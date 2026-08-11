Импортозамещение по-русски: как и почему «Кировец» заменил John Deere и Case IH

11 августа 2026, 05:09
Как изменился завод «Кировец» после эпохи К-700: новые модели и рекорды
Как изменился завод «Кировец» после эпохи К-700: новые модели и рекорды
Завод, где когда-то собирали легендарные К-700, сегодня снова на слуху: предприятие не только выстояло после кризисов, но и обновило линейку техники. Почему это событие влияет на рынок и какие тракторы теперь выпускают - в материале.
История завода, где родился К-700, - это не просто путь одного предприятия, а отражение всей российской промышленности. С момента основания в 1801 году завод прошел путь от чугунолитейного производства до крупнейшего машиностроительного гиганта страны. Уже в начале XX века «Путиловский» завод был лидером среди российских предприятий, уступая в Европе лишь зарубежным конкурентам.
В советское время предприятие не раз меняло профиль и название: от «Красного путиловца» до Кировского завода. Здесь выпускали не только тракторы, но и вагоны, экскаваторы, паровозы. Первый трактор — «Фордзон-Путиловец» — собирали по лицензии Ford, а позже на конвейер ставили и собственной разработки. К 1960-м годам инженеры завода накопили уникальный опыт, который позволил создать К-700 — трактор, ставший символом отечественного сельхозмашиностроения.
Появление К-700 в 1962 году стало настоящим прорывом: мощность 220 л.с., уникальные конструкции и возможность работы с широкозахватными открытиями сделали его незаменимым на полях огромной страны. Производительность обработки земли выросла в разы, а сам трактор быстро стал востребован не только в СССР, но и за рубежом. В 1970-х годах появились новые модификации - К-700А и К-701, которые расширили сферу применения техники.
К 1990 году на заводе трудились десятки тысяч человек, «Кировец» экспортировался в десять стран. Однако вскоре предприятие оказалось в сложной ситуации: спрос падал, конкуренция росла, западные аналоги были дороже, но предлагали новые решения. Несмотря на это, заводу удалось сохранить производство и даже модернизировать линейку. Устойчивый спрос на оборудование и основные узлы, сохранил предприятие в трудные времена.
Выпуск классического К-700 завершился в 2002 году, но завод не остановился. Сегодня здесь собирают современные тракторы, такие как К-703М с двигателями ЯМЗ мощностью 250 и 350 л.с. Новые модели имеют не только узнаваемое исполнение, но и современное оснащение: кабины с шумо- и виброизоляцией, опциональный кондиционер, автоматические системы управления. На базе К-703 выпускают и снегоочистители, что особенно актуально для российской зимы.
В линейке «Кировца» сейчас представлены тракторы К-5, К-7М и К-7М, Стандарт с грузоподъемностью до 9 тонн, а также грейдер К-714 для дорожного строительства. В 2022 году завод установил рекорд по продажам в XXI веке – реализовано около 3400 единиц техники. Модель К-7М стала хитом благодаря сочетанию цены и технических возможностей: экономичное пилотирование, комфортабельная кабина, высокая надежность.
Интересно, что в обсуждении тракторной техники К-700 часто сравнивают с другими советскими моделями. Н
Сегодня Кировский завод не только удерживает позиции, но и активно работает над новыми моделями, чтобы занять нишу среди таких компаний, как John Deere и Case IH. Для российского рынка это означает не только сохранение рабочих мест, но и технологическую независимость в ключевых отраслях.
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