Как по запаху и виду понять, что топливо испортит двигатель и как автомобиль сам подсказывает, что бензин был плохим

29 июля 2026, 11:41
Как изменилось качество бензина на АЗС России за последние годы
Как изменилось качество бензина на АЗС России за последние годы
Проблема некачественного бензина на российских заправках постепенно теряет актуальность, но полностью исчезнуть не спешит. По данным Росстандарта, доля некачественного топлива снизилась почти в пять раз, однако отдельные регионы все еще сталкиваются с нарушениями. Почему важно уметь отличать плохой бензин и какие признаки должны насторожить водителя - разбираемся вместе с экспертом.
В последние годы ситуация с качеством бензина на российских автозаправках заметно улучшилась. По данным Росстандарта, если еще несколько лет назад доля некачественного топлива составляла около 20%, то сейчас этот показатель снизился до 3,5-4%. Однако полностью избавиться от нарушений пока не удалось - в некоторых регионах по-прежнему фиксируются случаи продажи топлива, не соответствующего стандартам.
Эксперты подчеркивают: несмотря на положительную динамику, водителям важно уметь самостоятельно определять признаки некачественного бензина. Как рассказала 110km.ru кандидат технических наук, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Анна Чучалина, качество топлива напрямую влияет на ресурс двигателя и безопасность эксплуатации автомобиля.
Ключевые параметры, по которым оценивается бензин, закреплены в ГОСТ 32513-2013. Среди них - октановое число, фракционный состав и устойчивость к окислению. Октановое число указывает на способность топлива противостоять детонации: если залить бензин с более низким октаном, чем рекомендовано производителем, двигатель начнет работать с перебоями, появится стук, а детали будут изнашиваться быстрее. При этом использование топлива с более высоким октановым числом, чем требуется, не вредит мотору, но и не приносит ощутимой пользы.
Фракционный состав определяет, насколько равномерно испаряются компоненты бензина. Слишком легкие фракции могут испаряться еще до попадания в цилиндры, снижая эффективность работы двигателя, а тяжелые - приводить к образованию нагара и ускоренному износу поршней. Устойчивость к окислению важна для хранения: если в топливе недостаточно антиоксидантов, оно темнеет, густеет и образует смолистые отложения, которые забивают форсунки и клапаны.
Определить качество бензина на глаз непросто, но есть несколько признаков, которые должны насторожить. Запах тухлых яиц свидетельствует о переизбытке серы - такое топливо разрушает катализатор и датчики. Аромат ацетона или растворителя может указывать на наличие дешевых спиртов или вредных добавок, разрушающих резиновые элементы топливной системы. Визуально качественный бензин всегда прозрачен, без осадка и взвесей. Цвет значения не имеет, но наличие хлопьев, расслоения или темного осадка - явный сигнал отказаться от заправки.
Автомобиль сам может «подсказать» о проблемах с топливом. Если после заправки возникают трудности с запуском, двигатель работает нестабильно, слышен металлический стук или расход топлива увеличился без видимых причин - это может быть связано с низким качеством бензина. В таких случаях специалисты советуют не рисковать: при выраженных симптомах лучше остановить двигатель и обратиться в сервис, чтобы избежать серьезных поломок.
В качестве дополнительной меры эксперты рекомендуют при малейших подозрениях на некачественное топливо заправляться только на проверенных станциях, а при необходимости - разбавлять плохой бензин качественным с более высоким октановым числом. После подобных случаев желательно заменить топливный фильтр и проверить состояние свечей зажигания. По данным Росстандарта, регулярные проверки и ужесточение контроля позволили существенно снизить количество нарушений, однако внимательность водителей остается важнейшим фактором безопасности.
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