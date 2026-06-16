Россияне снова берут машины из Беларуси потому что выгодно и просто

Как изменился рынок авто в Беларуси: россияне скупают проходные машины, а Европа теряет позиции

На авторынке «Малиновка» в Минске заметно сместились акценты: россияне активно вывозят проходные авто, корейские модели становятся популярнее, а европейские теряют спрос из-за курса. Почему это важно сейчас, какие машины исчезают с рынка и что выбирают белорусы - разбираемся подробно.

На авторынке «Малиновка» в Минске заметно сместились акценты: россияне активно вывозят проходные авто, корейские модели становятся популярнее, а европейские теряют спрос из-за курса. Почему это важно сейчас, какие машины исчезают с рынка и что выбирают белорусы - разбираемся подробно.

Для российских автолюбителей ситуация на белорусском рынке автомобилей сейчас особенно интересна: спрос на проходные машины резко вырос, а привычные схемы покупки и вывоза авто меняются буквально на глазах. Это напрямую влияет на доступность популярных моделей и формирует новые правила игры для всех, кто планирует обновить свой автопарк.

На будничном авторынке «Малиновка» нет привычной суеты, но продавцы уверяют - сделки идут, и структура спроса заметно изменилась, выяснили журналисты abw.by. Главная тенденция лета 2026 года: россияне возвращаются за проходными автомобилями, которые можно без лишних хлопот поставить на учет в РФ. Такие машины, простоявшие на белорусском учете больше года, становятся настоящим дефицитом - их активно вывозят, а найти подходящий вариант становится все сложнее.

Покупатели из России не ограничиваются только свежими моделями - востребованы любые авто, если они соответствуют требованиям российского законодательства. Многие приезжают не за конкретной машиной, а подбирают варианты под заказ прямо на месте. Одни тщательно проверяют документы и историю, другие ориентируются только на формальные критерии проходного авто. В результате отдельные модели, которые еще недавно были в избытке, теперь приходится буквально вылавливать: например, Peugeot 3008 с автоматом среди проходных на РФ уже днем с огнем не сыскать.

Европейские автомобили по-прежнему занимают значительную часть рынка: Volkswagen, Peugeot, Renault, Citroёn, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Volvo - выбор огромный, есть как бюджетные варианты до $10 тысяч, так и свежие кроссоверы и премиум-сегмент за $30-40 тысяч. Однако курс евро сделал европейские машины менее привлекательными: пригнать авто из Европы теперь не так выгодно, а разница в цене часто не оправдывает ожиданий покупателей. Это заставляет многих смотреть в сторону других направлений.

Корейские автомобили заметно прибавили в популярности. Продавцы отмечают, что интерес к ним растет, а предложений становится больше. На рынке можно встретить не только Kia и Hyundai, но и европейские модели, ввезенные из Кореи, а также дизельные варианты с небольшими пробегами и богатыми комплектациями. По словам менеджеров, многие покупатели теперь сравнивают европейские и корейские машины и все чаще выбирают вторые - по цене и оснащению они выглядят привлекательнее.

Китайские бренды тоже укрепляют позиции. На рынке встречаются как новые, так и почти новые авто, привезенные по неофициальным каналам. Особенно быстро расходятся Geely и Changan - эти марки редко задерживаются на площадке. Встречаются и другие китайские бренды, а также европейские модели, ввезенные из Китая, но спрос на них ниже. Электромобили остаются редкостью: квоты на них быстро заканчиваются, и на «Малиновке» такие машины - скорее исключение.

Американских автомобилей стало заметно меньше. Еще недавно авто из США были одними из самых заметных на рынке, но теперь их доля резко сократилась. Причина проста: россияне, которые раньше активно выкупали свежепригнанные машины из Штатов, теперь вынуждены ждать год, чтобы оформить их на себя. Это невыгодно, и продавцы переключились на другие направления - Китай и Корею. В Беларуси спрос на американские авто не такой высокий, поэтому объемы закупок упали.

Что касается белорусских покупателей, они чаще всего выбирают доступные варианты, нередко оформляя кредит. Основной интерес - машины до $15 тысяч. В более дорогом сегменте популярны компактные кроссоверы, универсалы и семейные авто. Покупатели все чаще сравнивают между собой европейские, корейские и китайские модели, выбирая не бренд, а оптимальное сочетание цены, возраста, пробега и комплектации.

Движение на рынке есть, но ажиотажа не наблюдается: люди приезжают, осматривают, работают подборщики. Рынок не стоит на месте, но и бурного роста нет. Интересно, что похожие процессы происходят и в других сегментах: например, коммерческие авто тоже меняют структуру спроса, как недавно отмечалось в материале о новых фургонах для полиции Перми - подробности о запуске новых моделей показывают, как быстро меняются предпочтения покупателей.

В целом, «Малиновка» сегодня отражает главные тренды белорусского авторынка: если раньше выбор стоял между Европой и США, то теперь на первый план выходят машины из Кореи и Китая. Это связано не только с курсом валют, но и с изменением логистики, спроса и доступности отдельных моделей. Для россиян и белорусов это значит, что привычные схемы покупки авто уже не работают, а новые правила требуют внимательности и быстрой реакции. Важно помнить: рынок меняется, и те, кто следит за тенденциями, получают лучшие предложения.