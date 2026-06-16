Россияне снова берут машины из Беларуси потому что выгодно и просто

16 июня 2026, 11:21
Как изменился рынок авто в Беларуси: россияне скупают проходные машины, а Европа теряет позиции
Как изменился рынок авто в Беларуси: россияне скупают проходные машины, а Европа теряет позиции
На авторынке «Малиновка» в Минске заметно сместились акценты: россияне активно вывозят проходные авто, корейские модели становятся популярнее, а европейские теряют спрос из-за курса. Почему это важно сейчас, какие машины исчезают с рынка и что выбирают белорусы - разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей ситуация на белорусском рынке автомобилей сейчас особенно интересна: спрос на проходные машины резко вырос, а привычные схемы покупки и вывоза авто меняются буквально на глазах. Это напрямую влияет на доступность популярных моделей и формирует новые правила игры для всех, кто планирует обновить свой автопарк.
На будничном авторынке «Малиновка» нет привычной суеты, но продавцы уверяют - сделки идут, и структура спроса заметно изменилась, выяснили журналисты abw.by. Главная тенденция лета 2026 года: россияне возвращаются за проходными автомобилями, которые можно без лишних хлопот поставить на учет в РФ. Такие машины, простоявшие на белорусском учете больше года, становятся настоящим дефицитом - их активно вывозят, а найти подходящий вариант становится все сложнее.
Покупатели из России не ограничиваются только свежими моделями - востребованы любые авто, если они соответствуют требованиям российского законодательства. Многие приезжают не за конкретной машиной, а подбирают варианты под заказ прямо на месте. Одни тщательно проверяют документы и историю, другие ориентируются только на формальные критерии проходного авто. В результате отдельные модели, которые еще недавно были в избытке, теперь приходится буквально вылавливать: например, Peugeot 3008 с автоматом среди проходных на РФ уже днем с огнем не сыскать.
Европейские автомобили по-прежнему занимают значительную часть рынка: Volkswagen, Peugeot, Renault, Citroёn, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Volvo - выбор огромный, есть как бюджетные варианты до $10 тысяч, так и свежие кроссоверы и премиум-сегмент за $30-40 тысяч. Однако курс евро сделал европейские машины менее привлекательными: пригнать авто из Европы теперь не так выгодно, а разница в цене часто не оправдывает ожиданий покупателей. Это заставляет многих смотреть в сторону других направлений.
Корейские автомобили заметно прибавили в популярности. Продавцы отмечают, что интерес к ним растет, а предложений становится больше. На рынке можно встретить не только Kia и Hyundai, но и европейские модели, ввезенные из Кореи, а также дизельные варианты с небольшими пробегами и богатыми комплектациями. По словам менеджеров, многие покупатели теперь сравнивают европейские и корейские машины и все чаще выбирают вторые - по цене и оснащению они выглядят привлекательнее.
Китайские бренды тоже укрепляют позиции. На рынке встречаются как новые, так и почти новые авто, привезенные по неофициальным каналам. Особенно быстро расходятся Geely и Changan - эти марки редко задерживаются на площадке. Встречаются и другие китайские бренды, а также европейские модели, ввезенные из Китая, но спрос на них ниже. Электромобили остаются редкостью: квоты на них быстро заканчиваются, и на «Малиновке» такие машины - скорее исключение.
Американских автомобилей стало заметно меньше. Еще недавно авто из США были одними из самых заметных на рынке, но теперь их доля резко сократилась. Причина проста: россияне, которые раньше активно выкупали свежепригнанные машины из Штатов, теперь вынуждены ждать год, чтобы оформить их на себя. Это невыгодно, и продавцы переключились на другие направления - Китай и Корею. В Беларуси спрос на американские авто не такой высокий, поэтому объемы закупок упали.
Что касается белорусских покупателей, они чаще всего выбирают доступные варианты, нередко оформляя кредит. Основной интерес - машины до $15 тысяч. В более дорогом сегменте популярны компактные кроссоверы, универсалы и семейные авто. Покупатели все чаще сравнивают между собой европейские, корейские и китайские модели, выбирая не бренд, а оптимальное сочетание цены, возраста, пробега и комплектации.
Движение на рынке есть, но ажиотажа не наблюдается: люди приезжают, осматривают, работают подборщики. Рынок не стоит на месте, но и бурного роста нет. Интересно, что похожие процессы происходят и в других сегментах: например, коммерческие авто тоже меняют структуру спроса, как недавно отмечалось в материале о новых фургонах для полиции Перми - подробности о запуске новых моделей показывают, как быстро меняются предпочтения покупателей.
В целом, «Малиновка» сегодня отражает главные тренды белорусского авторынка: если раньше выбор стоял между Европой и США, то теперь на первый план выходят машины из Кореи и Китая. Это связано не только с курсом валют, но и с изменением логистики, спроса и доступности отдельных моделей. Для россиян и белорусов это значит, что привычные схемы покупки авто уже не работают, а новые правила требуют внимательности и быстрой реакции. Важно помнить: рынок меняется, и те, кто следит за тенденциями, получают лучшие предложения.
Похожие материалы Фольксваген, Пежо, Рено, БМВ, Мерседес, Джили, Чинган, Киа, Хендай, Опель, Ситроен, Вольво
-
16.06.2026, 15:23
Патрульные машины ГАИ оснастили новыми камерами: что изменится для водителей
В МВД внедрили новые камеры в патрульные автомобили ГАИ, которые способны фиксировать нарушения ПДД прямо во время движения. Теперь техника не только выявляет нарушения, но и мгновенно определяет номера машин, находящихся в розыске. Почему это важно для всех водителей и какие перемены ждут на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 15:09
В Улан-Удэ начались торги за 20-летний Bentley Flying Spur
В Улан-Удэ появился шанс купить Bentley Flying Spur 2007 года с мотором W12 и полным приводом. Мало кто знает, что такие авто встречаются на рынке крайне редко, а техническое состояние и комплектация могут удивить даже опытных водителей. Что важно учесть при покупке и почему предложение вызывает интерес - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 13:44
Российские АЗС продают устаревший бензин: чем это грозит современным авто
Водители не всегда знают, что заливают в бак. Качество топлива влияет на состояние двигателя. Эксперты предупреждают о рисках для современных машин. Проверьте, как обезопасить свой автомобиль.Читать далее
-
16.06.2026, 13:11
Geely Galaxy Cruiser 700: раскрыты новые детали о флагманском внедорожнике
Geely раскрыла свежие подробности о внедорожнике Galaxy Cruiser 700, который может изменить представление о гибридных SUV. Модель удивляет сочетанием мощности и массы, а также необычным ретро-дизайном. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на эту новинку, и какие конкуренты уже готовятся к соперничеству - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 12:43
АвтоВАЗ увеличил локализацию Lada до 96%: какие детали теперь производят в России
АвтоВАЗ за четыре года смог локализовать почти две тысячи компонентов для Lada, что напрямую влияет на стоимость и доступность машин. Мало кто знает, но этот шаг может изменить рынок и снизить зависимость от импорта. Какие детали теперь делают в России, что это значит для покупателей и почему именно сейчас локализация стала ключевым трендом - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.06.2026, 12:32
Временные лимиты на топливо: что происходит на АЗС «Татнефть» в регионах России
Российские водители столкнулись с неожиданными ограничениями на заправках «Татнефть». Теперь на одну машину выдают строго определенное количество топлива, а причины и сроки снятия лимитов пока неизвестны. Какие нормы действуют и что делать тем, кто привык заправляться впрок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что ограничения затронули не только легковые авто, но и грузовики.Читать далее
-
16.06.2026, 11:56
Jetta VS7: реальные проблемы после 66 000 км и нюансы эксплуатации в России
Jetta VS7 - кроссовер с немецкими корнями, но китайской сборкой, который прошел 66 000 км по российским дорогам. Владелец делится опытом, рассказывает о доработках, сервисных расходах и реальных проблемах, с которыми столкнулся за два года. Почему этот автомобиль вызывает споры и на что стоит обратить внимание при покупке - в материале.Читать далее
-
16.06.2026, 11:47
Турбированные моторы: почему обслуживание дороже и ресурс меньше, чем у атмосферных
Турбированные двигатели все чаще встречаются в новых авто, но их обслуживание требует особого подхода. Почему владельцы сталкиваются с увеличением расходов и как избежать неожиданных поломок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 11:40
Сколько реально стоит содержание Haval F7x в Москве за 5 лет эксплуатации
Эксперты подсчитали, во сколько обойдется владение Haval F7x в столице за пять лет. В расчетах учтены страховки, налоги, топливо и обслуживание. Эти данные помогут оценить, насколько оправдана покупка популярного китайского кроссовера в современных условиях.Читать далее
-
16.06.2026, 11:38
АвтоВАЗ увеличил скидки на Ладу Ларгус и Лада Аура: подробности июньских акций
АвтоВАЗ неожиданно расширил программу скидок на популярные модели «Лады» прошлых лет выпуска. Теперь базовые версии и кросс-исполнения Ларгус, а также седаны Лада Аура доступны по сниженным ценам. Какие условия действуют, кто может получить дополнительную выгоду и почему это предложение актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Фольксваген, Пежо, Рено, БМВ, Мерседес, Джили, Чинган, Киа, Хендай, Опель, Ситроен, Вольво
-
16.06.2026, 15:23
Патрульные машины ГАИ оснастили новыми камерами: что изменится для водителей
В МВД внедрили новые камеры в патрульные автомобили ГАИ, которые способны фиксировать нарушения ПДД прямо во время движения. Теперь техника не только выявляет нарушения, но и мгновенно определяет номера машин, находящихся в розыске. Почему это важно для всех водителей и какие перемены ждут на дорогах - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 15:09
В Улан-Удэ начались торги за 20-летний Bentley Flying Spur
В Улан-Удэ появился шанс купить Bentley Flying Spur 2007 года с мотором W12 и полным приводом. Мало кто знает, что такие авто встречаются на рынке крайне редко, а техническое состояние и комплектация могут удивить даже опытных водителей. Что важно учесть при покупке и почему предложение вызывает интерес - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 13:44
Российские АЗС продают устаревший бензин: чем это грозит современным авто
Водители не всегда знают, что заливают в бак. Качество топлива влияет на состояние двигателя. Эксперты предупреждают о рисках для современных машин. Проверьте, как обезопасить свой автомобиль.Читать далее
-
16.06.2026, 13:11
Geely Galaxy Cruiser 700: раскрыты новые детали о флагманском внедорожнике
Geely раскрыла свежие подробности о внедорожнике Galaxy Cruiser 700, который может изменить представление о гибридных SUV. Модель удивляет сочетанием мощности и массы, а также необычным ретро-дизайном. Почему именно сейчас стоит обратить внимание на эту новинку, и какие конкуренты уже готовятся к соперничеству - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 12:43
АвтоВАЗ увеличил локализацию Lada до 96%: какие детали теперь производят в России
АвтоВАЗ за четыре года смог локализовать почти две тысячи компонентов для Lada, что напрямую влияет на стоимость и доступность машин. Мало кто знает, но этот шаг может изменить рынок и снизить зависимость от импорта. Какие детали теперь делают в России, что это значит для покупателей и почему именно сейчас локализация стала ключевым трендом - разбираемся подробно.Читать далее
-
16.06.2026, 12:32
Временные лимиты на топливо: что происходит на АЗС «Татнефть» в регионах России
Российские водители столкнулись с неожиданными ограничениями на заправках «Татнефть». Теперь на одну машину выдают строго определенное количество топлива, а причины и сроки снятия лимитов пока неизвестны. Какие нормы действуют и что делать тем, кто привык заправляться впрок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что ограничения затронули не только легковые авто, но и грузовики.Читать далее
-
16.06.2026, 11:56
Jetta VS7: реальные проблемы после 66 000 км и нюансы эксплуатации в России
Jetta VS7 - кроссовер с немецкими корнями, но китайской сборкой, который прошел 66 000 км по российским дорогам. Владелец делится опытом, рассказывает о доработках, сервисных расходах и реальных проблемах, с которыми столкнулся за два года. Почему этот автомобиль вызывает споры и на что стоит обратить внимание при покупке - в материале.Читать далее
-
16.06.2026, 11:47
Турбированные моторы: почему обслуживание дороже и ресурс меньше, чем у атмосферных
Турбированные двигатели все чаще встречаются в новых авто, но их обслуживание требует особого подхода. Почему владельцы сталкиваются с увеличением расходов и как избежать неожиданных поломок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.06.2026, 11:40
Сколько реально стоит содержание Haval F7x в Москве за 5 лет эксплуатации
Эксперты подсчитали, во сколько обойдется владение Haval F7x в столице за пять лет. В расчетах учтены страховки, налоги, топливо и обслуживание. Эти данные помогут оценить, насколько оправдана покупка популярного китайского кроссовера в современных условиях.Читать далее
-
16.06.2026, 11:38
АвтоВАЗ увеличил скидки на Ладу Ларгус и Лада Аура: подробности июньских акций
АвтоВАЗ неожиданно расширил программу скидок на популярные модели «Лады» прошлых лет выпуска. Теперь базовые версии и кросс-исполнения Ларгус, а также седаны Лада Аура доступны по сниженным ценам. Какие условия действуют, кто может получить дополнительную выгоду и почему это предложение актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее