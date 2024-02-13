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Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым

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13 февраля 2024, 00:08

Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым

АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.
Фото: Lada

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Российский автогигант постепенно восстанавливает оснащение своих автомобилей до уровня трехлетней давности. Например, Lada Vesta уже обзавелась подушками безопасности. Водительская подушка безопасности вернется на Lada Granta только к концу февраля 2024 года, а пассажирская – в марте. Машин с автоматической коробкой передач пока у дилеров тоже нет. Серийная сборка автомобилей Lada Largus возобновится ближе к лету.

Трехлетний автомобиль Lada в хорошей комплектации может стать интересным вариантом, особенно в условиях ограниченного бюджета. Журнал 110km.ru проанализировал собственную базу объявлений и выяснил, как за последний год изменились средние цены пяти популярных моделей АвтоВАЗа: Granta, Vesta, Largus, Niva Legend и Niva Travel.

Lada Granta

Фото: Lada

Новый базовый седан Lada Granta стоит сейчас от 700 тысяч рублей. Штатное оснащение здесь очень скромное: функции обогрева и электрорегулировки зеркал, руль с электроусилителем и передние электростеклоподъемники. На вторичном рынке средняя цена трехлетнего автомобиля составляет в феврале 2024 года 954,2 тысячи рублей, что сопоставимо с ценой нового седана «Гранты» в топовой комплектации.

Фото: 110km.ru

С марта прошлого года средние цены подержанных Lada Granta выросли на 26%. Резкий скачок произошел в мае, накануне летнего сезона, когда многие автолюбители задумываются о покупке новой машины. В дальнейшем средние цены на самую доступную модель АвтоВАЗа колебались от 850 до 950 тысяч рублей.

Lada Vesta

Фото: Lada

Цены на новые седаны Lada Vesta сейчас стартуют от 1,23 млн рублей, а топовые седаны стоят не менее 1,8 млн рублей. Дорестайлинговые трехлетние экземпляры с подушками безопасности, ABS и ESP сейчас стоят в среднем 1,33 рублей.

Фото: 110km.ru

В марте 2023 года средняя цена Lada Vesta составляла 1,22 млн рублей. Осенью наблюдался короткий подъем, когда цифры перевалили за отметку в 1,5 млн рублей. Но затем цены вернулись практически к прежнему уровню. Прибавка за год составила всего 9%. Отчасти это можно объяснить невысоким спросом на седаны в прежнем дизайне образца 2015 года.

Lada Largus

Фото: Lada

В августе 2023 года с конвейера в Тольятти сошли последние серийные экземпляры популярного семейства. Руководство АвтоВАЗа приняло решение перенести сборку Largus в Ижевск. Перезапустить производство обещают во втором квартале 2024 года. Модель по-прежнему присутствует на официальном сайте Lada, но новых машин у дилеров больше не осталось. Единственная возможность купить сейчас Largus – это выбрать подержанный автомобиль на вторичном рынке.

Фото: 110km.ru

Сейчас трехлетний экземпляр стоит порядка 1,56 млн рублей. За год цены увеличились на 16%. Цифры росли с начала 2023 года и к маю уверенно превысили 1,5 млн рублей. Локальное падение в январе может быть связано с небольшим числом предложений и традиционным отсутствием активности на рынке в первый месяц года.

Lada Niva Legend

Фото: Lada

Новый классический внедорожник стоит сейчас минимум 830 тысяч рублей. За минувшие 46 лет конструкция «Нивы» не претерпела радикальных изменений. В отличие от цены. Только за последний год цена трехлетнего автомобиля выросла на 37% и достигла 692,6 тысячи рублей.

Фото: 110km.ru

С марта 2023 года средние цены начали расти и больше ни разу не опускались ниже 830 тысяч рублей. Второй виток зафиксирован в сентябре 2023 года, когда цифры превысили 900 тысяч и начали постепенно приближаться к отметке в 1 млн рублей.

Lada Niva Travel

Фото: Lada

Внедорожники Niva Travel отличаются более свежим дизайном и более богатым оснащением. Новый автомобиль стоит сейчас не менее 1,2 млн рублей. Примерно в такую же цену обойдется в феврале 2024 года трехлетний экземпляр, который может похвастаться базовыми системами безопасности.

Фото: 110km.ru

За последние 12 месяцев цифры выросли на 29%. На протяжении всего года цены колебались в районе 1 млн рублей, постепенно сдвигаясь в сторону увеличения. Новый виток начался в декабре 2023 года и к февралю вплотную приблизился к цене нового автомобиля.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р), ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р), ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р), ВАЗ (Lada) Niva Legend, ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
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Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
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