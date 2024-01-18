Как изменились за год цены на трехлетние автомобили Большой немецкой тройки
Фото: Mercedes-Benz
За весь прошлый год отечественные дилеры сумели продать лишь 9,1 тысячи новых автомобилей BMW (-80%), 6,8 тысячи автомобилей Mercedes-Benz (-87%) и 3,6 тысячи автомобилей Audi (-78%). Место премиальных немецких марок постепенно занимают китайские производители, например, Hongqi, Voyah и Lixiang. Дилеры отказываются от параллельного импорта моделей «Большой немецкой тройки» в пользу официальных поставок из Поднебесной.
Вторичный авторынок остается чуть ли единственной возможностью приобрести премиальный немецкий автомобиль Audi, BMW и Mercedes-Benz. Журнал 110KM.RU изучил статистику по продаже 3-летних машин в собственной базе объявлений и выяснил, как за последний год изменились цены на Audi A6, BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class.
Для чистоты эксперимента будем сравнивать цены автомобилей 2020 года выпуска по состоянию на январь 2023 года с ценами машин 2021 года выпуска в январе 2024 года. Например, год назад 3-летние Audi A6 стоили в среднем в России 3,96 млн рублей. За 12 месяцев их цена выросла на 34% до 5,3 млн рублей.
Гораздо более существенно подорожали 3-летние BMW 5-Series. Если в январе 2023-го они стоили в среднем 4,04 млн рублей, то в январе 2024 года цены выросли на 62% до 6,54 млн рублей.
Абсолютным рекордсменом можно считать Mercedes-Benz E-Class. Год назад за 3-летний автомобиль просили в среднем 3,79 млн рублей. К январю 2024 года средняя цена выросла на 73% и достигла отметки в 6,58 млн рублей.
Практически во всех случаях стабильный рост наблюдался с лета 2023 года. К этому моменту стало окончательно понятно, что в ближайшее время поставки немецких автомобилей не возобновятся, а дилеры успели распродать все официально ввезенные в Россию машины. Одновременно с июня 2023 года курс евро постепенно вырос с 85 до нынешних 100 рублей.
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-
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