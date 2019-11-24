Как изготавливают вино в Казахстане
- 4634
- 0
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Виноградарство в Казахстане начало развиваться в конце 1950-х – начале 1960-х. Именно тогда специалисты приступили к поиску районов, где можно было бы выращивать виноград, определяли лучшие сорта по выживаемости в здешних климатических условиях. Здесь, в Алматинской области было заложено много виноградников, но с выходом печально известного сухого закона до 90% виноградников были выкорчеваны. А землю отдали под другие культуры, в частности, картофель. Часть кустарников, к счастью, осталась, но заводы перестали принимать виноград, виноградники стояли в запустении по 15-20 лет. Плюс нашествие такого дерева, как карагач, который приживается где только может – он-то и стал вытеснять лозу.
В советское время завод, о котором ведем речь, занимался переработкой винограда: перебраживал его в вино и уже готовый виноматериал продавал по другим предприятиям. Те, в свою очередь, разливали его по бутылкам и отправляли в торговую сеть под своей маркой. В 2000-е годы с приходом нового учредителя часть виноградников была восстановлена - проведена реконструкция предприятия, полностью изменен подход к переработке винограда. Сегодня здесь осуществляется весь процесс производства – от выращивания винограда до разлива вина в бутылки.
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Узел переработки винограда
Первым делом происходит взвешивание винограда. Белые сорта высыпают на вибростол с мелкой амплитудой. Здесь отцеживаются листики, камушки, веточки и т.п., удаляются зеленые гроздья. Отсортированный виноград попадает в мембранные пресса. На пульте управления пресса выбирается программа, согласно которой будет давиться виноград. Она зависит от сорта винограда, его количества и содержания сахара.
Полученный сок попадает в накопительный резервуар и далее по шлангу большого диаметра через специальное окно попадает внутрь цеха, что находится ниже уровня земли. Это не просто так – отсутствует необходимость применять перекачивающиеся устройства и тем самым исключается вероятность повреждения молекулярной структуры сока. Остатки винограда из пресса вынимаются и утилизируются. Пресс моется и готовится к следующей загрузке.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Цех брожения вина
Бродит он в специальных стальных емкостях разного литража (включая 10-тонники) производства Италии, Франции и Австрии. Сталь отменная - 304-я и 316-я, не подвержена ни кислотному, ни коррозийному воздействию. Предусмотрен термоконтроль емкостей.
Сок поступает с прессов в эти самые емкости. Увы, но вместе с соком могут попасть косточки, кожура и т.п. Они негативно повлияют на аромат вина. Чтобы избавиться от них, искусственно понижается температура до +8 градусов. Таким образом удается избежать преждевременного процесса брожения. Весь материал оставляется на 10-12 часов – тяжелые частицы со временем осаждаются внизу. Через специальное смотровое стекло в емкости специалист наблюдает за осевшими частицами и тут начинается забор грязного сока посредством специального предусмотренного крана. После слива грязи чистый сок помещается в емкость для брожения белого винограда.
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
После того, как вино созреет в деревянных бочках, оно возвращается назад в танки, чтобы пройти фильтрацию и стабилизацию. Затем вино попадает в машину для розлива в бутылки. Белое вино в бутылках выдерживается по 3-4 года до момента реализации. Красные сорта хранятся 4-5 лет. То есть в этом сезоне отгружаются в продажу вина урожая 2015 года.
С красными сортами опять же все особенно. Для них используются специальные емкости, которые дополнительно оснащены насосом, оросительной системой и пр. Это нужно для правильного брожения. Ведь при попадании в емкость часть ягод раздавливается. На дне емкости - жидкая фракция, остальные ягоды в целом состоянии. Начинается брожение: внутри ягоды образуется углекислый газ, и вся ягода стремится попасть наверх, образуя плотную шапку. Происходит интенсивный контакт ягоды с кислородом, повышается температура. Если ее не контролировать, то сахар внутри ягоды станет карамелизоваться, и тогда не получится красного насыщенного цвета.
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Бочковое отделение и бутилирование
Здесь мы выдерживаются вина класса «Резерва», у которых, как мы уже сказали, потенциал по хранению достигает 50 и более лет. Бочки дорогие и элитные, родом из Франции. Для белых сортов винограда используются бочки, изготавливаемые из акации – она придает вину более мягкий и травянистый вкус. Для красных сортов - только дуб и только из центра Франции, что во всем мире считается эталонным материалом. Бочки используются всего 3 раза, потом идут на различного рода декорации.
В цехе бутилирования и этикирования бутылок первым делом осуществляется ополаскивание стеклотары изнутри. Затем идет наполнение бутылок вином до установленного уровня и укупоривание пробкой. Далее - накопительный стол.
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
Фото: Arbawine
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве