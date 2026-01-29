Вышло исследование: какие массовые авто стали роскошью в России из-за повышения утильсбора

29 января 2026, 11:32
Как изменился параллельный импорт авто после новых правил утильсбора
Как изменился параллельный импорт авто после новых правил утильсбора
Эксперты отмечают, что новые правила расчета утильсбора уже меняют структуру параллельного импорта автомобилей. Какие модели теряют популярность, а какие, напротив, становятся востребованнее - подробности в материале.
Введение обновленных правил расчета утилизационного сбора в 2026 году уже заметно отразилось на рынке параллельного импорта автомобилей. Как сообщает «АВТОСТАТ», эксперты отрасли фиксируют сдвиги в структуре поставок: одни модели стремительно теряют позиции, другие, напротив, становятся более привлекательными для покупателей и дилеров.
Дмитрий Паршенцев, отвечающий за продажи новых автомобилей в компании MAJOR, отмечает, что из ассортимента параллельного импорта постепенно исчезают массовые автомобили с мощностью свыше 160 л.с. В первую очередь это касается таких популярных моделей, как Geely Monjaro, а также ряда схожих по характеристикам китайских кроссоверов. Причина - резкое увеличение финансовой нагрузки из-за нового утильсбора, что делает поставки этих машин экономически невыгодными.
Особенно ощутимо изменения затронули сегмент китайских премиальных электромобилей и гибридов. Модели Lixiang, Zeekr и Lynk & Co, которые еще недавно активно завозились в Россию, теперь сталкиваются с двойным давлением: не только выросший утильсбор, но и дополнительные ограничения со стороны китайских производителей. В результате, как подчеркивают эксперты, экономика поставок таких авто становится все менее устойчивой, а интерес к ним заметно снижается.
Марина Занаревская, коммерческий директор «Матологистикс Плюс», подтверждает: новые правила особенно болезненны для Geely Monjaro с бензиновым двигателем, который был одним из лидеров по популярности среди российских покупателей. Снижение интереса наблюдается и к моделям Zeekr и Li Auto, которые ранее считались перспективными на рынке параллельного импорта.
Однако на фоне этих изменений растет спрос на автомобили из Китая с атмосферными моторами. В качестве примера эксперты приводят Mazda CX-5 с двигателем на 155 л.с. - такие машины становятся более привлекательными для импортеров и покупателей, поскольку их стоимость после уплаты утильсбора остается в разумных пределах.
Николай Иванов, руководитель департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ», считает, что в среднем и премиальном сегментах покупатели по-прежнему готовы приобретать желаемые модели, несмотря на подорожание. По его словам, если, например, BMW X3 подорожает на 700 тысяч рублей, это не остановит тех, кто изначально планировал покупку именно этой машины. Для таких клиентов важнее получить нужную комплектацию и бренд, чем экономить на утильсборе.
По информации «АВТОСТАТ», новые правила уже привели к заметному изменению структуры поставок: массовые и премиальные модели с мощными моторами уступают место более доступным и экономичным вариантам. Импортеры вынуждены пересматривать свои стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.
В последние годы компания Geely стала одним из лидеров по поставкам автомобилей в Россию, предлагая широкий выбор моделей от бюджетных до премиальных. Geely Monjaro, например, быстро завоевал популярность благодаря сочетанию мощности, оснащения и доступной цены, однако новые экономические условия вынуждают импортеров пересматривать свои приоритеты.
В целом, ситуация на рынке параллельного импорта автомобилей в России остается напряженной. Новые правила утильсбора уже изменили привычный баланс между моделями и брендами, а дилеры и покупатели вынуждены адаптироваться к новым реалиям. Эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы структура импорта продолжит меняться, а спрос сместится в сторону более доступных и простых по конструкции автомобилей.
Похожие материалы Джили, Зикр, Лисян, Мазда, БМВ
-
29.01.2026, 20:29
Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге
Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.Читать далее
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:21
Легендарный Lincoln Continental Mark V 1978 года с минимальным пробегом ищет нового владельца
Уникальный Lincoln Continental Mark V 1978 года с чистым титулом из Нью-Йорка и заявленным пробегом всего 18 200 миль вновь появился на рынке. Почему такие автомобили становятся объектом охоты коллекционеров и что стоит знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 19:17
Импортировать авто из Китая или купить у дилера: где реальная выгода для россиян
Рынок китайских автомобилей в России переживает бум, но дилемма между самостоятельным ввозом и покупкой у дилера становится все острее. Разбираемся, где скрыты подводные камни, и почему разница в цене и оснащении может быть критичной.Читать далее
-
29.01.2026, 18:56
ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент
ФАС изучила сделки Whoosh и МТС Юрент. Ведомство опасается последствий для конкуренции. Возможны перемены для клиентов сервисов. Окончательное решение еще не принято.Читать далее
-
29.01.2026, 18:47
Lamborghini Abiura: виртуальный взгляд на будущее GT-класса от итальянского дизайнера
Lamborghini Abiura - неофициальная концепция GT-купе, созданная итальянским дизайнером Лукой Серафини. Модель вдохновлена легендарной Miura и демонстрирует альтернативный подход к стилю Lamborghini, противопоставляя плавные формы современной агрессии. Разбираемся, почему такие проекты вызывают интерес и что они говорят о будущем марки.Читать далее
-
29.01.2026, 18:27
Mercedes-AMG E 53 с гибридом и 24-дюймовыми дисками Forgiato: неожиданный тюнинг
Гибридный Mercedes-AMG E 53 4Matic удивил автолюбителей необычным сочетанием немецкой динамики и американского стиля. Установка 24-дюймовых дисков Forgiato полностью изменила характер бизнес-седана, вызвав споры среди экспертов.Читать далее
Похожие материалы Джили, Зикр, Лисян, Мазда, БМВ
-
29.01.2026, 20:29
Haval Jolion после 100 000 км: что происходит с кроссовером на большом пробеге
Haval Jolion с пробегом свыше 100 000 км - редкий случай на российском рынке. В материале - честный разбор всех плюсов и минусов, неожиданные поломки, стоимость обслуживания и детали, которые могут удивить владельцев.Читать далее
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:48
БелАЗ 7520: советский карьерный самосвал, который изменил мировой автопром
В 1975 году в СССР появился карьерный самосвал, который не только поразил своими размерами, но и задал новые стандарты для всей отрасли. Почему БелАЗ 7520 до сих пор вызывает уважение у специалистов и чем он удивил мировых конкурентов - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:21
Легендарный Lincoln Continental Mark V 1978 года с минимальным пробегом ищет нового владельца
Уникальный Lincoln Continental Mark V 1978 года с чистым титулом из Нью-Йорка и заявленным пробегом всего 18 200 миль вновь появился на рынке. Почему такие автомобили становятся объектом охоты коллекционеров и что стоит знать перед покупкой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 19:17
Импортировать авто из Китая или купить у дилера: где реальная выгода для россиян
Рынок китайских автомобилей в России переживает бум, но дилемма между самостоятельным ввозом и покупкой у дилера становится все острее. Разбираемся, где скрыты подводные камни, и почему разница в цене и оснащении может быть критичной.Читать далее
-
29.01.2026, 18:56
ФАС выявила угрозу монополии на рынке проката самокатов из-за сделок Whoosh и МТС Юрент
ФАС изучила сделки Whoosh и МТС Юрент. Ведомство опасается последствий для конкуренции. Возможны перемены для клиентов сервисов. Окончательное решение еще не принято.Читать далее
-
29.01.2026, 18:47
Lamborghini Abiura: виртуальный взгляд на будущее GT-класса от итальянского дизайнера
Lamborghini Abiura - неофициальная концепция GT-купе, созданная итальянским дизайнером Лукой Серафини. Модель вдохновлена легендарной Miura и демонстрирует альтернативный подход к стилю Lamborghini, противопоставляя плавные формы современной агрессии. Разбираемся, почему такие проекты вызывают интерес и что они говорят о будущем марки.Читать далее
-
29.01.2026, 18:27
Mercedes-AMG E 53 с гибридом и 24-дюймовыми дисками Forgiato: неожиданный тюнинг
Гибридный Mercedes-AMG E 53 4Matic удивил автолюбителей необычным сочетанием немецкой динамики и американского стиля. Установка 24-дюймовых дисков Forgiato полностью изменила характер бизнес-седана, вызвав споры среди экспертов.Читать далее