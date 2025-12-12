Неожиданные повороты судьбы: история Ижевского автозавода глазами современника

Что стало с заводом "ИЖ", выпускавшим многие автомобили: от первых Москвичей до новых LADA

Ижевский автозавод пережил взлеты и падения. Его путь полон неожиданных решений. Завод не раз менял курс и партнеров. Сегодня он снова на плаву. Узнайте, как ему это удалось.

Многие считают, что история Ижевского автозавода давно завершилась. В памяти всплывают «Комби», «каблуки», а затем и «Ода», после чего предприятие будто исчезло. Но если внимательно взглянуть на прошлое, становится ясно: завод не просто выжил, а сумел удивить даже самых скептичных.

Всё началось в конце 1966 года, когда в Ижевске собрали первый «Москвич-408». Тогда это было лишь подразделение оборонного «Ижмаша», но уже тогда автомобили отличались особым подходом к деталям и качеству. Работники гордились своим трудом.

Спустя несколько лет появился первый по-настоящему ижевский автомобиль — ИЖ-2125 «Комби». В 1973 году он стал первым массовым лифтбеком в Советском Союзе, хотя тогда это слово никто не использовал. Машина получилась необычной, но очень практичной, и выпускалась почти 25 лет, до 1997 года.

Параллельно в начале 70-х стартовало производство ИЖ-2715 — того самого «каблука». Этот фургон стал незаменимым для почты, магазинов и коммунальных служб. Его выпуск продолжался до 2001 года, а точное количество выпущенных машин до сих пор вызывает споры: одни говорят о миллионе, другие — о двух.

В 90-е годы завод столкнулся с серьезными трудностями. Появилась ИЖ-2126 «Ода» — попытка создать что-то свое, без оглядки на Москву. Простая конструкция, задний привод, минимум изысков — зато ремонтировать такую машину можно было прямо во дворе. Всего выпустили около 230 тысяч автомобилей семейства, но экономические проблемы не позволили проекту раскрыться полностью.

В начале 2000-х предприятие решило сотрудничать с иностранцами. На конвейере появились Kia Spectra, а затем и другие модели корейской марки. Завод освоил сварку, покраску и сборку по лицензии, что стало настоящим спасением в трудные времена. Однако кризис 2009 года поставил предприятие на грань закрытия. После банкротства и смены руководства завод перешел под контроль АвтоВАЗа, который начал его возрождать. В 2017 году предприятие официально стало называться «ЛАДА Ижевск».

Настоящий прорыв произошел в 2015 году, когда в Ижевске стартовало производство LADA Vesta. Это был не просто монтаж, а полноценный цикл: сварка, покраска, сборка. Позже здесь начали выпускать универсалы и версии Cross. Завод стал главным домом для Vesta, даже важнее, чем Тольятти.

Однако в 2022 году ситуация резко изменилась. После запуска обновленной Vesta NG поставки комплектующих прекратились, и АвтоВАЗ принял решение перенести производство в Тольятти. Для Ижевска это стало серьезным ударом, но завод не сдался. В 2024 году здесь возобновили выпуск LADA Largus — универсалов, фургонов, а затем и семиместных версий. Параллельно инженеры работали над электрическим e-Largus, первая партия которого появилась в конце 2023 года.

В мае 2025 года с конвейера сошел 50-тысячный Largus после перезапуска — символ того, что завод живет и развивается. Сегодня здесь не гонятся за громкими именами, а делают то, что действительно нужно людям: надежные, практичные автомобили для повседневной жизни. Ижевский автозавод снова доказал, что способен меняться и идти вперед, несмотря ни на что.