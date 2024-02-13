Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
Трехлетний автомобиль Lada в хорошей комплектации может стать интересным вариантом, особенно в условиях ограниченного бюджета. Журнал 110km.ru проанализировал собственную базу объявлений и выяснил, как за последний год изменились средние цены пяти популярных моделей АвтоВАЗа: Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel.
Lada Granta
Новый базовый седан Lada Granta стоит сейчас от 700 тысяч рублей. Штатное оснащение здесь очень скромное: функции обогрева и электрорегулировки зеркал, руль с электроусилителем и передние электростеклоподъемники. На вторичном рынке средняя цена трехлетнего автомобиля составляет в феврале 2024 года 954,2 тысячи рублей, что сопоставимо с ценой нового седана «Гранты» в топовой комплектации.
С марта прошлого года средние цены подержанных Lada Granta выросли на 26%. Резкий скачок произошел в мае, накануне летнего сезона, когда многие автолюбители задумываются о покупке новой машины. В дальнейшем средние цены на самую доступную модель АвтоВАЗа колебались от 850 до 950 тысяч рублей.
Lada Vesta
Цены на новые седаны Lada Vesta сейчас стартуют от 1,23 млн рублей, а топовые седаны стоят не менее 1,8 млн рублей. Дорестайлинговые трехлетние экземпляры с подушками безопасности, ABS и ESP сейчас стоят в среднем 1,33 рублей.
В марте 2023 года средняя цена Lada Vesta составляла 1,22 млн рублей. Осенью наблюдался короткий подъем, когда цифры перевалили за отметку в 1,5 млн рублей. Но затем цены вернулись практически к прежнему уровню. Прибавка за год составила всего 9%. Отчасти это можно объяснить невысоким спросом на седаны в прежнем дизайне образца 2015 года.
Lada Largus
В августе 2023 года с конвейера в Тольятти сошли последние серийные экземпляры популярного семейства. Руководство АвтоВАЗа приняло решение перенести сборку Largus в Ижевск. Перезапустить производство обещают во втором квартале 2024 года. Модель по-прежнему присутствует на официальном сайте Lada, но новых машин у дилеров больше не осталось. Единственная возможность купить сейчас Largus – это выбрать подержанный автомобиль на вторичном рынке.
Сейчас трехлетний экземпляр стоит порядка 1,56 млн рублей. За год цены увеличились на 16%. Цифры росли с начала 2023 года и к маю уверенно превысили 1,5 млн рублей. Локальное падение в январе может быть связано с небольшим числом предложений и традиционным отсутствием активности на рынке в первый месяц года.
Lada Niva Legend
Новый классический внедорожник стоит сейчас минимум 830 тысяч рублей. За минувшие 46 лет конструкция «Нивы» не претерпела радикальных изменений. В отличие от цены. Только за последний год цена трехлетнего автомобиля выросла на 37% и достигла 692,6 тысячи рублей.
С марта 2023 года средние цены начали расти и больше ни разу не опускались ниже 830 тысяч рублей. Второй виток зафиксирован в сентябре 2023 года, когда цифры превысили 900 тысяч и начали постепенно приближаться к отметке в 1 млн рублей.
Lada Niva Travel
Внедорожники Niva Travel отличаются более свежим дизайном и более богатым оснащением. Новый автомобиль стоит сейчас не менее 1,2 млн рублей. Примерно в такую же цену обойдется в феврале 2024 года трехлетний экземпляр, который может похвастаться базовыми системами безопасности.
За последние 12 месяцев цифры выросли на 29%. На протяжении всего года цены колебались в районе 1 млн рублей, постепенно сдвигаясь в сторону увеличения. Новый виток начался в декабре 2023 года и к февралю вплотную приблизился к цене нового автомобиля.
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