Вышло исследование: какие бренды и типы автомобилей стали лидерами продаж в Беларуси и почему эксперты отмечают рост интереса к электрокарам и гибридам

29 января 2026, 14:38
Как изменился рынок легковых авто в Беларуси в 2025 году
В 2025 году белорусский рынок легковых автомобилей показал значительный рост: продажи увеличились на 14%, а доля электромобилей и гибридов заметно выросла. Какие бренды и модели оказались в лидерах, и что это значит для будущего рынка - разбираемся в материале.
Белорусский рынок легковых автомобилей в 2025 году продемонстрировал уверенный рост, о чем свидетельствуют свежие данные Автомобильной ассоциации «БАА». За год в стране было реализовано 158,7 тысячи машин - это на 14% больше, чем годом ранее. Такой прирост стал возможен благодаря сразу нескольким факторам: увеличению предложения новых моделей, активному продвижению электромобилей и гибридов, а также стабильному спросу на автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Особое внимание эксперты обращают на структуру продаж. В 2025 году почти половина всех реализованных автомобилей (47%) пришлась на новые машины возрастом до двух лет. Это 74,8 тысячи единиц - на треть больше, чем в 2024 году. Такой сдвиг в сторону новых авто говорит о растущем доверии покупателей к современным технологиям и желании обновлять автопарк.
В сегменте новых автомобилей произошли заметные изменения. Доля электрокаров выросла с 11% до 23% - за год было продано 17,2 тысячи электромобилей, что почти втрое превышает показатели предыдущего года. Гибридные автомобили также укрепили свои позиции: их доля увеличилась с 9% до 10,9%, а количество проданных экземпляров достигло 8,1 тысячи, что на 59% больше, чем в 2024 году. При этом автомобили с ДВС хоть и потеряли часть рынка (с 80% до 66,1%), но в абсолютных цифрах их продажи тоже выросли - до 49,4 тысячи штук, что на 8% больше прошлогоднего результата.
Лидерами среди брендов стали Belgee, LADA и Geely. На долю этих трех марок пришлось более половины всех новых автомобилей, проданных в стране. Belgee, белорусский производитель, занял первое место с результатом 22,83 тысячи машин (30,5% рынка). За ним следуют российская LADA (10,44 тысячи, 14%) и китайская Geely (9,03 тысячи, 12,1%). В пятерку лидеров также вошли BYD и Dongfeng, оба - представители китайского автопрома.
В модельном зачете доминируют автомобили Belgee: кроссовер X50, седан S50 и кроссовер X70 заняли три первых места по продажам. LADA Vesta и Granta также вошли в топ-5, а самым популярным китайским электрокаром стал Dongfeng Box, который занял шестую строчку рейтинга.
Интерес к электромобилям и гибридам в Беларуси продолжает расти, что отражает общемировые тенденции перехода на экологически чистый транспорт. В то же время, традиционные автомобили с ДВС пока не сдают своих позиций, что говорит о многообразии предпочтений среди белорусских автолюбителей. Эксперты отмечают, что в ближайшие годы рынок может столкнуться с новыми вызовами: изменением структуры спроса, появлением новых игроков и усилением конкуренции между брендами.
Ранее стало известно, что в Минске завершилась церемония награждения победителей престижного конкурса «Автомобиль года в Беларуси». Это событие традиционно подводит итоги автомобильного года. В этот раз интриги практически не было: абсолютным фаворитом стал кроссовер Belgee X50, который уверенно удерживает лидерство на рынке новых автомобилей.
