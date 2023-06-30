Как изменились цены на новые автомобили в июне 2023 года

Как выяснили журналисты «Автоновостей дня» , июнь оказался самым стабильным месяцем за долгое время. Цены пересмотрели только два бренда: «Москвич» и Changan. Причем в последнем случае изменения связаны с заменой одной комплектации двумя другими. А именно у лифтбека Uni-V на смену безымянной и единственной прежде комплектации за 2 729 900 рублей пришли две новые. Базовую LX оценили в 2 629 900 рублей, а топовую DLX – в 2 799 900 рублей. Таким образом, Changan Uni-V одновременно стал и доступнее на 100 000 рублей, и подорожал на 70 000 рублей.

«Москвич» в июне поднял цены на весь модельный ряд. Подорожание коснулось только машин, собранных в 2023 году. Бензиновый «Москвич 3» и электрический «Москвич 3е» прибавили от 22 000 до 58 000 рублей. Исключением стал «Москвич 3» в новой комплектации «Комфорт» с заводским подогревом сидений, цифровой «приборкой» и другими полезными опциями. Предзаказ на такие машины открыли в апреле, и с тех пор цена не изменилась. Кроссовер стоит 2 250 000 рублей.

Упомянутые модели: Москвич 3

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