Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Единственная возможность сейчас приобрести надежную и относительно недорогую машину – вторичный рынок. Портал 110KM.RU проанализировал собственную базу объявлений о продаже автомобилей и выяснил, как за год изменились цены трехлетних некогда популярных моделей.
Volkswagen Polo
Лифтбек Volkswagen Polo пришел на смену седану на российском рынке в 2020 году. Сборку новинки организовали на заводе немецкого концерна в Калуге. Автомобиль выгодно отличался от предшественника современным стильным дизайном и более практичным кузовом «лифтбек». Невысокая цена и стоимость владения сочетаются в нем с привлекательной, солидной внешностью и множеством продвинутых опций. Нарекания иногда вызывает лишь качество калужской сборки: скрипы, зазоры, шумоизоляция и работа медиасистемы.
За последний год на вторичном рынке Volkswagen Polo 2020 года подорожал на 24%. До февраля цены стабильно держались на уровне 1,4 – 1,5 млн рублей, весной модель подорожала до 1,8 млн рублей, затем произошел небольшой откат и новый рост уже осенью. Сейчас трехлетний автомобиль стоит порядка 1,8 млн рублей.
Skoda Rapid
Еще один представитель практичного сегмента лифтбеков – чешский Skoda Rapid, который выпускали на одном заводе с Volkswagen Polo. В 2020 году на рынок также вышел автомобиль нового поколения с дизайном в духе старших моделей бренда. Среди достоинств выделяют довольно просторный салон и вместительный багажник, небольшой расход бензина и надежность, а также фирменные фишки Skoda в виде скребка для льда в лючке бензобака или зонтика под пассажирским сиденьем. Минусы – стандартные для машины такого класса: жесткий пластик, простенькие сиденья и умеренная динамика.
За прошедший год подержанные Skoda Rapid подорожали, в среднем, на 33%. До апреля 2023-го цены держались на уровне 1,3 – 1,5 млн рублей, в июне произошел резкий скачок до 1,7 – 1,8 млн рублей.
Hyundai Solaris
В 2020 году в России был представлен рестайлинговый вариант седана второго поколения. Обновления коснулись преимущественно внешнего дизайна и наполнения комплектаций. Автомобиль максимально адаптирован к непростым условиям эксплуатации в России и отличается надежностью всех основных узлов и агрегатов. Уступает предыдущим двум моделям Solaris разве что в объеме багажника. В остальном – отличная, простая и недорогая в обслуживании машина для размеренных ежедневных поездок.
За год подержанные Hyundai Solaris подорожали на 38%. Примерно до мая 2023 года цены на трехлетние седаны колебались на уровне 1,3 – 1,4 млн рублей. Затем, в июне, как и в случае со Skoda Rapid, произошел резкий скачок до 1,6 – 1,8 млн рублей.
Kia Rio
Родственный «Солярису» Kia Rio также пережил «подтяжку лица» в 2020 году. Обновленный автомобиль четвертого поколения получил более спортивный облик, он на реальной динамике это не отразилось. Машину по-прежнему хвалят за надежность, управляемость и стоимость обслуживания, но отмечают спокойный характер, располагающий к размеренной езде, особенно у версий с автоматической коробкой передач.
Прежний бестселлер российского рынка среди иномарок за прошедший год подорожал в 1,5 раза. Если в прошлом ноябре за машину 2020 года просили, в среднем 1,2 млн рублей, то к концу года цены выросли до 1,5 млн рублей, а летом новый виток цен поднялся до уровня 1,8 – 1,9 млн рублей.
Renault Logan
Renault Logan – самый бюджетный автомобиль в нашем списке. Рестайлинговый седан второго поколения дебютировал осенью 2018 года, а также обзавелся кросс-версией Stepway. Любимец таксистов, автомобиль отличался простотой и надежностью конструкции, низкой стоимостью обслуживания и доступной ценой, сопоставимой даже в средних комплектациях с флагманом АвтоВАЗа Lada Vesta. Из минусов – разве что ужасная шумоизоляция.
Именно надежность и доступность запчастей делает сейчас Renault Logan крайне востребованным на вторичном рынке. За год цены взлетели на 78%! Если год назад трехлетний автомобиль стоил, в среднем, 690 тысяч рублей, то затем цены начали расти и, начиная с июня, уже не опускались ниже 1 млн рублей. Последние три месяца Renault Logan 2020 года стоит порядка 1,2 млн рублей, а за 600 с небольшим тысяч рублей можно приобрести разве что 10-летний автомобиль.
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Дилер рассказал, какие машины исчезли из российских автосалонов
Весной 2022 года многие ведущие мировые автопроизводители остановили свои российские предприятия и прекратили поставки новых автомобилей в нашу страну. Дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта, но ассортимент несколько изменился.Читать далее
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В тройном ДТП под Вырой погиб человек
Накануне вечером, 19 октября, на трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием трех автомобилей: Hyundai Solaris, пожарной «ГАЗели» и большегруза Scania.Читать далее
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Сенатор от Татарстана попал в реанимацию после тяжелого ДТП
Утром 19 октября 66-летний член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Емельянов попал в серьезное ДТП на трассе Чистополь – Нижнекамск. Сейчас он в реанимации.Читать далее
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С конвейера сошла последняя Audi TT
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