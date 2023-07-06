Как изменилась цена внедорожника УАЗ «Патриот» за последние 13 лет
В 2012-м и 2013-м случилось шесть подорожаний, а 9 июня 2014-го — седьмое, после которого автомобиль стал стоить 599 990 рублей. После рестайлинга внедорожник стоил уже 649 000 рублей, а к весне 2016 года подорожал до 779 000 рублей. После второй модернизации в 2017 году цена немного снизилась до 699 000 рублей, но уже в 2018 появилась версия с более мощным 150-сильным мотором и цена вновь выросла до 746 500 рублей.
Затем темпы подорожания ускорились. В пандемийном 2020 году прайс-листы переписывали 8 раз, и к декабрю внедорожник стоил уже 939 000 рублей. В июле 2021 года была преодолена психологически важная отметка в 1 млн рублей. Сейчас новый УАЗ «Патриот» стоит минимум 1 550 000 рублей. Таким образом, за неполные полтора десятка лет флагман марки УАЗ прибавил сразу 1 075 000 рублей.
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Массовая авария из 7 автомобилей в Ярославской области: легковушку зажало между фурами (видео)
Днем в воскресенье, 28 мая, на автодороге М-8 под Ростовом произошло крупное ДТП с участием 7 автомобилей. Пробка растянулась на несколько километров. На месте работают сотрудники ГИБДД.Читать далее
-
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Рамные внедорожники не так широко представлены на отечественном авторынке, как кроссоверы. Однако они не теряют своей актуальности, поскольку отлично подходят для настоящего бездорожья. Единственный нюанс – стоят такие автомобили заметно дороже обычных легковушек.Читать далее
-
22.03.2023, 17:37
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-
13.03.2023, 08:07
В российские автомобили возвращаются привычные опции
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-
13.02.2023, 07:30
С пробегом или новый? Цены на новые и подержанные автомобили почти сравнялись
Одним из неожиданных результатов сложного для автомобильного рынка 2022 года, стало уравнивание цен на подержанные и новые автомобили. Агрегатор 110km проанализировал динамику цен в регионах России на зарубежные и российские авто. Новые и б/у «китайцы» держатся на одном уровне, подержанный «Мерседес» стабильно растет в цене, а новая Lada Niva прибавила сразу 35%.Читать далее
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