Новые правила расчета стоимости полиса - что ждет водителей в ближайшие месяцы

10 декабря 2025, 23:15
Как изменились тарифы ОСАГО с 9 декабря 2025 года: подробный разбор
Как изменились тарифы ОСАГО с 9 декабря 2025 года: подробный разбор
С 9 декабря 2025 года вступили в силу обновленные тарифы ОСАГО. Изменения затронули все категории транспорта. Водителей ждут новые условия и пересчет стоимости полиса. Подробности в нашем материале.
С 9 декабря 2025 года в России начали действовать обновленные тарифы ОСАГО, что сразу же отразилось на стоимости страховых полисов для всех категорий транспорта. Как сообщает Avtospravochnaya.com, для мотоциклов тарифный коридор увеличился на 40%, а для остальных транспортных средств - на 15%.
Стоимость полиса по-прежнему формируется на основе базового тарифа, который умножается на ряд коэффициентов: мощности двигателя, региона регистрации, возраста и стажа водителя, а также других параметров. При этом каждая страховая компания вправе устанавливать индивидуальный базовый тариф в пределах установленного государством коридора.
Для легковых автомобилей физических лиц минимальный и максимальный базовые тарифы изменились: если ранее они составляли от 1 646 до 7 535 рублей, то теперь диапазон расширился до 1 399 - 8 665 рублей. Это означает, что страховщики получили возможность выставлять более высокие цены, особенно в первые дни после введения новых правил.
На практике, как отмечают эксперты, большинство компаний сразу после обновления тарифов начинают использовать верхние значения коридора при расчете стоимости полиса. Даже для опытных и безаварийных водителей цена может заметно вырасти. Например, еще 8 декабря минимальное предложение по ОСАГО для легкового автомобиля составляло 4 639 рублей, а уже на следующий день оно увеличилось до 5 093 рублей. Некоторые страховщики сохранили прежние цены, но большинство пересчитали стоимость по новым максимальным значениям.
Формула расчета остается прежней: базовый тариф умножается на коэффициенты прописки, безаварийности, возраста-стажа и мощности двигателя. Однако из-за расширения тарифного коридора итоговая сумма для одного и того же водителя может отличаться у разных компаний на тысячи рублей.
Водителям, чьи полисы истекают в ближайшее время, ранее рекомендовалось оформить страховку заранее, чтобы избежать подорожания. Теперь же, после вступления новых тарифов в силу, разница в цене ощутима даже для тех, кто имеет максимальные скидки за безаварийную езду и большой стаж.
Важно помнить: чем шире тарифный коридор, тем больше разброс цен на рынке. Перед покупкой полиса стоит сравнить предложения разных страховщиков, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант. Для этого можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые позволяют получить расчеты сразу от нескольких компаний.
Таким образом, обновление тарифов ОСАГО с 9 декабря 2025 года привело к заметному росту стоимости полисов для большинства водителей. Особенно это коснулось мотоциклистов и владельцев легковых автомобилей. Следите за изменениями и не забывайте сравнивать предложения, чтобы не переплачивать за обязательную страховку.
Похожие материалы
-
12.12.2025, 19:25
Hyundai обновил i20 и Bayon для Великобритании: новые комплектации и цены 2026 года
Hyundai представил обновленные комплектации и цены для i20 и Bayon 2026 года в Великобритании. Новые версии получили расширенные опции и свежий дизайн. Стоимость стартует от 19 995 фунтов. Узнайте, какие изменения ждут покупателей.Читать далее
-
12.12.2025, 17:23
Как энтузиаст построил стильный автодом за 6500 долларов прямо в пути
Можно ли собрать уютный автодом, не имея огромного бюджета и мастерской? Один автолюбитель доказал, что это реально. Он превратил простой прицеп в стильный дом на колесах прямо во время путешествия по США. Узнайте, как ему это удалось и что для этого понадобилось.Читать далее
-
12.12.2025, 15:46
Топ-5 бюджетных кроссоверов 4х4 для российской зимы до 3 млн рублей
Зима близко. Нужен надежный автомобиль. Полный привод стал доступнее. Эксперты назвали пять моделей. Их цена вас приятно удивит. Узнайте, что можно купить.Читать далее
-
12.12.2025, 15:34
Покупка авто у юрлица: как не остаться без машины и денег
Покупка авто с пробегом стала рискованной. Сделки все чаще оспаривают в суде. Даже покупка у фирмы не дает гарантий. Узнайте, как не потерять свои деньги. Проверьте продавца перед сделкой. Это поможет избежать больших проблем.Читать далее
-
12.12.2025, 15:05
Кроссоверы Jaecoo J7 в стиле Range Rover исчезают из автосалонов России
У дилеров заканчиваются особые кроссоверы. Jaecoo J7 в специальной версии почти распродан. Остались последние экземпляры этой модели. Успейте купить автомобиль с уникальным дизайном.Читать далее
-
12.12.2025, 14:54
Автоэксперт объяснил, почему демпинг китайцев не направлен на Lada
Китайские бренды снижают цены на машины. Многие видят в этом угрозу для Lada. Но эксперты считают иначе. Конкуренция идет совсем на другом поле. Узнайте, кто настоящий противник для них. И почему АвтоВАЗ может спать спокойно.Читать далее
-
12.12.2025, 14:23
Импорт автомобилей из ОАЭ в Россию показал взрывной двадцатикратный рост
Российский авторынок переживает новый бум. Поставки машин из ОАЭ бьют рекорды. Спрос на иномарки резко подскочил. Эксперты назвали главную причину ажиотажа. Что будет с ценами на авто дальше?Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 13:41
Omoda S5 исчезла из автосалонов Петербурга: седан больше не найти
В Петербурге больше не найти Omoda S5. Дилеры сняли седан с продажи. В ноябре не зарегистрировано ни одной новой машины. Что происходит с моделью, остается загадкой.Читать далее
-
12.12.2025, 13:23
Skoda раскрыла секреты выбора коробок передач для разных стран
Чешский бренд использует три типа коробок. Каждая имеет свое предназначение. Выбор зависит от климата и трафика. Не все трансмиссии одинаково надежны. Разбираемся в тонкостях выбора авто.Читать далее
