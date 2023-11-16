Как изменился экспорт автомобилей из Японии и что сейчас покупают россияне
Между тем, журналисты «Известий» выяснили, что поток подержанных автомобилей из Японии снова начал расти. Но если раньше львиная доля ввозимых машин приходилась на большие седаны, кроссоверы и минивэны, то теперь их место заняли компактные машины: небольшие седаны, кроссоверы и компактвэны с объемом двигателя от 1,5 до 1,9 литра. Таких машин много в линейках ведущих японских производителей: Suzuki, Honda, Toyota и Nissan. Место попавших под санкции более крупных моделей займут китайские автомобили.
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16.11.2023, 07:47
Первый автомобиль Xiaomi: смартфон на четырех колесах мощностью 673 л.с.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фотографии автомобиля, созданного технологическим автогигантом Xiaomi. Новый электрокар Xiaomi SU7 сможет составить достойную конкуренцию Tesla Model 3.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
16.11.2023, 00:06
Крупные российские дилеры отказываются от параллельного импорта
Сразу два крупных дилерских холдинга объявили о прекращении поставок новых автомобилей премиальных европейских марок по схеме параллельного импорта. Вместо этого они сосредоточатся на импорте китайских электрокаров и гибридов.Читать далее
-
15.11.2023, 22:15
BMW завершила производство ДВС в Германии: теперь только электрокары
На заводе BMW в Мюнхене собрали последний двигатель внутреннего сгорания. Последний экземпляр V-образной «восьмерки» выпустили еще 10 ноября. Некогда мощный завод по производству двигателей переоборудуют под сборку электрокаров.Читать далее
-
15.11.2023, 15:02
В России стартовали продажи нового кроссовера за 2,5 млн рублей
Китайская марка Livan объявила о начале продаж в России нового кроссовера Livan X6Pro. Автомобиль предложат с двумя турбомоторами на выбор и в трех уровнях оснащения.Читать далее
-
15.11.2023, 13:33
Главные признаки, что пора срочно продавать автомобиль
Эксперт авторитейла рассказал, какие ключевые признаки указывают на необходимость срочной продажи автомобиля. Все они связаны с неудовлетворительным техническим состоянием автомобиля.Читать далее
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