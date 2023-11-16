Как изменился экспорт автомобилей из Японии и что сейчас покупают россияне

Ранее мы писали В России появились новые кроссоверы Suzuki за 1,3 млн рублей Один из дилеров в Ростовской области привез в Россию несколько миниатюрных и недорогих кроссоверов Suzuki ... Читать далее

Японский Минфин опубликовал данные по товарообороту с Россией за октябрь 2023 года. Экспорт легковых автомобилей в нашу страну снизился на 47%, а общий объем товарооборота – на 48%. Кроме того, Япония сократила экспорт в Россию запчастей и комплектующих для транспортных средств на 39%, пишет ТАСС . Помимо автомобилей, под экспортные ограничения подпали около 750 наименований товаров, включая шины для большегрузных машин, автокресла и автозамки.

Между тем, журналисты «Известий» выяснили, что поток подержанных автомобилей из Японии снова начал расти. Но если раньше львиная доля ввозимых машин приходилась на большие седаны, кроссоверы и минивэны, то теперь их место заняли компактные машины: небольшие седаны, кроссоверы и компактвэны с объемом двигателя от 1,5 до 1,9 литра. Таких машин много в линейках ведущих японских производителей: Suzuki, Honda, Toyota и Nissan. Место попавших под санкции более крупных моделей займут китайские автомобили.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах