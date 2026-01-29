Вышло исследование: какие марки и модели успели подорожать в 2026 году сильнее всего

Как изменились цены на автомобили в России в начале 2026 года

В январе 2026 года российский авторынок столкнулся с новой волной повышения цен. Многие популярные марки скорректировали прайс-листы, а некоторые модели подорожали особенно заметно. Разбираемся, что происходит и почему это важно для покупателей именно сейчас.

Резкое изменение цен на автомобили в России в начале 2026 года стало неожиданным ударом для многих автолюбителей. Вопрос не только в том, что стоимость машин выросла - важно, как быстро и масштабно это произошло. Для тех, кто планировал покупку, ситуация обернулась настоящим испытанием: привычные ценники ушли в прошлое, а новые цифры на табличках у дилеров заставляют задуматься о целесообразности приобретения.

Как сообщает Autonews, вторая волна подорожания охватила практически все сегменты рынка. Особенно заметно это на примере премиальных и массовых китайских брендов, которые еще недавно считались относительно доступными. Теперь же даже базовые комплектации стоят ощутимо дороже, а некоторые производители пересмотрели скидки и бонусы, что дополнительно увеличило итоговую сумму для покупателя.

Премиум-сегмент: рост цен без компромиссов

Пожалуй, наиболее ощутимо подорожание сказалось на автомобилях Hongqi. Этот китайский бренд, который позиционирует себя как премиальный, обновил прайс-листы практически на весь модельный ряд. Например, седан Hongqi H9 в комплектации Deluxe теперь стоит на миллион рублей больше, чем месяц назад. Кроссоверы HS5 и HS7 также прибавили в цене от 350 до 670 тысяч рублей в зависимости от версии. Даже минивэн HQ9 стал дороже, пусть и не так значительно - на 100-150 тысяч рублей.

Такой скачок объясняется не только изменением курса валют, но и общей тенденцией к удорожанию импортных автомобилей. Для покупателей это означает, что премиум-класс становится все менее доступным, а выбор между новыми и подержанными машинами - все более актуальным.

Массовый сегмент: корректировки без исключений

Не остались в стороне и более доступные марки. JAC, который в начале года удерживал цены, к концу января все же пересмотрел стоимость своих моделей. Подорожание оказалось не столь драматичным, как у Hongqi, но все же заметным: от 40 до 70 тысяч рублей в зависимости от комплектации и модели. Особенно это касается кроссоверов JS3, JS6, JS7 и пикапов T8 и T9.

VGV, представленный на российском рынке двумя кроссоверами, также не смог удержать прежние цены. В среднем автомобили этой марки стали дороже на 43-53 тысячи рублей. XCite, который продается через дилерскую сеть Lada, не только повысил цены на 50 тысяч рублей, но и сократил прямые скидки, что в итоге привело к еще большему росту итоговой стоимости для клиента.

Российские бренды и новые игроки

Среди российских производителей тоже не обошлось без изменений. Компания Tenet, выпускающая локализованные версии Chery, подняла цены на кроссовер T4 на 20-60 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Sollers увеличил стоимость минивэна SP7 почти на 100 тысяч рублей, а Huanghai N7 - китайский пикап, внешне напоминающий американские аналоги, подорожал на 45 тысяч рублей.

Jetour, еще один китайский бренд, продолжил корректировать цены: кроссовер Dashing в комплектации Elite стал дороже на 50 тысяч рублей. На этом фоне выделяется BAW, который, напротив, снизил цену на дизельную версию внедорожника 212 - теперь она стоит на 800 тысяч рублей меньше. Однако это скорее исключение из общего тренда, чем новая тенденция.

Что происходит на рынке и чего ждать дальше

Вторая волна подорожания автомобилей в России в начале 2026 года стала результатом сразу нескольких факторов. Это и колебания валют, и рост издержек на логистику, и изменение условий поставок. Для покупателей это означает, что откладывать покупку машины становится все рискованнее: цены могут продолжить расти, а скидки и акции - исчезать.

Ситуация на рынке остается напряженной. Многие дилеры уже пересматривают условия продаж, а покупатели вынуждены принимать решения быстрее, чтобы не столкнуться с очередным скачком цен. Впрочем, как показывает опыт последних лет, даже в условиях нестабильности всегда есть те, кто находит выгодные предложения - но для этого нужно внимательно следить за изменениями и быть готовым к неожиданным поворотам.