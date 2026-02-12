Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

12 февраля 2026, 08:01

Как изменились правила прогрева двигателя на новых Ладах: что советует АвтоВАЗ

Рекомендации АвтоВАЗа по зимнему запуску мотора: сколько на самом деле надо прогревать двигатель

Вышли новые рекомендации для владельцев Лада: как правильно запускать мотор зимой, чтобы не навредить ни экологии, ни самому двигателю. Почему привычки прошлого могут привести к проблемам, и что советуют инженеры сейчас - мало кто знает детали.

Вопрос зимнего прогрева двигателя волнует каждого владельца автомобиля, особенно в условиях российских морозов. Новые рекомендации от АвтоВАЗа для современных моделей Лада способны изменить привычные сценарии запуска мотора. Для многих автолюбителей это не просто техническая мелочь, а вопрос долговечности машины и экономии на ремонте.

В последние годы мировые автопроизводители все чаще настаивают на минимальном прогреве двигателя или даже полном отказе от прогрева на холостом ходу. Причина - забота об окружающей среде: лишние выбросы, лишний расход топлива. Однако в России, где зима длится по полгода, такой подход вызывает вопросы. Ведь запуск холодного двигателя и немедленное движение могут привести к ускоренному износу цилиндров и других важных деталей.

АвтоВАЗ, учитывая специфику российского климата, предлагает компромисс. В официальных инструкциях к новым Ладам теперь четко прописано: в морозы дайте мотору поработать хотя бы 30 секунд перед началом движения. Этого времени достаточно, чтобы масло начало циркулировать по системе, а детали получили минимальную защиту от износа. Такой подход позволяет снизить вред для экологии, но при этом не жертвовать ресурсом двигателя.

Инженеры завода подчеркивают: длительный прогрев на месте действительно не нужен, но и игнорировать подготовку мотора к работе в холодную погоду опасно. Особенно это актуально для тех, кто привык сразу после запуска резко ускоряться или нагружать двигатель. В таких случаях риск появления задиров и других повреждений возрастает в разы.

Ресурс современных вазовских моторов, по данным завода, составляет не менее 220 тысяч километров. Но этот показатель достижим только при соблюдении рекомендаций по эксплуатации, в том числе и по правильному прогреву. Пренебрежение этими советами может привести к дорогостоящему ремонту уже через несколько зим.

Таким образом, новые правила прогрева - это не просто формальность, а реальный способ продлить жизнь двигателя и избежать лишних трат. В условиях российских зим компромисс между экологией и технической безопасностью становится особенно актуальным. Следовать советам завода - значит заботиться и о своем автомобиле, и о природе.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
