Импортозамещение по-русски: как и почему «Кировец» заменил John Deere и Case IH

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 августа 2026, 05:09

Как изменился завод «Кировец» после эпохи К-700: новые модели и рекорды

Как изменился завод «Кировец» после эпохи К-700: новые модели и рекорды

Импортозамещение по-русски: как и почему «Кировец» заменил John Deere и Case IH

Как изменился завод «Кировец» после эпохи К-700: новые модели и рекорды

Завод, где когда-то собирали легендарные К-700, сегодня снова на слуху: предприятие не только выстояло после кризисов, но и обновило линейку техники. Почему это событие влияет на рынок и какие тракторы теперь выпускают - в материале.

Завод, где когда-то собирали легендарные К-700, сегодня снова на слуху: предприятие не только выстояло после кризисов, но и обновило линейку техники. Почему это событие влияет на рынок и какие тракторы теперь выпускают - в материале.

История завода, где родился К-700, - это не просто путь одного предприятия, а отражение всей российской промышленности. С момента основания в 1801 году завод прошел путь от чугунолитейного производства до крупнейшего машиностроительного гиганта страны. Уже в начале XX века «Путиловский» завод был лидером среди российских предприятий, уступая в Европе лишь зарубежным конкурентам.

В советское время предприятие не раз меняло профиль и название: от «Красного путиловца» до Кировского завода. Здесь выпускали не только тракторы, но и вагоны, экскаваторы, паровозы. Первый трактор — «Фордзон-Путиловец» — собирали по лицензии Ford, а позже на конвейер ставили и собственной разработки. К 1960-м годам инженеры завода накопили уникальный опыт, который позволил создать К-700 — трактор, ставший символом отечественного сельхозмашиностроения.

Появление К-700 в 1962 году стало настоящим прорывом: мощность 220 л.с., уникальные конструкции и возможность работы с широкозахватными открытиями сделали его незаменимым на полях огромной страны. Производительность обработки земли выросла в разы, а сам трактор быстро стал востребован не только в СССР, но и за рубежом. В 1970-х годах появились новые модификации - К-700А и К-701, которые расширили сферу применения техники.

К 1990 году на заводе трудились десятки тысяч человек, «Кировец» экспортировался в десять стран. Однако вскоре предприятие оказалось в сложной ситуации: спрос падал, конкуренция росла, западные аналоги были дороже, но предлагали новые решения. Несмотря на это, заводу удалось сохранить производство и даже модернизировать линейку. Устойчивый спрос на оборудование и основные узлы, сохранил предприятие в трудные времена.

Выпуск классического К-700 завершился в 2002 году, но завод не остановился. Сегодня здесь собирают современные тракторы, такие как К-703М с двигателями ЯМЗ мощностью 250 и 350 л.с. Новые модели имеют не только узнаваемое исполнение, но и современное оснащение: кабины с шумо- и виброизоляцией, опциональный кондиционер, автоматические системы управления. На базе К-703 выпускают и снегоочистители, что особенно актуально для российской зимы.

В линейке «Кировца» сейчас представлены тракторы К-5, К-7М и К-7М, Стандарт с грузоподъемностью до 9 тонн, а также грейдер К-714 для дорожного строительства. В 2022 году завод установил рекорд по продажам в XXI веке – реализовано около 3400 единиц техники. Модель К-7М стала хитом благодаря сочетанию цены и технических возможностей: экономичное пилотирование, комфортабельная кабина, высокая надежность.

Интересно, что в обсуждении тракторной техники К-700 часто сравнивают с другими советскими моделями. Н

Сегодня Кировский завод не только удерживает позиции, но и активно работает над новыми моделями, чтобы занять нишу среди таких компаний, как John Deere и Case IH. Для российского рынка это означает не только сохранение рабочих мест, но и технологическую независимость в ключевых отраслях.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Курск Нижний Тагил
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться