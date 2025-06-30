Как изменились за год цены подержанных бюджетных иномарок
Сначала цены подержанных «Логанов», «Поло» и «Солярисов» неумолимо поползли вверх, но изменившаяся в 2024 году экономическая ситуация повлияла и на рынок автомобилей с пробегом. Цены новых машин выросли на фоне ослабления рубля и увеличения утильсбора. Одновременно выросли процентные ставки по автокредитам, что привело к заметному снижению покупательской способности и обвалу продаж новых автомобилей. Рынок подержанных машин также ощутил влияние кризиса. Цены начали снижаться. Портал 110KM.RU проанализировал собственную базу объявлений о продаже автомобилей и выяснил, как за год изменились цены пятилетних некогда популярных моделей.
Volkswagen Polo
Лифтбек Volkswagen Polo стал одной из самых популярных моделей среди российских водителей благодаря современному дизайну, практичному кузову и богатому оснащению. Сборка модели продолжалась на заводе в Калуге вплоть до ухода бренда с рынка весной 2022 года. Машина отличалась стильным внешним видом и хорошим набором опций, хотя качество местной сборки часто вызывало нарекания. Сегодня Polo остается в числе узнаваемых иномарок на вторичном рынке.
Цены на Volkswagen Polo 2020 года выпуска за год снизились на 9%. Если летом 2024 года средняя стоимость составляла 1,62 млн рублей, то к июню 2025-го она упала до 1,47 млн рублей. Это связано с перегревом рынка подержанных иномарок и снижением интереса со стороны покупателей.
Skoda Rapid
Skoda Rapid позиционировался как практичный лифтбек с просторным салоном и экономичным двигателем. Выпускался на том же заводе, что и Volkswagen Polo, и считался одним из наиболее надежных представителей бюджетного сегмента. Модель славилась высокой степенью адаптации к российским условиям, однако интерьер автомобиля оставлял желать лучшего – жесткий пластик и базовая отделка были типичными для класса.
Цена Skoda Rapid 2020 года за прошедший год снизилась на те же 9%. Летом 2024 года средний показатель составлял 1,66 млн рублей, к январю 2025 года он немного вырос, но к июню упал до 1,51 млн рублей.
Hyundai Solaris
Рестайлинговый Hyundai Solaris 2020 года предлагал отличную адаптацию к российским дорогам, надежность и доступное обслуживание. Хотя модель уступала некоторым конкурентам по объему багажника, она оставалась одной из самых популярных в своем классе. Простота конструкции и лояльная цена сделали ее выбором многих автолюбителей.
За год средняя цена на Solaris упала на 15% – с 1,78 млн рублей летом 2024 года до 1,51 млн рублей в июне 2025-го. Такое значительное снижение связано не только с общей стагнацией на рынке, но и с возобновлением сборки модели под именем Solaris HS на бывшем заводе Hyundai в Петербурге.
Kia Rio
Родственный Kia Rio был флагманом своего сегмента, долгое время удерживая титул самой востребованной иномарки в России. После рестайлинга автомобиль получил более современный внешний вид, сохранив при этом надежность и доступную стоимость обслуживания. Несмотря на скромную динамику, Rio оставался востребованным благодаря управляемости и стабильности в повседневной эксплуатации.
Цены на Kia Rio 2020 года за год снизились на 20%. Летом 2024 года средняя стоимость составляла 1,69 млн рублей, к июню 2025 года она упала до 1,36 млн рублей. Причиной, как и в случае с седаном Hyundai, стало возобновление производства модели в Петербурге под новым именем Solaris KRS.
Renault Logan
Renault Logan некогда был самым доступным автомобилем в списке. Этот седан отличался простой конструкцией, низкой стоимостью владения и высокой надежностью. Модель была особенно популярна среди таксистов и владельцев малого бизнеса. Единственным серьезным минусом считалась плохая шумоизоляция.
Цены на Logan 2020 года за год снизились на 13%. Летом 2024 года средняя стоимость составляла 1,2 млн рублей, к июню 2025 года она упала до 1,04 млн рублей, что может быть так же обусловлено снижением платежеспособности потенциальных покупателей.
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В ночь на 26 мая на 169-м километре федеральной трассы «Кола» (Мурманское шоссе) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Аварию спровоцировал лось, неожиданно выскочивший на дорогу.Читать далее
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Лобовое столкновение Volkswagen и Lada в Ростовской области унесло три жизни
В воскресенье, 25 мая, на 82-м километре автодороги «п. Орловский – с. Киевка – с. Ремонтное» в Орловском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Volkswagen Polo и Lada Vesta, в котором погибли три человека.Читать далее
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Ранним утром 20 мая 2024 года жители одного из дворов Новосибирска проснулись от громкого взрыва. Седан Hyundai Solaris взорвался прямо на ходу. Водитель чудом выжил, хотя и получил серьезные ожоги. Как выяснилось, автомобиль был оснащен ГБО и работал в такси.Читать далее
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Смертельный полет: Мотоциклист погиб после жуткого ДТП на МКАД (видео)
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