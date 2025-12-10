Новые правила расчета стоимости полиса - что ждет водителей в ближайшие месяцы

Как изменились тарифы ОСАГО с 9 декабря 2025 года: подробный разбор

С 9 декабря 2025 года вступили в силу обновленные тарифы ОСАГО. Изменения затронули все категории транспорта. Водителей ждут новые условия и пересчет стоимости полиса. Подробности в нашем материале.

С 9 декабря 2025 года в России начали действовать обновленные тарифы ОСАГО, что сразу же отразилось на стоимости страховых полисов для всех категорий транспорта. Как сообщает Avtospravochnaya.com, для мотоциклов тарифный коридор увеличился на 40%, а для остальных транспортных средств - на 15%.

Стоимость полиса по-прежнему формируется на основе базового тарифа, который умножается на ряд коэффициентов: мощности двигателя, региона регистрации, возраста и стажа водителя, а также других параметров. При этом каждая страховая компания вправе устанавливать индивидуальный базовый тариф в пределах установленного государством коридора.

Для легковых автомобилей физических лиц минимальный и максимальный базовые тарифы изменились: если ранее они составляли от 1 646 до 7 535 рублей, то теперь диапазон расширился до 1 399 - 8 665 рублей. Это означает, что страховщики получили возможность выставлять более высокие цены, особенно в первые дни после введения новых правил.

На практике, как отмечают эксперты, большинство компаний сразу после обновления тарифов начинают использовать верхние значения коридора при расчете стоимости полиса. Даже для опытных и безаварийных водителей цена может заметно вырасти. Например, еще 8 декабря минимальное предложение по ОСАГО для легкового автомобиля составляло 4 639 рублей, а уже на следующий день оно увеличилось до 5 093 рублей. Некоторые страховщики сохранили прежние цены, но большинство пересчитали стоимость по новым максимальным значениям.

Формула расчета остается прежней: базовый тариф умножается на коэффициенты прописки, безаварийности, возраста-стажа и мощности двигателя. Однако из-за расширения тарифного коридора итоговая сумма для одного и того же водителя может отличаться у разных компаний на тысячи рублей.

Водителям, чьи полисы истекают в ближайшее время, ранее рекомендовалось оформить страховку заранее, чтобы избежать подорожания. Теперь же, после вступления новых тарифов в силу, разница в цене ощутима даже для тех, кто имеет максимальные скидки за безаварийную езду и большой стаж.

Важно помнить: чем шире тарифный коридор, тем больше разброс цен на рынке. Перед покупкой полиса стоит сравнить предложения разных страховщиков, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант. Для этого можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые позволяют получить расчеты сразу от нескольких компаний.

Таким образом, обновление тарифов ОСАГО с 9 декабря 2025 года привело к заметному росту стоимости полисов для большинства водителей. Особенно это коснулось мотоциклистов и владельцев легковых автомобилей. Следите за изменениями и не забывайте сравнивать предложения, чтобы не переплачивать за обязательную страховку.