в состоянии опьянения;
- У вашего транспортного средства неисправные тормоза.
Что делать в ситуациях, если парковка под знаком неизбежна
Отправка машины на штрафстоянку может обойтись вам в несколько тысяч рублей и много часов потерянного времени. Сюда входит штраф и вызов эвакуатора с последующей транспортировкой на штрафстоянку. Причем, если быстро не забрать машину, вам придется оплачивать еще каждый день, проведенный машиной на спецстоянке.
Так или иначе, но многие водители иногда оказываются в ситуации, когда вынуждены нарушить правила. Поэтому единственное, что остается, прибегать к различным ухищрениям, которые помогают избежать вызова эвакуатора.
- Пассажир в салоне. По правилам нельзя эвакуировать машину, если в салоне находится человек. Так что, если планируете, например, встречать кого-то на вокзале или в аэропорту, и знаете о проблемах с парковкой (иногда она находится очень далеко от здания вокзала), возьмите с собой попутчика, который останется в машине. Но учтите, штраф за такую парковку вам все равно выпишут, так что при наличие законной альтернативы – свободной стоянке на территории вокзала, лучше ее не игнорировать.
- Зафиксируйте машину. Некоторые водители используют метод фиксации машины, для этого они берут небольшую металлическую цепь, которую продевают через диск колеса, и пристегивают эту небольшим замком к забору или дереву. Опасаясь иска от владельца с обвинением порчи имущества, сотрудники ГИБДД не трогают такие машины.
- «Антиэвакуатор». Это стальная пластина и шпильки, которыми она крепится к колесу. В итоге машину с такой конструкцией погрузить на эвакуатор не удастся.
Есть еще способ, который часто рекомендуют в сети, но мы бы очень не советовали вам его пробовать: незаконное наклеивание знака инвалида. Подобные знаки выдаются только лицам, имеющим соответствующее заключение МСЭК, машина заносится в базу и сотруднику ГИБДД не составит труда проверить, настоящий ли у вас знак или нет. В итоге вы рискуете в дополнение к штрафу за неправильную парковку и оплату вызова эвакуатора, получить еще и штраф за неправомерное использование знака.
Что делать, если машину забрали на штрафстоянку
Обычно бывает, что человек припарковался и ушел, вернулся через час, а машины нет, и знака работы эвакуатора тоже нет, что делать? Звонить 112 или 02.
Если машину увезли на штрафстоянку, то диспетчер сообщит вам адрес, и отделение, в которое сперва нужно съездить за протоколом о задержании ТС и разрешением на его выдачу со штрафстоянки.
Забрать документы и машину вправе:
- Владелец;
- Представитель владельца, имеющий нотариально заверенную доверенность;
- Человек имеющий право управления ТС. У него при себе имеется СТС, водительское удостоверение, и полис ОСАГО на машину, где вписано его имя.
Кстати, если вы обнаружили, что вашу машину только собираются эвакуировать, у вас еще есть шанс избежать этого. Помните – если эвакуатор еще не уехал, то автомобиль вам обязаны вернуть.
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