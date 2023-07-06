Как изменилась цена внедорожника УАЗ «Патриот» за последние 13 лет

Ранее мы писали Как изменилась стоимость Lada Vesta за 8 лет? АвтоВАЗ перезапустил производство новой Lada Vesta, в ближайшее время автомобили начнут отгружать дилерам ... Читать далее

Журналисты портала quto.ru сравнили цены внедорожника УАЗ «Патриот» в апреле 2010 года и в июле 2023-го, чтобы узнать, насколько сильно изменилась стоимость этой популярной модели. Оказалось, что довольно существенно – в 3 раза! В 2010 году новый «Патриот» в базовой комплектации можно было купить за 475 000 рублей. Некоторое время прайс-листы оставались без изменений. Первое подорожание случилось в январе 2011 года. Цены выросли до 512 000 рублей. Через год внедорожник прибавил еще 13 000 рублей.

В 2012-м и 2013-м случилось шесть подорожаний, а 9 июня 2014-го — седьмое, после которого автомобиль стал стоить 599 990 рублей. После рестайлинга внедорожник стоил уже 649 000 рублей, а к весне 2016 года подорожал до 779 000 рублей. После второй модернизации в 2017 году цена немного снизилась до 699 000 рублей, но уже в 2018 появилась версия с более мощным 150-сильным мотором и цена вновь выросла до 746 500 рублей.

Затем темпы подорожания ускорились. В пандемийном 2020 году прайс-листы переписывали 8 раз, и к декабрю внедорожник стоил уже 939 000 рублей. В июле 2021 года была преодолена психологически важная отметка в 1 млн рублей. Сейчас новый УАЗ «Патриот» стоит минимум 1 550 000 рублей. Таким образом, за неполные полтора десятка лет флагман марки УАЗ прибавил сразу 1 075 000 рублей.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах