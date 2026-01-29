Вышло исследование: какие массовые авто стали роскошью в России из-за повышения утильсбора

Как изменился параллельный импорт авто после новых правил утильсбора

Эксперты отмечают, что новые правила расчета утильсбора уже меняют структуру параллельного импорта автомобилей. Какие модели теряют популярность, а какие, напротив, становятся востребованнее - подробности в материале.

Эксперты отмечают, что новые правила расчета утильсбора уже меняют структуру параллельного импорта автомобилей. Какие модели теряют популярность, а какие, напротив, становятся востребованнее - подробности в материале.

Введение обновленных правил расчета утилизационного сбора в 2026 году уже заметно отразилось на рынке параллельного импорта автомобилей. Как сообщает «АВТОСТАТ», эксперты отрасли фиксируют сдвиги в структуре поставок: одни модели стремительно теряют позиции, другие, напротив, становятся более привлекательными для покупателей и дилеров.

Дмитрий Паршенцев, отвечающий за продажи новых автомобилей в компании MAJOR, отмечает, что из ассортимента параллельного импорта постепенно исчезают массовые автомобили с мощностью свыше 160 л.с. В первую очередь это касается таких популярных моделей, как Geely Monjaro, а также ряда схожих по характеристикам китайских кроссоверов. Причина - резкое увеличение финансовой нагрузки из-за нового утильсбора, что делает поставки этих машин экономически невыгодными.

Особенно ощутимо изменения затронули сегмент китайских премиальных электромобилей и гибридов. Модели Lixiang, Zeekr и Lynk & Co, которые еще недавно активно завозились в Россию, теперь сталкиваются с двойным давлением: не только выросший утильсбор, но и дополнительные ограничения со стороны китайских производителей. В результате, как подчеркивают эксперты, экономика поставок таких авто становится все менее устойчивой, а интерес к ним заметно снижается.

Марина Занаревская, коммерческий директор «Матологистикс Плюс», подтверждает: новые правила особенно болезненны для Geely Monjaro с бензиновым двигателем, который был одним из лидеров по популярности среди российских покупателей. Снижение интереса наблюдается и к моделям Zeekr и Li Auto, которые ранее считались перспективными на рынке параллельного импорта.

Однако на фоне этих изменений растет спрос на автомобили из Китая с атмосферными моторами. В качестве примера эксперты приводят Mazda CX-5 с двигателем на 155 л.с. - такие машины становятся более привлекательными для импортеров и покупателей, поскольку их стоимость после уплаты утильсбора остается в разумных пределах.

Николай Иванов, руководитель департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ», считает, что в среднем и премиальном сегментах покупатели по-прежнему готовы приобретать желаемые модели, несмотря на подорожание. По его словам, если, например, BMW X3 подорожает на 700 тысяч рублей, это не остановит тех, кто изначально планировал покупку именно этой машины. Для таких клиентов важнее получить нужную комплектацию и бренд, чем экономить на утильсборе.

По информации «АВТОСТАТ», новые правила уже привели к заметному изменению структуры поставок: массовые и премиальные модели с мощными моторами уступают место более доступным и экономичным вариантам. Импортеры вынуждены пересматривать свои стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке.

В последние годы компания Geely стала одним из лидеров по поставкам автомобилей в Россию, предлагая широкий выбор моделей от бюджетных до премиальных. Geely Monjaro, например, быстро завоевал популярность благодаря сочетанию мощности, оснащения и доступной цены, однако новые экономические условия вынуждают импортеров пересматривать свои приоритеты.

В целом, ситуация на рынке параллельного импорта автомобилей в России остается напряженной. Новые правила утильсбора уже изменили привычный баланс между моделями и брендами, а дилеры и покупатели вынуждены адаптироваться к новым реалиям. Эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы структура импорта продолжит меняться, а спрос сместится в сторону более доступных и простых по конструкции автомобилей.