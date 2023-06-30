Как изменились цены на новые автомобили в июне 2023 года
«Москвич» в июне поднял цены на весь модельный ряд. Подорожание коснулось только машин, собранных в 2023 году. Бензиновый «Москвич 3» и электрический «Москвич 3е» прибавили от 22 000 до 58 000 рублей. Исключением стал «Москвич 3» в новой комплектации «Комфорт» с заводским подогревом сидений, цифровой «приборкой» и другими полезными опциями. Предзаказ на такие машины открыли в апреле, и с тех пор цена не изменилась. Кроссовер стоит 2 250 000 рублей.
-
27.06.2023, 09:51
Директор завода «Москвич» продержался на посту всего год: амбициозный план на 2023 год сорван
Дмитрий Пронин возглавил автозавод «Москвич» в мае 2022 года, после передачи московских активов Renault властям столицы. Производство кроссоверов «Москвич 3» стартовало в ноябре. В 2023 году планировали выпустить не менее 50 000 автомобилей, из которых 20% должны были быть электрическими «Москвич 3е». Однако за 5 месяцев удалось собрать лишь чуть более 400 электрокаров.Читать далее
-
04.06.2023, 14:42
4 самых дешевых электрических кроссовера на российском рынке в июне 2023 года
В течение последнего года на российском рынке один за другим появляются современные кроссоверы с полностью электрической силовой установкой. Стоят такие модели заметно дороже аналогов с двигателями внутреннего сгорания.Читать далее
-
03.05.2023, 15:04
Первые владельцы кроссоверов «Москвич 3» рассказали о недостатках
С декабря по март российские дилеры реализовали порядка полутысячи новых кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е». Журналисты поговорили с первыми счастливыми владельцами и выяснили, что не все из них довольны своими машинами.Читать далее
-
12.04.2023, 06:44
Пронин рассказал, когда седан «Москвич 6» появится у дилеров
Генеральный директор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин рассказал о сроках выхода на российский рынок новой модели, главных конкурентах и особенностях ценообразования.Читать далее
-
24.03.2023, 13:54
Медведев высказался о цене нового «Москвича»
С марта автомобили «Москвич» появились в наличии у дилеров по всей стране. Бензиновый кроссовер стоит от 1,97 млн рублей, а электрический – от 3,5 млн рублей. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил журналистам, купил бы он себе такой автомобиль.Читать далее
-
21.03.2023, 08:18
Кроссоверы «Москвич» плохо знают русский язык
Сборка кроссоверов «Москвич 3» стартовала на бывшем столичном заводе Renault осенью 2022 года. Ни для кого не секрет, что российская новинка – это китайский «паркетник» JAC JS4 с новыми логотипами. Русский язык автомобилю дается с трудом.Читать далее
-
27.06.2023, 09:51
Директор завода «Москвич» продержался на посту всего год: амбициозный план на 2023 год сорван
Дмитрий Пронин возглавил автозавод «Москвич» в мае 2022 года, после передачи московских активов Renault властям столицы. Производство кроссоверов «Москвич 3» стартовало в ноябре. В 2023 году планировали выпустить не менее 50 000 автомобилей, из которых 20% должны были быть электрическими «Москвич 3е». Однако за 5 месяцев удалось собрать лишь чуть более 400 электрокаров.Читать далее
-
04.06.2023, 14:42
4 самых дешевых электрических кроссовера на российском рынке в июне 2023 года
В течение последнего года на российском рынке один за другим появляются современные кроссоверы с полностью электрической силовой установкой. Стоят такие модели заметно дороже аналогов с двигателями внутреннего сгорания.Читать далее
-
03.05.2023, 15:04
Первые владельцы кроссоверов «Москвич 3» рассказали о недостатках
С декабря по март российские дилеры реализовали порядка полутысячи новых кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е». Журналисты поговорили с первыми счастливыми владельцами и выяснили, что не все из них довольны своими машинами.Читать далее
-
12.04.2023, 06:44
Пронин рассказал, когда седан «Москвич 6» появится у дилеров
Генеральный директор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин рассказал о сроках выхода на российский рынок новой модели, главных конкурентах и особенностях ценообразования.Читать далее
-
24.03.2023, 13:54
Медведев высказался о цене нового «Москвича»
С марта автомобили «Москвич» появились в наличии у дилеров по всей стране. Бензиновый кроссовер стоит от 1,97 млн рублей, а электрический – от 3,5 млн рублей. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил журналистам, купил бы он себе такой автомобиль.Читать далее
-
21.03.2023, 08:18
Кроссоверы «Москвич» плохо знают русский язык
Сборка кроссоверов «Москвич 3» стартовала на бывшем столичном заводе Renault осенью 2022 года. Ни для кого не секрет, что российская новинка – это китайский «паркетник» JAC JS4 с новыми логотипами. Русский язык автомобилю дается с трудом.Читать далее
- 3 500 000 РМосквич 3е 2022 в Москве
- 3 500 000 РМосквич 3е 2023 в Москве
- 2 060 000 РМосквич 3 2022 в Москве
- 2 130 000 РМосквич 3 2022 в Москве
- 2 035 000 РМосквич 3 2022 в Москве
- 2 035 000 РМосквич 3 2023 в Москве
- 2 070 000 РМосквич 3 2022 в Москве
- 2 320 000 РМосквич 3 2023 в Москве
- 2 060 000 РМосквич 3 2023 в Москве
- 1 970 000 РМосквич 3 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий